 "Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в твіттері.
"Схематозів", зокрема в ДАБІ, не буде. Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.
Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого урядом "Великого будівництва", - йдеться в повідомленні.
ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.
Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
Щось є підозри на те що антикорупціонер він аналогічний.
🤔
А задача- развалить отлаженные структуры, выкинуть подготовленных специалистов узкого профиля на рынок труда! Канада и Германия запрос на специалистов обьявила!
Полное сворачивание или передача в частные липкие руки, все контролирующие функции от Государства. А ГАСИ сами попросили их закрыть и реорганизовать в новую структуру Гончарука? Или кто то настаивает?
І абсолютно по...й якого там рівня спеціалісти..
Если Готель 2000 метров , то 6000- 10000 уе с застройщика сдерут. Иначе не пропустят.
Гончарук, сними розовые очки .
Брати Дубневичі явно "не дотягують"..
Власть на местах- жто организованная мафия. Людям спокойно жить и работать не дают
а потом уже раздавать "звезды"..а то "ликвидация"...уже на схематоз похоже ))))))
не хотел бы я иметь квартиру в доме, построенному после ликвидации архитектурно-строительную инспекции
Щодо львівського ДАБІ.
Порада як ліквідувати самобуд від юриста.(Через львівську міськраду захотіли 3000 доларів "на лапу")
Взяти дозвіл на будівництво у Дабі.
за трішки меншу суму гарантують швидке завершення будівництва у Львові..
ТАк було "збудовано готель".За місяць
Не скористався.Стільки не заробляю