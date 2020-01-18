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Все про:повітря (41) забруднення (82)

 Київська влада закликала українців мінімізувати використання особистого транспорту, щоб знизити загазованість повітря в столиці

У Київській міській державній адміністрації закликали українців мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні пресслужби підкреслили, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневского за 16 січня 2020 року, зафіксовала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)

"За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, необхідно уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, натомість проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170590
 
 
 Топ коментарі
 
А киевские власти не хотят рассказать реальную причину пробок? Почему в Киеве вырезаются парки, засыпаются озера, болота, игровые площадки и все ето застраивается многоетажками в некоторых местах прямо посреди дороги. Самих же дорог и развязок никто не строит. Я уже молчу про умные светофоры.
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ЩАЗ!!!
А свои драгоценные сраки новоиспеченные киевляне, как лохи, общественным транспорттом возить будут?
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не это после Порошенко который всё украл осталось такое жуткое зубажиння что киевлянам от кучи машин дышать не чем. Всё так сильно зубажили благодаря Порошенко что теперь все только на машинах и ездят. А барига понимаешь на самолёте летал, а у Януковоща свой верталёт был, а бедный нарит на машинах мучаеца. Ну ничего ЗЕбубачка вам покажет..все на пешкарус перейдёте, заодно и воздух очистица.
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Так увеличившееся количество вонючего металлолома на улицах, как раз и есть признак бедности
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с себя пусть начнут киевские власти. припарковаться негде от этой власти в центре.
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В центр на метро надо ехать, а не парковаться. Понаехало вас и воздух портите
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ЩАЗ!!!
А свои драгоценные сраки новоиспеченные киевляне, как лохи, общественным транспорттом возить будут?
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Такое зубажиння после Порошенко осталось что никто не хочет на общественном транспорте ездить, теперь все на своих машинах, так что в Киеве и дышать не чем. Ох и барига... всё украл и довёл людей до зубожиння, негде и машину припарковать.
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Чинуши барьіги и ездят. А рабочий народ на общественном транспорте
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Слава Пете, нашему гуру и вождю, который каждому холопу по машине купил а слугам народным по мерседесу и гелику. А еще Петя самолично наплодил детей увеличив в Украине рождаемость в 10 раз и население до 200 миллионов человек. Поетому сейчас в Киеве и области в школах по 40 детей в классе вместо положенных 25 и те учатся в 3 смены. Слава Пете Мальдивскому. Если бы не он то кто...
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Может им стоит вернуться домой? В свой колхоз сто лет без урожая. Очень много их, новых киевлян, последнее время развелось.
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Ниже уже ответил. Поздно пить баржоми.
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Зато в интернете полно объявлений от автомастерских избавиться от катализатора, как от чуждого украинцам явления буржуазного мира...
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Катализаторы выбивают не от хорошей жизни.. а от низкого, читай - несоответствующего, качества нашего топлива. А сама процедура удаления еще и влетает автовладельцу в копейку
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Ага. Пешком ходить как в 16 веке. И то тогда на лошадях ездили. Проверенное реальное средство для уменьшения загазованности- уменьшение рабочих дней в неделе и количество рабочих часов. Остальное то на*балово.
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Не обязательно. В многих европейских странах количество рабочих дней и часов намного меньше чем в Украине а зарплаты на порядок большие. То что в Украине пашут как рабы никак не влияет на уровень жизни как думаю всем видно.
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Если отправить всех понаехавших обратно в свои *****, воздух в столице будет чист и прекрасен.
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Не будет. С какого года понаехавших считать будем?

С1968 года, когда Киев перестал быть закрытым городом? Или только за последние пару лет?
Зло в Киев пришло в конце 70-х, начале 80-х, когда колхоз попер. Он до сих пор в Киеве колхозом и остался. Меняются поколения, а они так и остались жлобьем.

Так что ничего ты с этим уже не сделаешь.
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Имхо. Зло пришло с Троещины, середина 80-х.
Основное зло полезло в начале 2000-х. Их никто не контролировал, они начали заполнять собой все пространство.
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зло в Киев пришло в 17м с кацапами и не хер тут отбрехиваться...

