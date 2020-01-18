 Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми з вами говоримо про підвищення заробітних плат для посадовців, напевно, їх варто було б прив'язувати до зростання заробітних плат населення. Коли ми порівнюємо зарплату голови Верховної Ради України та його колег, то тут $1,5 тис., а в Європі, якщо не помиляюся, – до $50 тис. Звісно ж, колосальний розрив. Але, наприклад, 3 грудня був Міжнародний день людей з інвалідністю. Я був на виставці, дивився, що вони роблять своїми руками. Феноменальні речі просто з яєчної шкаралупи, вона м'якою стає. І коли вони говорять, яка в них пенсія, заїкатися про те, що давайте підвищимо мені зарплату, язик у мене не повернеться", – сказав він.
Спікер зазначив, що зарплата, яку він отримав на своїй посаді, становить 41 тис. грн.
"Я доволі забезпечена людина. Подавав декларацію, кожен охочий може її подивитися. Мені, моїй сім'ї на життя точно вистачає, у мене є фінансова подушка, я про це відкрито говорю. Вона дає змогу мені нормально існувати навіть із зарплатою 38 тис. грн", – підкреслив Разумков.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях
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Думаю что уже весной этих министров не будет. Как тольконачнутся серьезные проблемы с выплатами бюджетникам и пенсионерам.
И министиры и Разумков это знают.
Поэтому они "хапают" как в последний раз-- кто сколько унесет.
зрплта министра = минималка * 400 грн.
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как ни странно и то и то давно "жостко привязано к минимален".
Правильный подход...
И вообще, пока в стране существует задолженность по зарплатам, никаких премий чиновникам быть не должно! Ставка, тариф, оклад - все!
Ноголосували розумаки за мультік в тєліку і дуже здивовані результатом
жозефина бонапард
Довго стримувалась, нічого не писала....але ці ПОВАЛЬНІ МАСОВІ завищені корупційні доходи міністрів говорять лише про одне:" Дорвалися до влади люди без голосу Бога = без СОВІСТІ!" Коли віддавали голоси за ЗЕ, навіть думки не було, що до такого дійде!