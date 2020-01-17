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Все про:Аваков (1135) стеження (54) США (5950) Йованович (207) Парнас Лев (24)

 МВС України та посольство США розслідуватимуть можливе стеження за Йованович, - Аваков

Вже у понеділок МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за колишньою послом США в Україні Марі Йованович.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську службу "Голосу Америки" .

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив Аваков.

Нагадуємо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом до Конгресу США містять листування між Робертом Гайдом, американським політиком-республіканцем, та Парнасом про можливе спостереження за тогочасною послом США в Україні Марі Йованович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170582
 
 
 Топ коментарі
 
а разве авака не должна уходить в отставку с остальными?
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Как же все-таки плохо быть самому себе папередником.
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а разве авака не должна уходить в отставку с остальными?
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Аваков НИЧЕГО и НИКОМУ не должен МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 155 МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 6576 . Это ему Бенин шут должен
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авака тоже инвестиции на омане искал?
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Вона как МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 3461. Авакян уже на международном уровне расследователь МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 6831 Круче СБУ и ФБР ? Похоже Зелебени пора паковать чемоданs
МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 3640
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Посольство будет только расследовать или судить тоже?
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Главное не забыть предварительно упаковать тревожный рюкзак. Ведь можно выйти на самого себя, времени на сборы уже не будет. А рюкзачок-другой очень даже может сгодиться.
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какой чудесный повод "легально" засадить Луценко за решетку...
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Бідолашне "русккагавар"яшьчьїєся насільствінаукраєньєзіриванає" бидло."Це МОЯ Україна"?
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Как же все-таки плохо быть самому себе папередником.
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Потом скажет, шо за ней следили две волонтёрки и три ветерана чи наоборот, а третья лежала на клумбе замаскированная четвёртым такого же роста как и первая. Интересно америкосы поверят?
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