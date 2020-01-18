EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2807  32
Все про:Держархбудінспекція (40) Гончарук_Олексій (509)

 "Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це  написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в твіттері.

"Схематозів", зокрема в ДАБІ, не буде. Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.

Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого урядом "Великого будівництва", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170591
 
 
 Топ коментарі
 
ГАСИ, это одна сплошная схема ! 😜
 показати весь коментар
 
Не ликвидирует. Слишком прибыльная схема. Посадят своих людей. 😎
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не ликвидирует. Слишком прибыльная схема. Посадят своих людей. 😎
 показати весь коментар
 
 
Ви праві. Якщо не буде схематоза, то буде коматоз-всі розбіжаться.
 показати весь коментар
 
а представь, где он находиться сегодня, завтра итд.
 показати весь коментар
 
 
ко всем недовольным он будет приезжать лично.. жди!
 показати весь коментар
 
Старые схемы на новом месте, как "училка" возглавила ГАСИ



ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.

Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
 показати весь коментар
 
 
Ага. Який самокатний економіст ми вже знаємо...
Щось є підозри на те що антикорупціонер він аналогічний.
 показати весь коментар
 
 
упс, так он профан и не только в экономике, кстати, сколько вам до следующих выборов, как вам самим кажеться - дотянете или в переди Белоруси проидёте?
 показати весь коментар
 
 
ГАСИ нужно закрыть документы сжечь! ЛЮДЯМ по миллиону выходного пособия! И начать строить под другим названием но с теми же проверенными кадрами, по новой и зарплаты по миллиону в месяц назначить! Если присягнут на верность новым хозяевам! Чтобы не было соблазнов красть "по мелочам"!
 показати весь коментар
 
 
Нужно ведь скрыть все делишки, а нет Инспекции так и не кого наказывать. Всё прощено и легализировано! И проверить негде, а наказать за захват тоже! Документы в архиве не сохранились, виновные разбежались!
 показати весь коментар
 
 
То добре що схематозу не буде. А що з приводу сальмонели у мізках керівників?
🤔
 показати весь коментар
 
Задача поставлена не заставить все основопологающие функции Государства, заставить выполнять свои функции госструктурам, путём организации правильной работы, и определения прав и обязанностей, а так же и наказаний за не исполнение контроля от государства.
А задача- развалить отлаженные структуры, выкинуть подготовленных специалистов узкого профиля на рынок труда! Канада и Германия запрос на специалистов обьявила!
Полное сворачивание или передача в частные липкие руки, все контролирующие функции от Государства. А ГАСИ сами попросили их закрыть и реорганизовать в новую структуру Гончарука? Или кто то настаивает?
 показати весь коментар
 
 
Якщо держструктура КОРМПОВАНА НА АМІНЬ -то не має сенсу її існуванні
І абсолютно по...й якого там рівня спеціалісти..
 показати весь коментар
 
Люди,ну погуглите про русский ГАСН! Это тухлятина,которую скармливал Пыня русским где-то в 2000 годах.Другой шпаргалки у зеленых нет.
 показати весь коментар
 
 
".. в случае выявления схем". 5$ / м2 брали и берут, а оно "схемы" найти не может. "Схематозов" в ГАСИ не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8972
 показати весь коментар
 
 
В госархинспекциях за разрешение на строительство берут с квадратного метра .
Если Готель 2000 метров , то 6000- 10000 уе с застройщика сдерут. Иначе не пропустят.
Гончарук, сними розовые очки .
 показати весь коментар
 
В Киеве ранее действовал градостроительный совет по четвергам из МАСТИТЫХ АРХИТЕКТОРОВ, на совете мог присутствовать любой . Без их одобрямс проект не строился. Архитекторы хоть как то сохраняли лицо Киева. Совет уничтожили вроде при Черновецком , теперь решения по объектам принимаются кулуарно- результат : ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИЦО ГОРОДА ПРОСТО УНИЧТОЖАЮТ И КИЕВ ПРЕВРАЩАЮТ В ЗАТРАПЕЗНЫЙ ШАНХАЙ
 показати весь коментар
 
 
у Львові недавно був цілий скандал..Містобудівний комітет не працював довший час ,а коли запрацював-його віразу вирішили зробити закритим для громадськості і міськвиконком відразу постарався "підмяти під себе""Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1395
 показати весь коментар
 
підтверджую.Просто ставки різні по різних містах....
 показати весь коментар
 
У Львові крім дозволу набудівництва,після звкінчення вимагається ВІДКАТ МЕРУ..Ось чому у багатьох підозра,що пан Садовий Є "НАЙАВТОРТЕТНІШОЮ" Людиною Львівщини..
Брати Дубневичі явно "не дотягують"..
 показати весь коментар
 
Сегодня ГАСИ - это еще и организация борьбы местной знати с нежелательным конкурентом. При помощи заключений инспекций , подается прокуратурой в суд требование остановить строительство, снести здание.
Власть на местах- жто организованная мафия. Людям спокойно жить и работать не дают
 показати весь коментар
 
 
оно же в эконмике не пАнимает... как оно может судить?
 показати весь коментар
 
хорошо бы аудит (настоящими специалистами...лучше закордонными)
а потом уже раздавать "звезды"..а то "ликвидация"...уже на схематоз похоже ))))))
 показати весь коментар
 
"ликвидируем ГАСИ "

не хотел бы я иметь квартиру в доме, построенному после ликвидации архитектурно-строительную инспекции
 показати весь коментар
 
з особистого досвіду.
Щодо львівського ДАБІ.

Порада як ліквідувати самобуд від юриста.(Через львівську міськраду захотіли 3000 доларів "на лапу")
Взяти дозвіл на будівництво у Дабі.
за трішки меншу суму гарантують швидке завершення будівництва у Львові..
ТАк було "збудовано готель".За місяць "Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4344

Не скористався.Стільки не заробляю "Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4344
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору