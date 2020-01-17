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 Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Ситуація з відставкою, що не відбулася, прем'єр-міністра Олексія Гончарука демонструє курс влади на президентську форму правління в країні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, інформує Цензор.НЕТ.

"Це відео - ще одна чітка демонстрація курсу на президентську (навіть без парламентської) систему управління. Прямі доручення, безпосередні оцінки, нові дедлайни.

В принципі, це, як я бачу, чітко корелює з запитом суспільства на саме президенську форму правління. Катастрофа з літаком МАУ це чітко показала. Всіх насамперед цікавила реакція президента, що сказав, що написав, де був, аніж дії, наприклад, самої комісії чи РНБОУ", - прокоментував Бно-Айріян зустріч Зеленського з Гончаруком.

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На думку ексчиновника, запит на українського Путіна чи Лукашенка в суспільні занадто високий.

"Все - через загальну імпотенцію інституцій влади та сірість більшості державних менеджерів. Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, який знає, що робити", - підкреслив колишній глава Київської області.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський відмовився відправляти його у відставку і сказав, що буде правильно дати йому другий шанс.

Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170588
 
 
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Щось мені згадується серія книжок та фільмів "Омен".
(хоча на роль Демієна Торна шмаркля теж не годиться... теж мені "сцотона")
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Это не страна хочет, это рабы хотят хозяина. Без хозяина им никак, без хозяина они в ступор впадают, кто же накормит и прикажет что делать, накажет нерадивых...
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Без атамана нельзя, без атамана анархия и разгром.
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а чим вам так не вгодила анархія? Що ви про неї знаєте чого вас не навчили комуняки?
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Анархия конечно мать порядка, но не одного жизнеспособного государства эта мама не родила.
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чому ж так зразу? По-перше, не варто бути таким песимістичним, в світі нема взагалі то, жодної успішної держави з гомогенною ідеєю. А по-друге, західні суспільства запровадили дуже багато анархічних ідей. По-суті, майже все що, вам подобається на Заході це, в тій чи іншій мірі досягнення анархістів. Але, вам мабуть важко пояснювати те, чого ви не розумієте. Для вас образ анархії фомували комуняки на прикладі фільмів про Махно. Хоча він скотиняка, повівся на обіцянки комуняк.
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По-суті, майже все що, вам подобається на Заході це, в тій чи іншій мірі досягнення анархістів.

...
Так, ця концепція зветься мінархізм (мінімально необхідне втручання влади в життя суспільства і надання максимуму свободи діяти самостійно).
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(про всяк випадок, мінархізм - це не "монархізм" азірівкою )
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Я тебе скажу, хлопцы у нас - абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия - во! Морд... Морд полтораста наберётся. В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.
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"... плюс кацапізація всієї країни". Декілька секунд було достатньо аби побачити що, Вавка не той. Хоча, аби гончарука трохи скоротити (можна і з верху) то, змахувало б на пародію на "беседу" Вавочки і Айфончика, а так виглядало, як дешевий фарс двох недолугих провінціальних акторів по дорозі зі Жмеринки в Бердичів.
Для того, аби мати сильну руку потрібно мати ідею щоб за тобою пішли люди чи дуже і дуже багато вільних грошей аби постійно давати мозгову кістку придворним собакам. В Україні на щастя нема ні нафти, ні газу, ні золота навіть лісу вже нема. Бурштина і землі на довго і на всіх не вистачить, а собак годувати потрібно кожного дня бо, перегризуть горло господарю. Стосовно ж ідеї то, наша Вавка Великого Хвюрера нагадує тільки зростом. Не потрібно путати виступ Кварталу з ідеологічним лідерством. Хай попробує зібрати своїми промовами площу з екзальтованими тітками хоча б раз на місяць. Одна справа раз на рік заплатити тисячу гривень, а інша життя віддати чи у когось відібрати за слова сказані вождем. Думаю Віник краще підійде на роль Алоізовича, у нього хоча б бабці плачуть.
Та й бачити Україна хоче не пародію на *****, а чесних виконавців існуючих законів. Україні потрібен не *****, а Людвіг Ерхард, який за п'ять років витягнув розграбовану та розвалену країну з задниці в люди.
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Та тут така штука. Прихильники Зеленського приходять в зали, та на площі тільки за свої гроші. Вони не прийдуть заради якоїсь ідеї. Вони переконані, що коли за щось треба платити бабло, то це обов'язково щось гарне.
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Та люди свої гроші і за зоопарк платять але врядчи підтримають ідею жити, як мавпи. Те що, платять за квитки на Квартал ще не означає що, вони підуть помирати за концерт, як не значить що, вони готові купувати квитки кожного дня.
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може й не в тему, але! вся ця ******** на записах, як і пєтя мальдівський, і йуля качанівська абщаєтся московітською мовою! це український уряд, це українські посадовці чи нікчемні малороси?!
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ні те, ні інше. Вони типова совкова номенклатура, нащадки своїх батьків комуняк.
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Що ви верзете?

