 Київська влада закликала українців мінімізувати використання особистого транспорту, щоб знизити загазованість повітря в столиці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні пресслужби підкреслили, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневского за 16 січня 2020 року, зафіксовала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)
"За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, необхідно уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, натомість проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води.
А свои драгоценные сраки новоиспеченные киевляне, как лохи, общественным транспорттом возить будут?
С1968 года, когда Киев перестал быть закрытым городом? Или только за последние пару лет?
Зло в Киев пришло в конце 70-х, начале 80-х, когда колхоз попер. Он до сих пор в Киеве колхозом и остался. Меняются поколения, а они так и остались жлобьем.
Так что ничего ты с этим уже не сделаешь.
Основное зло полезло в начале 2000-х. Их никто не контролировал, они начали заполнять собой все пространство.
Троещина не причем.
бараныишаки, да конфискуйте личный транспорт очередным указом Ослика - дышать уже нечем
Премія Дарвіна даунам.
Ето типо как киевские власти вместо развязки, на конечной скоростного трамвая возле окружной на месте депо (в который в реконструкцию пару лет назад вбухали не один миллион долларов) строят многоетажный торговый комплекс, а с другой стороны построили супермаркет, и ето где и так всегда километровые пробки. Где и каким образом будут туда заезжать и парковаться машины и ходить посетители етого торгового центра никого не волнует. Хоть бери да каждому гвоздь в голову забей кто ето все придумал.
Жуткое зрелище эти новострои
едят 3 раза в день, а ну как два?
ну и где ето видано, шо бы слугам крохи?
слуги челюстями клац клац - святое и не покушайся....
Поэтому каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает.
Не хотите заботиться об экологии,значит заслуживаете жить в дерьме
в общую ли кучу или нет...
Как раз в вопросе экологии не получится перекладывать всю ответственность на кого-то другого.
Хорошая экология в странах где все граждане заботятся о чистоте окружающей среды
а и правда чего перъями петушить и куда то стараться когда все оно он тут? - подкармливаем.... ))))
Есть страны с большей плотностью населения, но там даже журавли пасутся на бэкярде
ждите дальше - завтра все под кацапней будете....
а впрочем уже...
Дайте кацапу селедку.
Водки нет!
Хотя в Барселоне есть район (не помню название), новый район, экспериментальный, где ходит только общественный транспорт . Можно передвигаться на велосипедах и элктро гаджетах. Улицы стали пешеходными. Там прекрасный воздух. Такое решение тоже очень современное. Но это уже очень высокий уровень , до которого мы ещё не созрели- нам бы отучиться на газонах парковаться
Так что п вопросам высотности на окраинах обращаться к ребе
Автомобиль с ДВС (ЕВРО-5) выбрасывает около 20 кг. гадости на 100 км. пробега! Смешиваясь с влагой, получаем 40 кг. кислоты.
Чем больше ездить, тем больше выбросов, больше людей отправится на "тот свет".
Меньше будет кому ездить!