 МВС України та посольство США розслідуватимуть можливе стеження за Йованович, - Аваков

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську службу "Голосу Америки" .

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив Аваков.

Нагадуємо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом до Конгресу США містять листування між Робертом Гайдом, американським політиком-республіканцем, та Парнасом про можливе спостереження за тогочасною послом США в Україні Марі Йованович.

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