Нам зараз потрібен менеджер з інтелектом, без темного минулого і без агентурної папки в Москві...
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Альфа-руководителя, который порешает все их проблемы, хочет безмозглая часть населения Украины, а не страна. Здесь даже дело не в том, что Бубочка на эту роль не взлетает, а в самой ущербности желания. Ущербные дебилы выбрали дебила с инициативой. Что здесь еще добавить?
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Якщо вже говорити про "оксамитову диктатуру" і авторитарний (не плутати з тоталітарним) державний будуй - то гетьман принаймні повинен мати відповідний імідж, харизму та здібності. Щоб соромно не було.
А оце шмаркляве "дуче" - тьху, аж гидко, щоб отаке чмо було тут "диктатором" Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 9370
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Это вообще отдельная тема. У меня это гнусавое чмо с наркоманским акцентом реально вызывает отвращение с довыборных времен. Поэтому в этом вопросе я могу быть слегка предвзятым.
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Оно и понятно. Рядом ведь такая милая их сердцу параша, где есть свой царь. Царь, который уже который год за нефте- и газодоллары обеспечивает стабильность и высокие доходы населения. Местные дурачки оргазмируют при одном лишь упоминании его фамилии... Вот и хотят себе такого же. А может быть и самого. А чего? Вон бацька скоро под него ляжет - а мы чем хуже?
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що ти верзеш?! який сцарь в Україні?! ще кучма второпав Україна - не підерація, сцарів не буде! будемо змагатись за демократію до останнього українця!
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Щось мені підказує, що оратор Alex Stone має на увазі конкретно малоросів та бавовну, а не українців. А це різні речі.
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Розумний цей козак з Бачи.Школа №45 у Львові,Київ ун-тет,Мааць-ква.
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Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте

...
Ліл ЩО?!
Оце "дуче є[b]уче"? Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 5919 - альфа?
Як казала моя покійна бабуся - "гидко паличками узяти".
Шмарклявий команданте, блть.
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вони ще Вій Гоголя не прочитали! а то і небо б закрили!
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Ху#ло параноїк. Він це навіть не приховує.
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Заради справедливості: хто в темі містичного хоррору, той напевно чув, що Саха (Якутія) - холодний і похмурий край лихих парфумів, причому доволі сильних.
Тож там є чого боятися Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 3026
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Британская Империя владевшая 25% суши на всех 5 континентах Мира распалась с окончанием Второй Мировой войны 2 сентября 1945 года не потому что Короли Британии были идиотами,а потому что Лейбористская партия в правительстве Британии предложила проект деколонизации всяких Австралий и Индий и прочих Зеландий,что и было сделано в Парламенте
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В кінці двох світових воєн впали майже всі імперії. Англіці давня та розумна нація з укоріненими протестантськими традиціями. Вони довго намагалися приборкати колонії, а потім (після великих втрат) зрозуміли що, легше відпустити на довгому повідку, залишивши союзні зв'язки чим тупо гратися в Домініон.
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Ну хоч одна приємна новина - свинособак поменьшало: Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 9880
Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 6673
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та й біс з ними, ми не радіємо від того що в касцяпа коза здохла!
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Елена Кудренко

