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Все про:заробітна плата (621) держслужбовці (136) Разумков Дмитро (350)

 Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення

Зарплати українських чиновників маюь бути в безпосередній залежності від зарплат простих громадян.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми з вами говоримо про підвищення заробітних плат для посадовців, напевно, їх варто було б прив'язувати до зростання заробітних плат населення. Коли ми порівнюємо зарплату голови Верховної Ради України та його колег, то тут $1,5 тис., а в Європі, якщо не помиляюся, – до $50 тис. Звісно ж, колосальний розрив. Але, наприклад, 3 грудня був Міжнародний день людей з інвалідністю. Я був на виставці, дивився, що вони роблять своїми руками. Феноменальні речі просто з яєчної шкаралупи, вона м'якою стає. І коли вони говорять, яка в них пенсія, заїкатися про те, що давайте підвищимо мені зарплату, язик у мене не повернеться", – сказав він.

Спікер зазначив, що зарплата, яку він отримав на своїй посаді, становить 41 тис. грн.

"Я доволі забезпечена людина. Подавав декларацію, кожен охочий може її подивитися. Мені, моїй сім'ї на життя точно вистачає, у мене є фінансова подушка, я про це відкрито говорю. Вона дає змогу мені нормально існувати навіть із зарплатою 38 тис. грн", – підкреслив Разумков.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170599
 
   
 Топ коментарі
 
Лицемерный, циничный мерзавец. Зарплата Меркель 17 700 Евро...Депутаты раз в 3-7 больше средней по стране...небольше 10....И что негодяй скажет о пенсиях и зарплатах граждан Европы?! А украинцам только тарифы и цены европейские. упыри. Место сидения определяет точку зрения. голосовали не за Зе, а ПРОТИВ Порошенко! И уж точно не за таких "слуг уродов", состав кабмина и их действия. если бы ОН и Они то что сейчас творят со страной написали в предвыборных обещаниях, то и Зе и этих особей не было бы и в 2-м туре и в Раде..
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И вот скажите , а нахрена им что-то тут улучшать при таких-то зряплатах ?
У них и так всё расчудесно !
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Ну наконец-то !
Они догадались !
Они вдруг поняли , что страной управляет каста чиновников - людей бесконтрольных , неподсудных , живущих в параллельном мире и считающих народонаселение лишь биомассой , служащий им источником доходов !
Или , как всегда , лишь прикидываются ???
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блаблабла....

Думаю что уже весной этих министров не будет. Как тольконачнутся серьезные проблемы с выплатами бюджетникам и пенсионерам.
И министиры и Разумков это знают.
Поэтому они "хапают" как в последний раз-- кто сколько унесет.
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Так статисты-сатанисты нарисуют Шо хоШ. Он на мордоре постоянно публикуют доходы населения, а в комментах кацапы пишут, что они сказочники, а ***** самый большой сказочник. Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення - Цензор.НЕТ 668 Так они его нежно называют Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення - Цензор.НЕТ 668
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може разумкову укол якійсь зробили в голову.. шось він такий добрий.. нєспраста
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проблем, конечно, в стране нет, кроме зряплат депутатов. Все равно деньги им платят просто за то, что они депутаты. Их всего 400 штук, потом будет всего 300. Паре сотен бездельников по 100 тыс. в месяц и один олигарх запросто может прокормить. Зато такая "важная" проблема исчезнет.
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пенсия учителя = минималка + 10 грн.
зрплта министра = минималка * 400 грн.
---
как ни странно и то и то давно "жостко привязано к минимален".

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Разумков: Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к росту зарплат населения

Правильный подход...
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Дима, пускай чиновники сначала вернут в бюджет заоблачные премии, а потом рассказывай, что и куда должно быть привязано!

И вообще, пока в стране существует задолженность по зарплатам, никаких премий чиновникам быть не должно! Ставка, тариф, оклад - все!
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А премія то хіба не гроши? Яка може бути премія для чиновника, витрати з бюджету для якого закладаються Законом про бюджет, який приймається парламентом ще в минулому році? Не прийняла законодавча влада бюджет - всі чиновники в неоплачувану відпустку. Як це робиться во всіх нормальних цивілізованих державах.
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Какие к черту премии. За неэффективную работу, чиновников надо штрафовать.
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Самые страшные и безжалостные надсмотрщики - бывшие рабы.Но прастый нарид ,по своей врожденной тупости и скудоумию заработанного долгим смотрением телевизора, с будуна решил что их прастые вне политики люди будут о них заботиться больше чем умные буржуины.Что их девиз будет - ничего себе все людям.Тупую чернь ничему не научили 70 лет савецкой власти их же черни и 28 лет власти потомков этой черни.
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Вы читали о его страданиях и зубожинню за 38тыщь.Пусть скажет спасибо багатым и вумным избирателям в количестве 73%,это они его заставили мучатся,гады.
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Все дуже просто. Зарплата (це оклад плюс багато різних надбавок) чиновника найвищої категорії ( президента, прем*єр міністра , спікера парламенту )повинна бути рівна 12 мінімальних зарплат. Чиновники менших категорій наголошую зарплата а не оклад повинні нараховуватись по мншому коефіцієнту (Наприклад - міністрам нараховувати всю заробітну плату х коєфіціеном 10 мінімальних зарплат і т.д.) В чиновників буде стимул піднімати економіку України і щоб мінімальна зарплата зростала. Все це елементарно зробити повинна бути воля президента і ЗЕбілів у верховній раді.
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В 2013 році в Швейцарії провели референдум про обмеження зарплат топ-менеджерам в різних секторах -- бізнес, банківський сектор. Суть зводилась до того, що топ- менеджер не може отримувати зарплату яка перевищує більше, ніж у 12 раз саму низьку зарплату в компанії. Напр., в уборщиці зарплата 2 000 франків, то у топ-менеджера вона не може перевищувати 24 000.По результатах референдуму 67 % проголосували "за". Теж саме треба зробити і в Україні, через референдум або просто на законодавчому рівні, що зарплати чиновників навіть найвищого рангу не повинні перевищувати 12-разового розміру мінімальної зарплати в Україні. А то сама бідна держава в Європі, а чиновники отримують більше , ніж у інших країнах.
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Наверное не глупый , наверное несет на себе чувство долга перед именем папочки , но судьба накажет приспособленца тем все превращающим в гниль ЗЕболотом, которое утопит его будущее , и поделом таким ... Такие не нужны ни Украине ни вечному *****
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Да он давно уж себя и утопил, и повесил, и дважды расстрелял."На детях гениев природа отдыхает"(с).
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Камменти зебілів радують.

Ноголосували розумаки за мультік в тєліку і дуже здивовані результатом Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення - Цензор.НЕТ 8893
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зрадні коментарі та малюнки на цензорі ніяк не впливають на рейтинг президента Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення - Цензор.НЕТ 8821
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Той рейтинг при наявності ручної ЦВК не має жодного значення
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Ввечері у п'ятницю, 17 січня 2020 року, президент Франції Еммануель Макрон був змушений піти з паризького театру Буф-дю-Нор, куди намагалися прорватися протестуючі проти пенсійної реформи - а Україна це Європа , чекаємо
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Дебилков, ти шо, "сю-юрйозно? Ну ты,........,дайош!
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