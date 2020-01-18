 Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть якщо помиратиму (не те що перебуватиму у статусі в.о ), однак рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)", - сказав він в пості, прикріпивши дивне фото.
Малюська підкреслив, що підтримує Гончарука, назвавши його найкращим прем'єром в історії України.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку.
Кроме того, Саакашвили раскритиковал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
«У Романа Насирова, главы Государственной фискальной службы, есть начальник - министр финансов Александр Данилюк. Он говорит, что Насиров - бандит, открыто говорит, кричит прямо. Так чего же его не снимет? Потому что его [Данилюка] тоже снимут в ту же минуту. Кто снимет? Хомутынник. Контролирует всю фискальную систему в Украине некий Виталий Хомутынник [экс-регионал, депутат, лидер партии Відродження]. Депутаты, премьеры, министры - никто ничего не решает, а решает все Хомутынник. Так, может, мы Конституцию перепишем? Так и запишем там: у нас нет ни президента, ни премьера, а есть Хомутынник. Этот Хомутынник держит у себя, как Кощей в яйце, душу правительства. Может в любой момент ее разбить, и Гройсман полетит вообще. Этот гордиев узел надо разрубить», - отметил он.
Саакашвили подчеркнул, что в Украине надо ликвидировать «феномен Хомутынника».
«Не может больше продолжаться этот феномен Хомутынника. Не может Хомутынник держать в заложниках всю страну. У нас что было? При премьере Яценюке было теневое правительство, группа олигархов, которые все контролировали. Сейчас то же самое. Опять Хомутынник, Ангерт, еще какие‑то фамилии называются. Реально - не Кличко, не Порошенко, не Саакашвили, а другие люди. С этим надо заканчивать», - резюмировал глава Одесской области.https://40ka.info/?p=tdrlbizwxxgd&paged=177#
13:0702.09.2019
Хомутиннік очолив інвестфонд Cascade
Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що займатиметься громадською діяльністю і бізнесом, а також очолив інвестиційний фонд Cascade.
"Закінчився важливий етап у моєму житті як політика. Далі я займатимуся громадською діяльністю і бізнесом... очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік на своїй сторінці у Facebook.
Жванецкий недоделанный...
Брежнев читает по бумажке речь перед рабочими.
Товарыщ-щи, дефицит определённых видов продукции требует от нас прылагать дополнительные ус-силия с тем, чтобы...
Голос из толпы:
- Будем работать по двенадцать часов в сутки!
- ...Более того, в отдельных районах наблюдается дефицит основных продуктов питания, поэтому...
Голос из толпы:
- Будем работать по шестнадцать часов в сутки!
- ... Кроме того, мы не должны забывать о необходимости помогать братским странам...
Голос из толпы:
- Будем работать по двадцать четыре часа в сутки!
Тут Брежнев даже прослезился:
- Какой инициативный товарищ! Товарищ, скажите, где вы работаете?
- В крематории, Леонид Ильич!