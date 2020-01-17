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Все про:Київ (6820) податкова міліція (1361) Правоохоронні органи (657)

 Податкова міліція Києва домоглася відшкодування до бюджету понад 30,5 млн грн

Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва забезпечили надходження до бюджету понад 30,5 мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2015-2018 років одне зі столичних приватних акціонерних товариств навмисне не платило в бюджет орендну плату за користування земельною ділянкою, внаслідок чого інтересам держави було заподіяно збитків у розмірі понад 30,5 млн грн.

За цим фактом директору підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тобто про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі заподіяні збитки відшкодовано в повному обсязі, а матеріали кримінального провадження готуються до подання в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170585
 
 
 Топ коментарі
 
по закону нема..але по факту є..бо в них постійно жива копійка і дуже не мала 30 лімонів це думаю краплина..від їх реальних заробітків ..Але їм зараз теж важко ..бо їх стали ловити ДБР, СБУ , та навіть поліція..і постійно потрібні кошти на застави
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Дыра в бюджете 50 лярдов. Зачем кормить столько ментов от которых нет толка ?
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тока не про ето...
чего добивается налоговая милиция никто не знает - возмещения в бюджет?
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наприклад сьогодні лише в Києві ДБР та СБУ затримали за вимагання неправомірної вигоди в одному випадку старшого слідчого поліції в іншому оперуповноваженого...наприклад самі поліцейськи затримали сьогодні декілька наркоманів...грабіжників , квартирного крадія та одного "клофелінщика " викрили незаконний гральний заклад і ще ..багато чого..але чомусь про це ЦН нічого не пише? А пише про сумнівні досягнення повністю корумпованого органу, який обіцяли перед виборами закрити всі презеденти...али коли їх обірали ..то чомусь не закривали...та для чогось формує позитивний імідж цього корупційного органу? Скільки вони платят за таку рекламу?
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Можно и задать вопрос по другому.Как налоговая полиция ой милиция допустила воровство.Ведь возмещенные 30,5 лимона это только капля в море а 99 процентов так и не возвращены.
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P.S.Я и не знал что в Украине еще есть милиция.
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по закону нема..але по факту є..бо в них постійно жива копійка і дуже не мала 30 лімонів це думаю краплина..від їх реальних заробітків ..Але їм зараз теж важко ..бо їх стали ловити ДБР, СБУ , та навіть поліція..і постійно потрібні кошти на застави
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а тот и месных чинов и ментов который этого в упор не видел. продолжает занимать свою должность. молодцы. чемпионы. вы назвали столько учасников расследования что 30 лямов не хватит на их содержание
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налоговые рэкетиры уже сами готовы заплатить в бюджет лимоны, лишь бы остаться у корыта и отжимать лярды!
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Дыра в бюджете 50 лярдов. Зачем кормить столько ментов от которых нет толка ?
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Зарплата працівників податкової повина складатись від сум повернутих державі несплачених податків ,а не зі стелі взятих цифр.Це буде спонукати податкову працювати,а при порушенях штрафи треба робити відносно їх доходів за рік.Ну скажімо 10% від річних доходів.
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Это все? 30 лимонов грн? Не смешите мои носки. Они бабла с бюджета получили сколько за это время? 30 лимонов отдали так...на чай народу...
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