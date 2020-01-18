 SkyUp зупиняє регулярні рейси в ОАЕ з 1 лютого

Як передає Цензор.НЕТ, про це авіакомпанія повідомила в фейсбуці.

"Необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу в дозаправленні. Це створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія обіцяє тим, хто вже придбав квитки на рейси до Шарджі, відшкодувати їхню вартість. Для цього необхідно звернутися в авіакомпанію в установленому порядку.

Нагадаємо, з 16 січня в українській лоукост-авіакомпанії SkyUp Airlines почали діяти нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Український авіаперевізник SkyUp почав літати з квітня 2018.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іран, Ірак і Сирію не їздити, під час візитів в Ізраїль, Йорданію та ОАЕ - тримати зв'язок з рідними, - МЗС