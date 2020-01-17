EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  369  8
Все про:стеження (54) США (5950) Йованович (207) Помпео (187)

 Помпео пообіцяв перевірити, чи не вели за Йованович незаконне стеження

Державний секретар США Майк Помпео публічно зобов'язався перевірити, чи не здійснювалося незаконне стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Про це він заявив в ефірі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все необхідне, щоб оцінити, чи не відбулося там чогось... підозрюю, що більшість із того, про що повідомляли ЗМІ, виявиться неправдою, але наш обов'язок, мій обов'язок як держсекретаря полягає в тому, щоб забезпечити оцінку і розслідування. Коли б не з'явилося твердження, що котромусь із наших працівників щось загрожувало, ми, очевидно, так і зробимо, - сказав Помпео.

Нагадуємо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом у Конгрес США містять листування між Робертом Хайдом, американським політиком-республіканцем, і Парнасом про можливе спостереження за тодішнім послом США в Україні Марі Йованович.

Розслідування можливого незаконного стеження за Йованович почала Нацполіція.

МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні групу для розслідування можливого стеження за Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170586
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В этом расследовании для Авакова важно не выйти на самого себя.
 показати весь коментар
 
 
Не выйдет! Помпео придется поверить Авакяну на слово...
 показати весь коментар
 
А когда на свыночола выйдут, порохоботы с тем же задором будут гадить себе в штаны?
 показати весь коментар
 
Аваков докажет, что Помпео следил за Йованович?
 показати весь коментар
 
який він лох! це те ж саме що я прослідкую імпічмент драпа!
 показати весь коментар
 
Американцам давно пора замочить филиал фсб
 показати весь коментар
 
Проявлять бурную деятельность - никогда лишней не бывает, даже когда результат давно известный... Помпео пообіцяв перевірити, чи не вели за Йованович незаконне стеження - Цензор.НЕТ 2923
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору