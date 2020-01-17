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Все про:Мінздоров'я (1038) Зоряна Скалецька (59)

 Другий етап медреформи почнеться 1 квітня, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла про плани МОЗ, що стосуються спінальної м'язової атрофії та розсіяного склерозу.

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вперше за 16 років, в Міністерстві охорони здоров'я відбулася зустріч із представниками громадськості з питання лікування СМА і розсіяного склерозу. Міністерством розробляється єдиний план дій, щодо цих захворювань", - зазначила Скалецька.

За словами міністра, в Україні досі немає реєстру хворих за нозологіями, і тому немає можливості правильно сформувати потребу в медикаментах.

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Другий етап медреформи почнеться 1 квітня, - Скалецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170579
 
 
 Топ коментарі
 
Не пройде і чотирьох років, як псих.лікарні переіменують в 95 квартал.
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Був у мене товариш, військовий медик. Коли, ще за совка, піднявся бум урінотерапії пацієнти його питали, як він ставиться до урінотерапії, на що він незмінно відповідав:
- Уріна дуже ефективна, але тільки якщо заїдати її калом

Зєбанатам на замітку: готуйтеся!
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помирать, так с музыкой - запевайте, братцы! Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7051
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ага 2 как известно вердикта диагноза в нашей медицине или х@yня или п@zдец...у Министра похоже все сразу...
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Скалецкая уволит всех,кто против уринотерапии
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а как плюются на єту Скалецкую працівники другої ланки.. і помінают нєплахім тіхім словом.. пацієнти просто в ****.. реєстрація вручную.. вже в пів восьмого натовпи бажаючих одужати.. це опа, таваріщі а не медицина!
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Желаю всем призывникам которые голосовали за осла Монику Оманскую в сержанты порохоботов！
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В Україні є зростання. Поки що лише цін, але дайте йому ще 100 днів! - https://www.youtube.com/watch?v=WqScLhbHzjo
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Нах. тебе в список? В ихних планах ты уже труп...
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Не пройде і чотирьох років, як псих.лікарні переіменують в 95 квартал.
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Повернення совка. Єдиний план дій. А хворі ж то - різні. І історії хвороби різні при однаковому діагноз. І підходи повинні бути різні.
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Так по переліку хвороб мона років 400 рехворму відпрацьовувать, вистачить і праправнукам зеленим....
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не перевелись еще реформаторы с 14 го года. да и мыролюбцев не уменьшилось.
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Був у мене товариш, військовий медик. Коли, ще за совка, піднявся бум урінотерапії пацієнти його питали, як він ставиться до урінотерапії, на що він незмінно відповідав:
- Уріна дуже ефективна, але тільки якщо заїдати її калом

Зєбанатам на замітку: готуйтеся!
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Знаю я одного такого врача, тут он под ником "кацахол" коментирует.
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Бухав знову, Єлажєв?
Ти дивися, бо сп'яну знову почнеш тут перли Скабєєвой викладати.
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Затронуло за живое, так все таки это тот врач ты был.
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Ну, буду відвертим- тобі калотерапію я б призначив.
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А это, интересуюсь знать, как? Добить умудрившихся выжить?
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К рассмотрению моих болячек, они перейдут после моей смерти!)((((((
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К рассмотрению моих болячек, они перейдут после моей смерти!)((((((
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Слышал, что с апреля хотят повысить зарплаты медработникам, дай бог, а то скоро некому лечить будет.
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Ні, Славік. Масштабні скорочення і закриття лікарень. Так що шукай хорошу бабку-шептуху.
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То давай едь за поребрик, что ты в Украине забыл.
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Приспособленцы ,- Поставили Новую дверь в Туалете , - Провели Реформу,- Забили Форточку - борьба с Предрассудками Прошлого введя Инновацию.Кто Болеет , - Идут в поликлинику как в Газовою камеру.
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В чем же заключается второй этап?Этап развала то что еще не рухнуло?Сейчас в сторане остались настоящие медики-пенсионеры и ,,медики-недоучки,, которые ненужны и странам пятого или даже десятого мира.
По всей видимости второй этап будет этапом увольнения медиков пенсионеров.Если вбивать осиновый кол в украинскую медицину так уже надежно.
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2-гий етап, лікування зебілів від шизофренії, відкрити в Омані для них психіатричну лікарню.
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То есть она закупила какие-то там лекарства от склероза и решила назвать это "второй этап реформы". Ахренеть.
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Пятый и двенадцатый этап медреформы пройдены, в День Дурака начнут второй.
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другий етап це закриття районних лікарень і знищення сільського населення як класу!
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Після першого етапу Медреформи ще не все населення вимерло. Тому вирішили провести другий етап.
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Розкажіть,як наживались медичні працівники на людях в яких виявили рак,як продавали просрочені ліки,які мали бути безкоштовними,як маніпулювали з аналізами і про безконтрольність зі сторони влади.
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хіба ж можна про таке, та ще й на ніч?! свят, свят, свят...!
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