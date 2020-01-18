 Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Короткий підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших. Але звільнити нікого не вийде, тому що звільняти повинен найтупіший. Тупик", - написав він.

Нагадаємо, вчора Зеленський в розмові з Гончаруком попросив прем'єра знайти в Кабміні "слабкі місця і замінити".

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.