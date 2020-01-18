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Все про:війна (1592) обстріл (5891) Донбас (12988) операція Об'єднаних сил (1972)

 Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає

За минулу добу незаконні збройні формування 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли;
поруч з Широкиним – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Василівки – зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Три обстріли по наших позиціях противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поруч з населеним пунктом Оріхове – з міномету калібру 120 мм - 4 міни та гранатометів різних систем;
неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.
За поточну добу один український захисник має поранення", - додали в штабі.

Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає 01
Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170594
 
 
 Топ коментарі
 
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення..
(бережи вас, захисників наших, Боженька)
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Хто тепер наживається на війні?
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пораненому найскорішого одужання і повного відновлення..
(бережи вас, захисників наших, Боженька)
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На канале Г+Г рассказывали что наживается Порошенко никак нажиться не может, особенно правдивую историю вдувал и вдувает в уши избирателей Осла Оманского, Дубинский - мама которого любит скорость
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"втрат немає" - значит нужно дружить - это же нашибратья! И срочно проводить изменения в конституцию для децентрализации и их легализации по всей Украине...
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Об этом перетер на Оманских берегах с чиченом Сурковым Осел Оманский
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Оманский барыга , наживается на войне .... ))))
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а що там за борти з пораненими прибувають? І що під Маріуполем? Там тихо чи ні?
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Європейський Союз занепокоєний повідомленнями СММ ОБСЄ про присутність бойовиків керованих Росією збройних формувань на ділянці розведення сил у Петрівському. Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає - Цензор.НЕТ 1470


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