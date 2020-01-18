 СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" 17 січня розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.
Він зазначив, що відкрито кримінальне провадження за фактом прослуховування Гончарука.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
А если расследуется, значит было
А если было - Украиной управляют дебилы
и будут следующие четыре года делить погоны и нажираться из корыта
.......
кабыла какая то вообще сказала, чт иётамнету
СБУ повністю контрольована ФСБ(за Порошенка теж).
АБрамявічус навіть не має які таємниці продати...
А вот мудрый Виктор Фёдорович в своё время не даром в подвале Кабинета Министров поставил бронированную комнату для переговоров, помните?
зробити аналіз звуку-визначити місце запису аналізом аудіо з точністю до півметра...
все рівно вони обговорюють ціну"набору олівьє" і вигоду від виробництва французських макаронів
а ще рівень знань президента в Економіці..
теж нічого невідомого ))
3. Розмови всіх топ-чиновників пишуться українськими спецслужбами, співробітники, яких потім продають записи, тим, кому вони потрібні. Іноді навіть без відома начальства (існує цілий тіньовий ринок подібних послуг). Так записали, а потім і продали, розмова Гончарука.
Відзначимо, що остання версія з політичної точки зору найвигідніша для влади, так як не підводить під кримінальну справу нікого з топів. Хоча і не факт, що вона вірна.
Так чи інакше, але через два тижні якусь відповідь силові структури повинні будуть пред'явити.
За часів Порошенко з цим було простіше. Тут же б звинуватили в усьому ФСБ-ГРУ і на цьому питання було б закрите.
Зараз ця версія для Зеленського з іміджево-електоральної точки зору безглузда. А тому доведеться придумати щось інше.