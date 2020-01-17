 На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Захід розпочався з теоретичного заняття з подальшим складанням заліків, а також нормативів.

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Вже після обіду екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі і приведення бойової частини мін у готовність.

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