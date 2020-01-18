 На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 65 тисяч учасників

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня 2020 року сформовано 261 469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Для складання тесту з української мови і літератури подано 135 862 заявки, математики – 45 398 , історії України – 28 071, англійської мови – 32 580.

Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 65 890 осіб. Більшість осіб (48 816) виявили бажання складати пробне тестування із двох навчальних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартувала реєстрація на пробне ЗНО, - Міносвіти

3 січня о Україні почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

Раніше повідомлялося, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання виявили бажання пройти 10,5 тис. осіб.