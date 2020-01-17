 Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, інформує Цензор.НЕТ.

"Це відео - ще одна чітка демонстрація курсу на президентську (навіть без парламентської) систему управління. Прямі доручення, безпосередні оцінки, нові дедлайни.

В принципі, це, як я бачу, чітко корелює з запитом суспільства на саме президенську форму правління. Катастрофа з літаком МАУ це чітко показала. Всіх насамперед цікавила реакція президента, що сказав, що написав, де був, аніж дії, наприклад, самої комісії чи РНБОУ", - прокоментував Бно-Айріян зустріч Зеленського з Гончаруком.

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На думку ексчиновника, запит на українського Путіна чи Лукашенка в суспільні занадто високий.

"Все - через загальну імпотенцію інституцій влади та сірість більшості державних менеджерів. Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, який знає, що робити", - підкреслив колишній глава Київської області.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський відмовився відправляти його у відставку і сказав, що буде правильно дати йому другий шанс.