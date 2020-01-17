 Другий етап медреформи почнеться 1 квітня, - Скалецька

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, вперше за 16 років, в Міністерстві охорони здоров'я відбулася зустріч із представниками громадськості з питання лікування СМА і розсіяного склерозу. Міністерством розробляється єдиний план дій, щодо цих захворювань", - зазначила Скалецька.
За словами міністра, в Україні досі немає реєстру хворих за нозологіями, і тому немає можливості правильно сформувати потребу в медикаментах.
- Уріна дуже ефективна, але тільки якщо заїдати її калом
Зєбанатам на замітку: готуйтеся!
Ти дивися, бо сп'яну знову почнеш тут перли Скабєєвой викладати.
По всей видимости второй этап будет этапом увольнения медиков пенсионеров.Если вбивать осиновый кол в украинскую медицину так уже надежно.