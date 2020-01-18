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Все про:ОАЕ (43) SkyUp (19)

 SkyUp зупиняє регулярні рейси в ОАЕ з 1 лютого

З 1 лютого український лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines припинить виконувати регулярні рейси в Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова через закриття повітряного простору над Іраном та Іраком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це авіакомпанія повідомила в фейсбуці.

"Необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу в дозаправленні. Це створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія обіцяє тим, хто вже придбав квитки на рейси до Шарджі, відшкодувати їхню вартість. Для цього необхідно звернутися в авіакомпанію в установленому порядку.

Нагадаємо, з 16 січня в українській лоукост-авіакомпанії SkyUp Airlines почали діяти нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Український авіаперевізник SkyUp почав літати з квітня 2018.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іран, Ірак і Сирію не їздити, під час візитів в Ізраїль, Йорданію та ОАЕ - тримати зв'язок з рідними, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170589
 
 
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плохо … Одна надежда что останется МАУ или ещё кто ...
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Якщо закрили повітряний простір над Іраном і Іраком,то навряд хто туди сунеться.
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У ОАЭ вообще щекотливая ситуация. У них 4 октября начинается Дубай ЭКСПО 2020 . Бабла вложили немерено. 25% башенных кранов мира сейчас находятся там. Народ готовится с таким размахом, как это могут делать только ОАЭ. А теперь вообще не понятно как всё пойдет.
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из Кишинёва можешь сам попробовать, а мне из Борисполя было в самый раз.
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