 У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар - зняли. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей", - сказано в повідомленні.
У рятувальній операції брали участь 14 гірських рятувальників і 3 одиниці техніки.
Нагадуємо, в п'ятницю близько 17:00 рятувальникам надійшла інформація про те, що в смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинилася канатна дорога, на якій застрягли туристи. Станом на 18:00 з підйомника зняли 11 осіб.
Вон у нас недавно МАУ половину пассажиров забыла и самолет улетел с половиной. И ничего.
Что мешает забыть людей на подъемнике в каких-то забитых горах вдали от цивилизации?
А у Львові +9 ..... Корєш фуру санок із за бугра приволік. Сушить голову як продати, весна у Львові в січні - грудні !
Я теж колись свої жінку з черешні знімав... Спочатку забрав драбину, а потім приставив, шоб злізла...
- Мадам Айсберг, вы пошлая женщина!
- !? !? !?
- Я сегодня прочитала в утренних газетах что с вас сняли 36 челюскинцев...
ПС. Челюскин - совецкий ледокол раздавленный льдами, команда которого спаслась на льдине