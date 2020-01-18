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Все про:Гончарук_Олексій (509) Малюська Денис (26)

 Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу. ФОТО

Міністр юстиції Денис Малюська назвав прем'єра Олексія Гончарука найкращим в історії України.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо помиратиму (не те що перебуватиму у статусі в.о ), однак рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)", - сказав він в пості, прикріпивши дивне фото.

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу 01

Малюська підкреслив, що підтримує Гончарука, назвавши його найкращим прем'єром в історії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170596
 
 
 Топ коментарі
 
Их всех надо на освидетельствование в псих медкомиссию. Где их понабирали? В дуракдоме день открытых дверей был. они разбежались и осели на Грушевскго?!
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Жалкие клоуны. Уже даже не смешно.
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Одесский губернатор считает, что администрацию портов в Украине контролирует глава МВД Арсен Аваков, а это «договорняк с Арсением Яценюком».
Кроме того, Саакашвили раскритиковал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
«У Романа Насирова, главы Государственной фискальной службы, есть начальник - министр финансов Александр Данилюк. Он говорит, что Насиров - бандит, открыто говорит, кричит прямо. Так чего же его не снимет? Потому что его [Данилюка] тоже снимут в ту же минуту. Кто снимет? Хомутынник. Контролирует всю фискальную систему в Украине некий Виталий Хомутынник [экс-регионал, депутат, лидер партии Відродження]. Депутаты, премьеры, министры - никто ничего не решает, а решает все Хомутынник. Так, может, мы Конституцию перепишем? Так и запишем там: у нас нет ни президента, ни премьера, а есть Хомутынник. Этот Хомутынник держит у себя, как Кощей в яйце, душу правительства. Может в любой момент ее разбить, и Гройсман полетит вообще. Этот гордиев узел надо разрубить», - отметил он.
Саакашвили подчеркнул, что в Украине надо ликвидировать «феномен Хомутынника».
«Не может больше продолжаться этот феномен Хомутынника. Не может Хомутынник держать в заложниках всю страну. У нас что было? При премьере Яценюке было теневое правительство, группа олигархов, которые все контролировали. Сейчас то же самое. Опять Хомутынник, Ангерт, еще какие‑то фамилии называются. Реально - не Кличко, не Порошенко, не Саакашвили, а другие люди. С этим надо заканчивать», - резюмировал глава Одесской области.https://40ka.info/?p=tdrlbizwxxgd&paged=177#
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У ПЕРЕДЧУТТІ ВЕЛИКОГО БАБЛА (ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ)
13:0702.09.2019

Хомутиннік очолив інвестфонд Cascade


Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що займатиметься громадською діяльністю і бізнесом, а також очолив інвестиційний фонд Cascade.
"Закінчився важливий етап у моєму житті як політика. Далі я займатимуся громадською діяльністю і бізнесом... очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік на своїй сторінці у Facebook.
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Порохоботи, ну чого ви такі злі? Бубочку через відвідини Оману і зустріч з представниками мордору дістаєте. Хай підняли і не дали "зеленій команді" насолодитись "пристойними" зарплатами і преміями. Міністра судочинства гнобите. 73%, мабуть, подобається. Їм прикольно. Вони за ці шоу і голосували
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Вот что получается, когда малюська пытается включиться в 95-й квартал:

Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу - Цензор.НЕТ 7857

Жванецкий недоделанный...
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Цьому молюску з такою клешнею тільки під Володимирський собор милостиню просити, якщо він жаліється про малу зарплатню.
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Так не увольнять надо, а садить, а чиновник, украл, взял взятку, саботировал и опа... его уволили... так он уже сп#издил столько что ему на вся жизнь хватит, а его просто уволили... е#баный фарс...
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Малюська подчеркнул, что поддерживает Гончарука, назвав его лучшим премьером в истории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3170596 Гы!!чёт заскромничал молюська!!гончар лулчий из лучших!!и они возле него лучшие из возможных лучших!!(гончар ,,пропиарился"а теперь все кому не лень на нём пиарятся.(хорошая чуйка у этих,,слуг"а по факту ,,на круговую поруку"смахивает вернее очевидно и факт) сценарий как бы и не плох и роли играют но!!одно но!!в финале боюсь печалька будет.
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Вспомнился старый анекдот.

Брежнев читает по бумажке речь перед рабочими.

Товарыщ-щи, дефицит определённых видов продукции требует от нас прылагать дополнительные ус-силия с тем, чтобы...
Голос из толпы:
- Будем работать по двенадцать часов в сутки!
- ...Более того, в отдельных районах наблюдается дефицит основных продуктов питания, поэтому...
Голос из толпы:
- Будем работать по шестнадцать часов в сутки!
- ... Кроме того, мы не должны забывать о необходимости помогать братским странам...
Голос из толпы:
- Будем работать по двадцать четыре часа в сутки!
Тут Брежнев даже прослезился:
- Какой инициативный товарищ! Товарищ, скажите, где вы работаете?
- В крематории, Леонид Ильич!
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