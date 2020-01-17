 "Це політичний жест", - Разумков про "відставку" Гончарука

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".
"Якщо ми говоримо про формальну, юридичну сторону питання, прем'єр мав би обов'язково писати заяву саме до Верховної Ради України. Однак, я думаю, це був більше політичний жест прем'єра, і він звернувся до президента з такою пропозицією", - сказав Разумков.
Голова Верховної Ради підкреслив, що заяви про відставку прем'єра "у нас на руках фактично немає".
"Якби президент підтримав цю пропозицію, я думаю, що прем'єр звернувся б уже в парламент з формальною заявою про те, що він буде складати з себе повноваження. Однак, оскільки прем'єр дотримується ідеології, що він є членом команди президента, то саме до президента він звернувся", - додав він.
Разумков також прокоментував історію з появою в ЗМІ аудіозаписів, нібито зроблених на засіданнях уряду, де обговорювалася економічна політика і комунікація з президентом.
"Я з президентом працюю вже досить довго. Це людина, яка створила великий бізнес, і досить непогано усвідомлює, що відбувається в економічних процесах. Тому, якщо ми повертаємося до плівок, то м'яко кажучи, якщо вони автентичні, то велика частина депутатського корпусу, не тільки фракції "Слуга народу", з тими висловлюваннями, з тими заявами, які там є, точно не погодяться", – підкреслив Дмитро Разумков.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку.
Президент Володимир Зеленський відмовився відправляти його у відставку і сказав, що буде правильно дати йому другий шанс.
Оманцы ждали пожара, подготовились. А тут, бац, с другой стороны ЗЕльоный зашел, открыл хляби небесные на несчастных обманцев
Адам Смит @_Smithchenko 10 ч.10 часов назад
Зашел на сайт Держказначейства, чтобы посмотреть выполнение бюджета. На вчера было 18,9% месячного плана, на сегодня - 12,4%. Да, сегодня почему-то стало меньше, чем вчера (на 4 млрд)! Совсем зарапортовались, бедолаги!
Ну, при таких цифрах их можно понять...
Это он политический жест собирается показать.
Единственное оправдание - это то, что все это происходит на дне Европы, а на дне.. Ну это ж дно, где и место всякому дерьму.
-------------------------------------------------------------------
источник
...Меня потрясло открытие, что последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины. В то же время, сам Владимир Зеленский с женой активно скупали недвижимость и элитные активы и потратили на это не менее 13 млн долларов.Просто на минуту прошу представить. Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень. Пошли, чтобы все миллионные заработки направить на личное обогащение и на раскрутку медийной предвыборной кампании, где искривлении ценности подменялись красивыми лозунгами.Далее о том, почему не надо очаровываться пустыми надеждами о ПреЗеденте - спасителе Украины. Чуда не будет, потому что Украина не в его шкале ценностей. Доказано стилем жизни Владимира Александровича.
...начиная с 2014 года во всех одиннадцати компаниях было критически свернута официальная численность работников, в большинстве она составляла менее двух человек. Две из указанных компаний не проводили деятельность вообще после 2009 года, из девяти работающих пять (5!) работали с убытками. Только три компании имели периодически незначительные прибыли. Очевидно, что при таких показателях, речь не идет об уплате существенных и стабильных сумм налогов в бюджет страны. Примечательно, что к 2014 году некоторые из компаний демонстрировали активную финансовую деятельность, имели немалый штат работников, но свернули все с началом войны. Напомню, во всех этих обществах существенное участие, даже контроль имел Владимир Зеленский.
Особенно стоит выделить ООО «Киноквартал» (ЕГРПОУ 35692227), с которым в 2018 году был подписан контракт на 25 млн грн госзаказа (помните, соглашение от министерства культуры на создание «гуцульского вестерна» - производство (создание) национального фильма патриотического направления), но даже это не спасло компанию от убытков...
После отъезда ЗЕ Оман, находящийся в пустыне, накрыл потоп.
Просто вдумайтесь в это. Пустыня, где дожди - большая редкость. А вскоре после отлёта Бубонной Чумы - ливни, потопы и снег.
Зеленые моносапиесы уже просто не замечают ничего в реале. Водят вокруг печальным взглядом, мычат и продолжают жевать травку.
Это только они же могли думатьо, что за 5 лет все изменится. Инфантильный иждивенческий менталитет, выращиваемый соквом 80 лет, невозможно изжить даже за несколько поколений.
Конченые совки плодят конченых совков. Дедушки и бабушки поют внукам песенки из совковых мультиков и рассказывают, какое вкусное было мороженое, когда главное было на завод ходить.
Значит так, Янелох Пассажирович едет на 9 мая в Москву. Полюбэ. Это даже не обсуждается. Потом чаепитие в Кантемировской дивизии. После этого экскурсия в Тюмень, Ижевск, Якутск, Находку и Владивосток. Большая экскурсия. В каждый город. Посещение всех кораблей всех флотов и конечно же визит на крейсер Аврору.
В Кремль зайти два раза. Пожать руку Путину три раза. Попу Кириллу четыре раза облобызать тыльную часть ладони. Лучше пять раз. Пусть будет контрольный подход...
Алексей Петров