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 СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

Служба безпеки України почала розслідування за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" 17 січня розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.

Він зазначив, що відкрито кримінальне провадження за фактом прослуховування Гончарука.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170593
 
 
 Топ коментарі
 
а СБУ не хочет расследовать об чем Бубочка с сурковым в Омане договорился?
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Вони там зовсім зебільні. Нафіга шукати прослушки, якщо у кожного в кишені по телефону, а може і по два. Писати може кожен, було б бажання.
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кино в смартфоне, там же и государство - шукайте...
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Как можно расследовать то чего не было?
А если расследуется, значит было
А если было - Украиной управляют дебилы
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сейчас найдут какого нибудь Гражданина, повесят на него прослушку
и будут следующие четыре года делить погоны и нажираться из корыта
.......
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а не так давно нам про фейки лапшу вешали,
кабыла какая то вообще сказала, чт иётамнету
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Вам не Порох нужен,а даже не Лех Валенса и Вацлав Гавел..вам нужен Путлер и Джугашвили...быдло тупое
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Прослушка в кабинете премьера ещё со времён яценюка, а яценюку её мог подложить только соратник по партии на букву ава...
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Скорее всего вирус, троян в чьём-то смартфоне, позволил прослушивать. Государственные тайны под угрозой, в таком случае.
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Зараз як раз не те що треба слухати цих тупих клоВунів аби чого не наробили ще гіршого, - треба канал телебачення організувати та показувати онлайн все за виключенням військовмих та інших таємниць від яких це прокацапське бидло треба совсім відсторонити. Цих дурнів з підворотні треба контролювати кожну секунду, бо вони "напрацюють" як кіт на глині..що потім розгрібатимемо десятиліттями за свій рахунок. А СБУ замість красти на паливі та забезпечувати своїх губатих шльондр статками більшими ніж трамп маланку свою з проституцького дому - коли небудь у перервах повинно займатися своїми прямими обов'язками які цій петуховичській мусорні вже вчити треба бо забули. Подивіться на ці залляті жиром рила рагульські у погонах - це ж просто жах та ганьба!
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які нахір військові таємниці в Україні..

СБУ повністю контрольована ФСБ(за Порошенка теж).
АБрамявічус навіть не має які таємниці продати...
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Чому прокурор не називає статтю по якій порушено?
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Безпеку прем'єр-міністра і будівлі уряду, відповідно до закону, забезпечує Управління державної охорони, яке зараз нафаршироване людьми Коломойського. Питання є?
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И нихрена эти клоуны не найдут....
А вот мудрый Виктор Фёдорович в своё время не даром в подвале Кабинета Министров поставил бронированную комнату для переговоров, помните?
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кому треба стер(все-таки хтось з служби держохорони) відеозапис спостереження у потрібний час.. І ВСЕ.
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якщо у кімнаті ,де була зустріч,велося відеоспостереження то розслідувати особливо нічого ...
зробити аналіз звуку-визначити місце запису аналізом аудіо з точністю до півметра...
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не розумію.. чому такий серйозний режим охорони ?
все рівно вони обговорюють ціну"набору олівьє" і вигоду від виробництва французських макаронів СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8307

а ще рівень знань президента в Економіці..
теж нічого невідомого ))
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з телеграму :

3. Розмови всіх топ-чиновників пишуться українськими спецслужбами, співробітники, яких потім продають записи, тим, кому вони потрібні. Іноді навіть без відома начальства (існує цілий тіньовий ринок подібних послуг). Так записали, а потім і продали, розмова Гончарука.

Відзначимо, що остання версія з політичної точки зору найвигідніша для влади, так як не підводить під кримінальну справу нікого з топів. Хоча і не факт, що вона вірна.

Так чи інакше, але через два тижні якусь відповідь силові структури повинні будуть пред'явити.

За часів Порошенко з цим було простіше. Тут же б звинуватили в усьому ФСБ-ГРУ і на цьому питання було б закрите.

Зараз ця версія для Зеленського з іміджево-електоральної точки зору безглузда. А тому доведеться придумати щось інше.
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Писатель - это один из участников этого сборища клоунов. Чей голос на записи громче всех - того и мобила.
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