Троещина не причем.
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Такое зубажиння после Порошенко осталось что никто не хочет на общественном транспорте ездить, теперь все на своих машинах, так что в Киеве и дышать не чем. Ох и барига... всё украл и довёл людей до зубожиння, негде и машину припарковать.
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Дурачек ты. Просто в Киев сьехались люди со всей Украины так ка в своих городах и селах им уже делать нечего. Посмотри на номера машин, если ты конечно в них разбираешься. Каждый второй номер не местный. Киев последнее пристанище украинцев. Следующая остановка Польша, Чехия Германия и тд...
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ты-то умник - охренеть! да то что каждый второй номер не местный, а каждый третий - вообще не украинский - так это нерастаможенные евробляхи часто с сомнительными экологическими характеристиками
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Ну да, конечно. А жигули и москвичи 40..50-ти летней давности очень полезны для твоего хиленького здоровья только из-за того что они на украинской регистрации?
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ЗЕбил ты, а что ж эти бедолаги все на машинах? Последнее пристанище, кококо..и все на машинах? Какие зубажилые..давай рассказывайКиевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загазованность воздуха в столице - Цензор.НЕТ 8110
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Какие козломордые и свинорылые тупые-ментал скотский наверное.330 млн.американцев знают,что такое зебил.Ну,не стадо животных-конечно-им ещё предстоит узнать,когда придётся платить по счетам -(зебілам). The bill is a list showing how much you have to pay for somethig(services,restaurant,work that has been done ets)Ех. Could we have the bill? Счет представляет собой список, показывающий, сколько вы должны заплатить за что-либо (услуги, ресторан, выполненная работа и т. д.)Например:"Можем ли мы получить счет?"
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Пусть Вова свой кортеж укоротит. Или на велосипеды пересадит.
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Вот бараны ишаки, да конфискуйте личный транспорт очередным указом Ослика - дышать уже нечем
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а вы больше стройте муравейнков в Киеве и чтобы в других городах никакой работы не было и будет совсем весело
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А киевские власти не хотят рассказать реальную причину пробок? Почему в Киеве вырезаются парки, засыпаются озера, болота, игровые площадки и все ето застраивается многоетажками в некоторых местах прямо посреди дороги. Самих же дорог и развязок никто не строит. Я уже молчу про умные светофоры.
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война, причем без перспективы быстрого решения, куча убитых, миграция, население уменьшилось (как говорят) - откуда и зачем тогда столько новостроек (и для кого) - это таки действительно вопрос.
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Офіційна статистика прикордонної служби свідчить , що лише 2019 року в Україну заїхало більше дев'ятисот тисяч росіян , не впустили близько двадцяти тисяч .
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Китайці у великих містах проблему загазованості по номерам вирішили. Парні номера мають право їздити по одних днях непарні по інших. За порушення штраф розміром 2500 дол, через 5 днів несплати утилізація драндулєта.
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А смысл. Ну купят по две машины одну ездить по четным другую по нечетным числам. Лучше уже по цвету волос пропускать в Киев. Брюнеты по четным числам, блондины по нечетным. Крашеных пид*ров вообще не пускать и штрафовать за подделку фейса на 2500дол.
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Там у них вартість номера як авто. І чекати потрібно років 10.
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ну, а кому-то реально будет дешевле и проще три дня проехаться трамваем\метро чем содержать две машины, а в перспективе - платить за две парковки. так как с таким количеством машин и свободного места бесплатных (и даже дешевых, и даже нелегальных) парковок быть тупо не может - народ иначе перестреляет друг друга, да и скорость перемещения сравняется с пешеходной. а так - будут платить за лидерство, или парковаться за городом кто не сильно лидер.
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Ага, украинцьі откажутся. Як не з'їдять, то понадкусують
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а киевские власти не в состоянии подумать, чтоб контролировать уровень "грязи" в выхлопных газах? ну т.е. состояние того же транспорта, в том числе и общественного, а особенно всяких евроблях без фильтров, что не соответствуют не то что "евро-5", но и на "евро-4" не тянут. а также и качество самого бензина и дизель-топлива на заправках?
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Тех советчиков кто несет ету чушь нужно утром запихнуть в метро или быдловозы. Чтобы проехались с холопами как просроченные шпроты в одной банке. И заставить хоть бы месяц поездить так на работу....
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бьідло как раз на машинах ездит и ему насрать на єкологию
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Влітку спалахнуть ліси навкруги як в Австралії, бидло пердяще цо2 з горящими дупами взвиє "Клічко п...ор, памагі гарім."
Премія Дарвіна даунам.
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Рельно страна дебилов. Меньше воровать киевскую землю и продавать ее застройщикам нужно а не чушь предлагать. И не только во власти, а еще и в коментариях советующих маразматическую х*ню для решения проблемы. Продолжают винить продавца трусов в том что трусы воняют дерьмом когда их носить не снимая месяц и не мыть жопу.
Ето типо как киевские власти вместо развязки, на конечной скоростного трамвая возле окружной на месте депо (в который в реконструкцию пару лет назад вбухали не один миллион долларов) строят многоетажный торговый комплекс, а с другой стороны построили супермаркет, и ето где и так всегда километровые пробки. Где и каким образом будут туда заезжать и парковаться машины и ходить посетители етого торгового центра никого не волнует. Хоть бери да каждому гвоздь в голову забей кто ето все придумал.
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Так они еще и скверы , парки вырубывают.
Жуткое зрелище эти новострои
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а киевские власти еще киевлян кушать меньше не призывали?
едят 3 раза в день, а ну как два?
ну и где ето видано, шо бы слугам крохи?
слуги челюстями клац клац - святое и не покушайся....
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от интересно, скока им денюжек надо, шо бы они уже гады исчезли?
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Экология зависит от каждого . В этом вопросе и проявляется порядочность каждого.
Поэтому каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает.
Не хотите заботиться об экологии,значит заслуживаете жить в дерьме
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да екология зависит от того куда я пластиковую посуду положу,
в общую ли кучу или нет...
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И от этого в том числе.
Как раз в вопросе экологии не получится перекладывать всю ответственность на кого-то другого.
Хорошая экология в странах где все граждане заботятся о чистоте окружающей среды
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не поверите, у меня на бекярде гуси дикие пасутся,
а и правда чего перъями петушить и куда то стараться когда все оно он тут? - подкармливаем.... ))))
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Америка- большая, значит еще не всю страну заг.дили, если еще дикие гуси есть)))
Есть страны с большей плотностью населения, но там даже журавли пасутся на бэкярде
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даже не сомневаюсь... - есть лучше и плотнее )))
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получается, шановна - если где на кого шо переложить? - все сложится.... Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загазованность воздуха в столице - Цензор.НЕТ 4367
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Наоборот. Чем больше кивать на других и не делать ничего самому, тем хуже жизнь в стране
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Общественный транспорт- это хорошо, но в нём надо ещё не пердеть.
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ясно - кушать поменьше, ездить поменьше, а вымруть киевлянам криворогатых скотов устроит?
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шо зеленые принесут победу и достаток?
ждите дальше - завтра все под кацапней будете....
а впрочем уже...
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Только на небе появляется луна, вылазят кацапские тролли. Они как крысы. лезут изо всех щелей.Кацапы, суки... Идите своему ***** сосите.

