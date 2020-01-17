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 Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим

Колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Ґіорґі Кутояна 17 січня знайшли мертвим у Єревані. За даними вірменських силовиків, його тіло виявили з вогнепальним пораненням в квартирі у житловому районі на північ від центру міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що кваліфікували справу за статтею про "спонукання до самогубства", хоча розглядають і інші версії, зокрема про вбивство.

Почалося розслідування.

38-річний Кутоян займав посаду голови Служби безпеки Вірменії у період 2016-2018 років. Юрист за освітою, він з 2011 року працював помічником тодішнього президента Сержа Сарґсяна. Його призначення на посаду голови Служби безпеки в лютому 2016 року стало несподіванкою для багатьох оглядачів.

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Кутоян був звільнений прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном в травні 2018 року незабаром після протестів, які змусили Сарґсяна піти у відставку.

Кутоян є другим колишнім високопоставленим співробітником безпекових служб країни, якого застрелили за останні чотири місяці. У вересні в своєму заміському будинку був знайдений мертвим колишній голова вірменської поліції Айк Арутюнян. За повідомленнями, він отримав вогнепальне поранення в голову, слідчі вказали на ймовірність самогубства. Перед тим Арутюняна кілька разів допитували в рамках розслідування насильства після виборів у Єревані в 2008 році.

Слідчі повідомили, що нині загиблого Кутояна у цій справі не допитували – ані, як підозрюваного, ані як свідка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170587
 
 
 Топ коментарі
 
Одразу рузкім духом засмерділо.
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Странно... Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 2443
Бубочка ж вроде бы до армянов не наведывался ??? Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 993
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Та там не тільки сліди, там лапті навіть не ховаються...
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это значит что сначала наливайнеру а потом быканову приготовиться?
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Стёб конечно тут не к месту. Но крепко удивило что нашли на жил-массиве к *северу* от столицы! А если бы к югу---то что тогда? Возможен намёк по армянски, но очень издалека, что мол с кацапии стрельнули? РФ географически северней Армении. Но Ереван далеко от границы той стороны! Растерялся я тут. Киньте варианты.
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Может, квартал этнических азербайджанцев?
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Да врядли. Но там где бабело пахнет крепкое, эти два этноса в одну дудку дуют---заслушаешься!
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Странно... Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 2443
Бубочка ж вроде бы до армянов не наведывался ??? Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 993
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Ты там смотри. Позавчера он рядом с тобой проезжал.
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Молорики...до Ростова сват скот не доезжат. Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 137
Защита решила обжаловать отказ прокуратуры снять арест с имущества третьего президента Армении. Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 137
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Он слишком много знал Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 8467 А вообще у армян интересно. Там СБ, полиция на одной улице, а прокурвы - за углом Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 6155 Все в шаговой доступности Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 4799
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Яке прикре самогубство... епідємія какая-то
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