 Податкова міліція Києва домоглася відшкодування до бюджету понад 30,5 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2015-2018 років одне зі столичних приватних акціонерних товариств навмисне не платило в бюджет орендну плату за користування земельною ділянкою, внаслідок чого інтересам держави було заподіяно збитків у розмірі понад 30,5 млн грн.

За цим фактом директору підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тобто про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі заподіяні збитки відшкодовано в повному обсязі, а матеріали кримінального провадження готуються до подання в суд.

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