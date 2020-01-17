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Все про:гори (32) Львівщина (1018) ДСНС (2235)

 У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС. ФОТО

Співробітники ДСНС зняли всіх туристів із підйомника, який зупинився на горі Погар у Львівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 01

"Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар - зняли. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей", - сказано в повідомленні.

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 02

Читайте також: На Львівщині 14 туристів застрягли на несправному підйомнику на горі Погар біля Славського, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 03

У рятувальній операції брали участь 14 гірських рятувальників і 3 одиниці техніки.

Нагадуємо, в п'ятницю близько 17:00 рятувальникам надійшла інформація про те, що в смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинилася канатна дорога, на якій застрягли туристи. Станом на 18:00 з підйомника зняли 11 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170581
 
 
 Топ коментарі
 
фільм на це і фільмом В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туристов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1070 А так сидиш собі в кріслі, мерзнеш, ногами з лижами бовтаєш, а під ногами самі верхівки 15 м смерек. БРРРР
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Йопсєль мопсєль... Це просто екзотика якась... Славськ... Сніг.... Гори... Лижі....

А у Львові +9 ..... Корєш фуру санок із за бугра приволік. Сушить голову як продати, весна у Львові в січні - грудні ! В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туристов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9128
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Фільм колись дивився, теж на такій фігні застрягли. Ну, там не дуже добре все скінчилося.
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Фільм колись дивився, теж на такій фігні застрягли. Ну, там не дуже добре все скінчилося.
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фільм на це і фільмом В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туристов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1070 А так сидиш собі в кріслі, мерзнеш, ногами з лижами бовтаєш, а під ногами самі верхівки 15 м смерек. БРРРР
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Там одна девка живая осталась, остальных волки сожрали.
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Зто там где люди весь фильм разговаривали, а пар из рта не шёл ? 😜
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фильм - полная куйня. говорю как человек, который не один год имел дело с канатными пассажирскими подъёмниками и вообще с горнолыжными курортами.
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почему фигня? прикиньте, вас забыли на подъемнике. Его выключили и все ушли. И вы остались висеть на морозе на дикой высоте.
Вон у нас недавно МАУ половину пассажиров забыла и самолет улетел с половиной. И ничего.
Что мешает забыть людей на подъемнике в каких-то забитых горах вдали от цивилизации?
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Чушь. Так не бывает. Всегда, перед закрытием подъёмника, оператор нижней станции передаёт по рации оператору верхней станции, номер последнего кресла с людьми. Пока не убедятся, что все вышли и никого на линии нет, не остановят. Плюс служба спасения закрывает склоны. То есть, едут за всеми последними и следят за тем, чтобы все съехали вниз. Это стандартные правила для персонала на горнолыжном курорте, а уж тем более в США. Ещё раз говорю, фильм полный бред, но, для любителей дешёвых ужастиков - пойдёт.
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******* мопсєль... Це просто екзотика якась... Славськ... Сніг.... Гори... Лижі....

А у Львові +9 ..... Корєш фуру санок із за бугра приволік. Сушить голову як продати, весна у Львові в січні - грудні !
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Это точно снег, не верю, может эти фото не в Украине фоткали.
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Час провисели и уже такая трагедия на всю страну,в таком случае как назвать людей которые сидят в нетопленых квартирах и без горячей воды месяцами пострадавшими или дебилами?
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Их вызывать не надо,они сами приходят со счетами за не полученое тепло,горячую воду,не работающий лифт и за неделями вывезеный мусор.
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Ну так, а шо ви хочете безкоштовно це все ?! Купіть чи побудуйте собі будинок індивідуальний. Жити в квартирі, це неблагородна справа!
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Это не смешно, это вообще то страшно и холодно.
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Ви про холодну квартиру чи про підйомник ?!
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Не смешно это когда туристы заблудятся зимой в лесу не зная в какую сторону идти и доживут ли до утра.А здесь между людей и когда все службы знают об проишедшем какой может быть страх.
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Так в Австрії чи в Закопаних всяких теж таке буває... Це техніка, вона часом ламається...
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Как сказал один известный персонаж,дело не в наличии воров а в умении их обезвреживать.Примерно так.
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Однокресельный подъёмник в Славском - "Прошлый век!"
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Йой, та за шо тут слава... ТО їх робота!

Я теж колись свої жінку з черешні знімав... Спочатку забрав драбину, а потім приставив, шоб злізла... У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9118
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Встречаются две еврейки, одна другой и говорит
- Мадам Айсберг, вы пошлая женщина!
- !? !? !?
- Я сегодня прочитала в утренних газетах что с вас сняли 36 челюскинцев...
ПС. Челюскин - совецкий ледокол раздавленный льдами, команда которого спаслась на льдине
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Посему я эти подъемники терпеть не могу У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6192
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