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 Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський написав різкий пост за підсумками розмови президента Володимира Зеленського з прем'єром Олексієм Гончаруком про відставку останнього.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Короткий підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших. Але звільнити нікого не вийде, тому що звільняти повинен найтупіший. Тупик", - написав він.

Нагадаємо, вчора Зеленський в розмові з Гончаруком попросив прем'єра знайти в Кабміні "слабкі місця і замінити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це політичний жест", - Разумков про "відставку" Гончарука

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Підсумок наради президента з премєром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - слуга народу Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170595
 
   
 Топ коментарі
 
Тупі слуги тупого наріда. Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5247
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Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕИтог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 867
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а самий тупий це - Гарант? Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4989
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Отупение наступило у зелектората, который поверил Дубинскому и всему Г+Г и выбрал Зелемойского...
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Та ні, гідрант не тупий, він тупий у кубі.
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А хто ж ще, це ж він призначав на посади тупих. Головний тупарь призначив тупих.
Скільки вже в нього тих погАнял, зеНаркоман, зебіл, моніка,бубочка, дезертир, оманський, тупий...))
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Бувають тупі і ще тупіші, так що є варіанти. А пустота пустішою не буває-без варіантів!
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П'ятикопійчаному більше не наливати.
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Тут тяжело поспорить с медиабл@дью коломойши. Желательно и его к бениной маме отправить ☝️☝️☝️
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Це єдиний випадок, коли я Дубінскому можу поставити лайк. Дуже влучно сказав. Хоча у нього і у мене різні варіанти виходу з цього становища. Він пропонує замінити лише Гончарука і його сродяижників, залишивши систему в інтересах Коломойського. Я пропоную замінити всіх, демонтувавши систему в інтересах держави.
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У Бєню не вийшло скинути Гончарука, от і бісяться уроди.😁
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Это жесть. На сайте президента появилась петиция о разблокировке российских интернет-ресурсов mail ru, vk com, yandex ru и т.д. В случае, если документ поддержит 25 тысяч человек, то зеленский будет обязан рассмотреть петицию. для зелёного это будет только в радость. https://inforesist.org/na-sajte-prezidenta-poyavilas-peticziya-o-razblokirovke-rossijskih-internet-resursov/
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Следующей будет петиция об отмене всех запретов на въезд в Украину. Очешуеть можно от этих откатов.
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Кого обрав мудрий нарід, ті і при владі. Селяві.
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Те кого избрало тупое зомбированное население каналом Г+Г - себе подобное чмо
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Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕИтог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 867
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Al Bustan Palace.Ця точно щось цікаве нариє.Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 906
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А шо там искать, он встречался с Сурковым.
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который ему зуб скорее всего и выбил.
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После этого поста Ткачука, можно считать, что её расследование закончилось...
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Борец с коррупционерами и барыгами, обогатившийся на этой "борьбе". Не надо пиарить чудака на букву м, у него и так большое стадо радостных лохов-подписчиков.
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Тебя обзывали последними словами...проглотил, обтекаешь ...И ещё второй шанс?! Эти пустые случайные или карманные слугиот Внешнего управления продолжат гробить Украину.
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Трохи не так - тупий просить тупішого, щоб звільнити ще тупішого.
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После всей заказной брехни Дубинского, есть ли смысл верить хоть одному слову этой продажной шкуре?
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Воно то так, але ж суть не міняється - маємо зборище невігласів, недоумків і всіляких виродків.
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Тут смысл в том - С какой целью эта шкура, которая активно помогала приходу к власти Зелемойского вдруг стала говорить о уЗеленских правду? Чуйка или Бенин заказ? В этом смысле я говорю о его слове...
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Небольшая разминка для зебилов: так кто же здесь все-таки "самый тупой"?
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Мабуть Петро.. бо вибори клоуну програв Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5856
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Петро програв, чи виграв- у него все в шоколаді. на відміну від зебілів , не дивно, що найтупіші ніколи себе такими не визнають Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7069
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Але ж програв клоуну.. Хиба це "вшакаладє"? Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1744
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в шакаладе, ціни на рошен бачив?і він за каденцію збіднів на 200 мільйонів, якось погано мародерив...а зебіли обрали великий бєнін тухєс, з якого ніколи не виберуться, так що приз найтупіших за тобою, та ще 72,999% твоїх однодупців Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6540
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"Открываю занавесь", а там магические цифры"73%" 😃
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А чего... Дубинский не тупой, поимел электорат, кучу хатынок получил, поиздевался снова над электоратом... веселится, радуется...
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мало того в корефанах блохер шарий! а соя хавает Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7960
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Что ж тут хавать,если со времен выбора клована зелебаны всё съедают почистую? Да еще и "божьей росой" умываются каждый день.
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Малоросс, это давно известно, что в шаурме соя, но что сказать-то хотел?
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Коментарий Дубинского. В этом случае с ним можно согласится. Тупой **********-Осел Оманский, должен уволить по собственному заявлению Гончарука - тупого в вопросах экономическом развитии страны. Но срабатывает эффект Даннинг-Крюгера, никто никого не может уволить потому что он тупой - Осел Оманский и такие же советники у него
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Мощно слуги слуг говном поливают. Ребята, может вам сразу говно с вертолетов разбрасывать друг на друга. Собаков же купил ))
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Дубинский ездил бить морду Гончаруку за оскорбление поцЗедента
Кто теперь поедет ему бить морду??
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Остаётся поехать лейтенанту Баканову, после отдыха на курорте .
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Слово пропустил: "тупого ТУПОЙ попросил уволить ещё более тупых..."Источник:https://censor.net.ua/n3170595
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Галактика тупых .пора признать .тупых всегда большинство .и это не только у нас .во всем мире так было есть и будет .
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Говорящая ж@па бени разглагольствует о тупых и еще тупее. Будни зеленой плесени.
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Давайте обсудим вариант - Медведчук президент, а Тимошенко премьер. И очистить общество от всяких маргиналов от СБУ - карасей, стерненок...
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мертвечука суспільство як президента не смприйме
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А для чего нам обсуждать бредовый вариант...рожденный в воспаленном мозге?
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Медведчук - президент, а Тимошенко - премьер, это будет самый честный вариант, т.к. уЗеленские ведут именно к их конечной цели, т.к. электорат Тимошенко никогда бы не проголосовал за Порошенко...
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Рано или поздно он научится, а пока страдать будет "мудрий нарід" ))
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Америку он не открыл. В зеко манде все тупые зебилы.
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Если сравнивать дубинского и гончарука...то гончарук на порядок порядочнее....чем эта журношлюха...
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Бутусову следовало бы более ответственно подойти к подбору модеров, а то комменты превращаются в перепалку порохоботов с зелелюбами, умело направляемые ольгинцами из раши, неумеренно заливающими все говном. Включите, наконец, премодерацию и отключите VPNов, почистите новости.
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треба этот Интернет взять и запретить!
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Ты от кого, от пороха или от зели? Но полюбому от *****.
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в твайом васпольонном мозгє чи шо там в тебе, всі мають бути "аткаго"?
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мене удмурд, який пише з помилками своєю собачою бісить Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9053
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Да ты - Лахта, если у тебя термос и Томос это одно и тоже.
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А от скажи мені серун, ти ж вирішив висратися так?
Якщо ти не підтримуєш зебіла то ти виходить що порохобот, бо з твого тупого поста іншого нема, і навпаки))
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Неоригинально, вот именно от таких как ты при премодерации нужно избавляться, чтобы ленту говном не заливали.
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Малоросс, тебе что больше по душе: "Какая разница" или "Любить друг друга"?
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Не хило отгреб бабла Дубинский до выборов, обсирая Порошенко, куча квартир, машин. Я б его падлу задавил лично.
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По моему пришла пора менять цвет власти, зелёный уже **********....
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Наверное Гончарук на хвост коломойскому наступил,прижал его интересы. Вот дубинский и начал кампанию по дискредитации кабмина. Больше причин не вижу.
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проголосовавши за 95 квартал вы обрели позор во время войны
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