 На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Захід розпочався з теоретичного заняття з подальшим складанням заліків, а також нормативів.
Вже після обіду екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі і приведення бойової частини мін у готовність.
учитесь, сыночки...ой учитесь!
чтоб в нужный момент...в нужном месте...в ненужном мосте (или мосту ...та хер с ним!))))....
короче...чтоб с первого разу (или раза?...да что ж такое??? )))))))
(ну вы поняли)))))
"Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль. "©