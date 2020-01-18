 "Схематозів" у ДАБІ не буде, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в твіттері.

"Схематозів", зокрема в ДАБІ, не буде. Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.

Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого урядом "Великого будівництва", - йдеться в повідомленні.

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