 Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.



"Якщо ми з вами говоримо про підвищення заробітних плат для посадовців, напевно, їх варто було б прив'язувати до зростання заробітних плат населення. Коли ми порівнюємо зарплату голови Верховної Ради України та його колег, то тут $1,5 тис., а в Європі, якщо не помиляюся, – до $50 тис. Звісно ж, колосальний розрив. Але, наприклад, 3 грудня був Міжнародний день людей з інвалідністю. Я був на виставці, дивився, що вони роблять своїми руками. Феноменальні речі просто з яєчної шкаралупи, вона м'якою стає. І коли вони говорять, яка в них пенсія, заїкатися про те, що давайте підвищимо мені зарплату, язик у мене не повернеться", – сказав він.



Спікер зазначив, що зарплата, яку він отримав на своїй посаді, становить 41 тис. грн.



"Я доволі забезпечена людина. Подавав декларацію, кожен охочий може її подивитися. Мені, моїй сім'ї на життя точно вистачає, у мене є фінансова подушка, я про це відкрито говорю. Вона дає змогу мені нормально існувати навіть із зарплатою 38 тис. грн", – підкреслив Разумков.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях

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