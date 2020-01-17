 Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, інформує Цензор.НЕТ.
"Це відео - ще одна чітка демонстрація курсу на президентську (навіть без парламентської) систему управління. Прямі доручення, безпосередні оцінки, нові дедлайни.
В принципі, це, як я бачу, чітко корелює з запитом суспільства на саме президенську форму правління. Катастрофа з літаком МАУ це чітко показала. Всіх насамперед цікавила реакція президента, що сказав, що написав, де був, аніж дії, наприклад, самої комісії чи РНБОУ", - прокоментував Бно-Айріян зустріч Зеленського з Гончаруком.
На думку ексчиновника, запит на українського Путіна чи Лукашенка в суспільні занадто високий.
"Все - через загальну імпотенцію інституцій влади та сірість більшості державних менеджерів. Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, який знає, що робити", - підкреслив колишній глава Київської області.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку.
Президент Володимир Зеленський відмовився відправляти його у відставку і сказав, що буде правильно дати йому другий шанс.
(хоча на роль Демієна Торна шмаркля теж не годиться... теж мені "сцотона")
...
Так, ця концепція зветься мінархізм (мінімально необхідне втручання влади в життя суспільства і надання максимуму свободи діяти самостійно).
Для того, аби мати сильну руку потрібно мати ідею щоб за тобою пішли люди чи дуже і дуже багато вільних грошей аби постійно давати мозгову кістку придворним собакам. В Україні на щастя нема ні нафти, ні газу, ні золота навіть лісу вже нема. Бурштина і землі на довго і на всіх не вистачить, а собак годувати потрібно кожного дня бо, перегризуть горло господарю. Стосовно ж ідеї то, наша Вавка Великого Хвюрера нагадує тільки зростом. Не потрібно путати виступ Кварталу з ідеологічним лідерством. Хай попробує зібрати своїми промовами площу з екзальтованими тітками хоча б раз на місяць. Одна справа раз на рік заплатити тисячу гривень, а інша життя віддати чи у когось відібрати за слова сказані вождем. Думаю Віник краще підійде на роль Алоізовича, у нього хоча б бабці плачуть.
Та й бачити Україна хоче не пародію на *****, а чесних виконавців існуючих законів. Україні потрібен не *****, а Людвіг Ерхард, який за п'ять років витягнув розграбовану та розвалену країну з задниці в люди.
Нам зараз потрібен менеджер з інтелектом, без темного минулого і без агентурної папки в Москві...
А оце шмаркляве "дуче" - тьху, аж гидко, щоб отаке чмо було тут "диктатором"
...
Ліл ЩО?!
Оце "дуче є[b]уче"? - альфа?
Як казала моя покійна бабуся - "гидко паличками узяти".
Шмарклявий команданте, блть.
Тож там є чого боятися
"Леша, я приезжаю в обменник..."
Вот я, когда приезжаю в отделение Укрпочты, тоже возмущаюсь, как наш президент. К примеру, то, что у меня рядом - не видело ремонта еще с Юрского периода. Сотрудницы мерзнут, штукатурка на голову сыпется, а ПО постоянно зависает. Посмотришь на очередь, махнешь рукой и уходишь. Самое простое сказать: "Леша, что это такое?", хотя теперь бабушки в очередях клянут и Вову.
Получаешь платежки за коммуналку - "Леша, что это такое?"
Заправляешь топливом машину, видишь письмо пенсионеру с уменьшенной пенсией, наблюдаешь, как остановилось строительство детского садика - "Леша, да что же это такое?" И Леша будет ломать голову, как же доступным языком объяснить величайшему лидеру современности, что дыра в бюджете - реальная, и что она будет увеличиваться. И что здесь ни звонки Баканову, ни крики на Лешу - не помогут.
Может, кому-то кажется, что все еще проще - можно напечатать денег, отобрать у Порошенко, ввести новые налоги, издать указ с запретом - и все решится. Они с этой святой верой шли на выборы. Я вот услышала версию, что и с гос облигациями "мутит" Порошенко, он нарочно все портит, чтобы президента подставить!
На мой взгляд, если серьезно, то они виноваты как минимум в том, что пришли во власть. Вернее даже так - тем, что посмели посчитать себя достойными этих кресел, переоценив свои скромные познания. Результаты такой работы "новых лиц" - спад экономики, хоть как-то восстановленной, несмотря на войну. Общая тенденция к узурпации власти, полнейший провал во внешней политике, опять то же кумовство, о котором кричали на каждом концерте. А еще очень стыдно видеть быкующих "депутатов", некомпетентных чиновников и старые, как мир, схемы. Для того, чтобы "продать" закон по легализации игорного бизнеса, нардеп заявляет с трибуны:
- доход от этого будет направлен на медицину и образование! Голосуйте за этот закон!
С какого перепуга налоги от игорного бизнеса будут направлены на медицину? Кто тебе это сказал? Ты что, распоряжаешься многострадальным бюджетом, или доходы от той же продажи земли будут направлены на образование? Куда пойдут все эти деньги - можно только догадываться, но явно не на повышение зарплат учителям и медикам.
Кому-то казалось, что быть президентом очень просто, а его избиратели кричали: "ничего, он возьмет специально обученных людей".
Взял?
Лешу?
Милованова?
Или Богдана?
Или кого?
...
Мабуть, цю фразу теж десь почули від агітаторів - і тупо повторюють немов папуги.
Але хто читає лурк, той зрозуміє тролінг у цьому формулюванні, бо в курсі про "специально обученных обезьян".
Да не потому, что он пуп Земли, а потому что подозревали в переговорах с кремлевскими представителями и в перевозке оффшорных денег Коломойского.
Додавайте нові !
І головне, що всі ж підходять, шо не візьми.
Ото "універсальне" створіння.
Взяло ношу не по собі - скоро гепнеться.
Оман пострадал от внезапных наводнений 16 января 15:03 В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
Это же каким бедоносцем нужно быть, чтобы устроить наводнение в пустыне, предварительно отправив на тот свет султана.
Наводнение. Оман.
Как тут не вспомнить все предыдущие его поездки(((