"Леша, я приезжаю в обменник..."
Вот я, когда приезжаю в отделение Укрпочты, тоже возмущаюсь, как наш президент. К примеру, то, что у меня рядом - не видело ремонта еще с Юрского периода. Сотрудницы мерзнут, штукатурка на голову сыпется, а ПО постоянно зависает. Посмотришь на очередь, махнешь рукой и уходишь. Самое простое сказать: "Леша, что это такое?", хотя теперь бабушки в очередях клянут и Вову.
Получаешь платежки за коммуналку - "Леша, что это такое?"
Заправляешь топливом машину, видишь письмо пенсионеру с уменьшенной пенсией, наблюдаешь, как остановилось строительство детского садика - "Леша, да что же это такое?" И Леша будет ломать голову, как же доступным языком объяснить величайшему лидеру современности, что дыра в бюджете - реальная, и что она будет увеличиваться. И что здесь ни звонки Баканову, ни крики на Лешу - не помогут.
Может, кому-то кажется, что все еще проще - можно напечатать денег, отобрать у Порошенко, ввести новые налоги, издать указ с запретом - и все решится. Они с этой святой верой шли на выборы. Я вот услышала версию, что и с гос облигациями "мутит" Порошенко, он нарочно все портит, чтобы президента подставить!
На мой взгляд, если серьезно, то они виноваты как минимум в том, что пришли во власть. Вернее даже так - тем, что посмели посчитать себя достойными этих кресел, переоценив свои скромные познания. Результаты такой работы "новых лиц" - спад экономики, хоть как-то восстановленной, несмотря на войну. Общая тенденция к узурпации власти, полнейший провал во внешней политике, опять то же кумовство, о котором кричали на каждом концерте. А еще очень стыдно видеть быкующих "депутатов", некомпетентных чиновников и старые, как мир, схемы. Для того, чтобы "продать" закон по легализации игорного бизнеса, нардеп заявляет с трибуны:
- доход от этого будет направлен на медицину и образование! Голосуйте за этот закон!
С какого перепуга налоги от игорного бизнеса будут направлены на медицину? Кто тебе это сказал? Ты что, распоряжаешься многострадальным бюджетом, или доходы от той же продажи земли будут направлены на образование? Куда пойдут все эти деньги - можно только догадываться, но явно не на повышение зарплат учителям и медикам.
Кому-то казалось, что быть президентом очень просто, а его избиратели кричали: "ничего, он возьмет специально обученных людей".
Взял?
Лешу?
Милованова?
Или Богдана?
Или кого?
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а его избиратели кричали: "ничего, он возьмет специально обученных людей".

...
Мабуть, цю фразу теж десь почули від агітаторів - і тупо повторюють немов папуги.
Але хто читає лурк, той зрозуміє тролінг у цьому формулюванні, бо в курсі про "специально обученных обезьян".
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комунячі лозунги іспанцям не допомогли, вони все таки пройшли. Повірили іспанці Совєтам і перебили всіх своїх союзників, а коли Франко отримав допомогу від Гітлера та Муссоліні то, не було вже кому їх підтримати. Точно, як в історії з Порошенко.
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Про Порошенка вже неактуально. А як вам «Команданте ЗЕгевара». Звучить?
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"Всех прежде всего интересовала реакция Президента, что сказал, что написал, где был,..."

Да не потому, что он пуп Земли, а потому что подозревали в переговорах с кремлевскими представителями и в перевозке оффшорных денег Коломойского.
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чушь. Немногие хотят "увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте...". Хватает тех кто хочет видеть действенные реформы в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3170588
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Хто там список прізвиськ-обзивань тлі складав ?
Додавайте нові !
І головне, що всі ж підходять, шо не візьми.
Ото "універсальне" створіння.
Взяло ношу не по собі - скоро гепнеться.
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А вы слышали последние новости о последствиях пребывания нашего "альфа-руководителя, дуче и команданте" в Омане? Это вообще полный треш)))
Оман пострадал от внезапных наводнений 16 января 15:03 В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.

Это же каким бедоносцем нужно быть, чтобы устроить наводнение в пустыне, предварительно отправив на тот свет султана.

Наводнение. Оман.

Как тут не вспомнить все предыдущие его поездки(((

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Мабуть естонський велосипед був намолений, там схоже на якийсь ритуал. Хитрі вони люди, мабуть щось знають.
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У Российских военных кругах все чаще звучит слово Украина.Так что к таким вбросам в Украинское медиапространство нужно относится серьезно.Некоторые эксперты думают что Российское вторжение может произойти уже этой зимой,началом весны.В частности Соловей на эхе москвы.
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Хер вы угадали. макшанские гниды. Никаких дуче и атаманов в Украине никогда не было. Был гетьман - выборная должность. А холопы - ищите в Рассисе
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Так у нас жодна влада ніколи нічого розумного не казала.
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