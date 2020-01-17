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 Політика України, Події
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 YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили

YouTube-каналу "Як обдурити президента", на якому 15 січня опублікували аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Національного банку України і членами уряду, більше не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, 17 січня за раніше діючим посиланням зазначено: "Відео недоступне, тому що користувач, який його завантажив, видалив свій аккаунт YouTube".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170583
 
 
 Топ коментарі
 
О деяниях Зеленского не останется никаких сведений в истории. Только история о том, как Бог по дну Черного моря увел евреев в Израиль.
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О деяниях Зеленского не останется никаких сведений в истории. Только история о том, как Бог по дну Черного моря увел евреев в Израиль.
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Так тож його колеги по цеху, та й дружина росісянка може образитись.
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Бідолашне "русккагавар"яшьчьїєся насільствінаукраєньєзіриванає" бидло."Це МОЯ Україна"?
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Ти краще закусуй салом та паляницею. Це ж твоя Україна.
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Ірцю,щоб "за кусювати",треба хлебтати,а я не по тих справах.
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А МОЯ (ТА й твоя) Україна--це не сало з паляницею.тАКЕ ХІБА КАЦАП БОВКНЕ.
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Дядя Вова, что ты, родной, не было спички...
YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили - Цензор.НЕТ 5806
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Каналы не горят, чего нельзя сказать об авторе .. YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили - Цензор.НЕТ 2154
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ну и ладно. зря вообще раздули, можно было внимания на эту туфту не обращать.
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да. тебе через 3 года в армию. готовься.
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пізно пити боржомі якщо нирки вже відпали! які вони дурні!!!
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Петяботы вы такие доверчивые ))))
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На сегодняшний день есть только одно что надо удалить в нашей стране---это жопо-срако-блок в парламенте. А потом закопать, забетонировать, заасфальтировать и на этом месте построить кузнечно-прессовый цех! Расходились распоясались окончательно! Кто те что берут у них интервью ежедневно? Кто платит за эти поливания грязью страны этим журнашлюхам? Это ведь легко узнать! Абсолютно не ожидал, когда увидел днями по тв что Надька дура-лётчица с лукаш устроила на пару часов бред сивого мерина---но третья оказалась мразь бондаренчиха! Да не могло этого быть? За эти 5 лет эта скотень на рос-тв-каналах лила такую грязь на страну нашу и наш народ, что даже отдельные в студии призывали тварь замолкнуть там сразу из числа сидящих второго плана? Сам видел-слышал! И на тебе здесь тварь остервенелая! Но мы удаляем Ютюб!
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Но может сам собственник удалил, чтобы не вычислили.
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Я реально не особо то волновался по части ютюба. Слово удалили увлекло. Много удалять напрессовалось в стране. Скоро весна---пора начинать!
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Не існує більше Ютуба, чи таки викладеного запису? Хто пише такі тексти?
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Зеленский сам это шоу и разыграл. это постанова была! информационный шум! Отвлекают внимание! Переводят от одних обсуждаемых тем на другую.
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Фейковий ютуб-канал попрацював на замовлення каломойши в його інтересах,і благополучно злився в унітаз. Питання : коли фейковий преЗЕдент зіллється наступним? P.S. Уалцмана як заміну не пропонувати
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