Дайте кацапу селедку.
Водки нет!
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Киев стоит в пробках и не призывами нужно это лечить. Нужен 'второй ярус' дорог. Но это очень дорого. С другой стороны , Киев - наша столица, наше лицо. Зарабатывает Киев огромные деньги ,к тому же. Здесь все должно быть супер современным. Потом нужно строить не обычные высотки, а сделать район как в Дубай, с необычными небоскребами. Город должен идти в ногу со временем.
Хотя в Барселоне есть район (не помню название), новый район, экспериментальный, где ходит только общественный транспорт . Можно передвигаться на велосипедах и элктро гаджетах. Улицы стали пешеходными. Там прекрасный воздух. Такое решение тоже очень современное. Но это уже очень высокий уровень , до которого мы ещё не созрели- нам бы отучиться на газонах парковаться
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Сами киевские власти часто на великах или общественным транспортом на работу и с работы ездят?
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Киевские власти призвали украинцев минимизировать высотность домов на окраинах и центре города, которые мешают ветру выдувать загрязненный киевский воздух.
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Застройку Киева высоткими ведут не украинцы, а ефвреи с украинскими фамилиями.
Так что п вопросам высотности на окраинах обращаться к ребе
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ніякі призиви влади не допоможуть .. . я думаю заборонити на 1 день раз в тиждень проїзд всього транспорту . за виключенням електро. шоб видуло трохи тай люди будуть готові на велосипеди сісти. і так шоб не планували на той день своїх справ з транспортом.
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Нужно больше пользоваться автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями!
Автомобиль с ДВС (ЕВРО-5) выбрасывает около 20 кг. гадости на 100 км. пробега! Смешиваясь с влагой, получаем 40 кг. кислоты.
Чем больше ездить, тем больше выбросов, больше людей отправится на "тот свет".
Меньше будет кому ездить!
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В городах не хватает чистого воздуха потому, что эти гребаные автомобилисты и велосипедисты откачивают его в свои шины.
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