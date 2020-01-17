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 На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Згідно з планом бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон", що входить до складу Об'єднаних сил, відпрацьовано алгоритм дій розрахунків із завантаження морських донних мін на корабель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС 01

Захід розпочався з теоретичного заняття з подальшим складанням заліків, а також нормативів.

На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС 02

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На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС 03

Вже після обіду екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі і приведення бойової частини мін у готовність.

На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС 04

Також читайте: На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170578
 
 
 Топ коментарі
 
от это радует!
учитесь, сыночки...ой учитесь!
чтоб в нужный момент...в нужном месте...в ненужном мосте (или мосту ...та хер с ним!))))....
короче...чтоб с первого разу (или раза?...да что ж такое??? )))))))
(ну вы поняли)))))
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Головне потім знати де їх понатикали.
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Я имею ВУС командира тральщика и почему то, мне кажется, что это мина не донная. Матросы БЧ 3 возятся возле морской корабельной якорной гальваноударной мины. Про год изготовления промолчу.
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от это радует!
учитесь, сыночки...ой учитесь!
чтоб в нужный момент...в нужном месте...в ненужном мосте (или мосту ...та хер с ним!))))....
короче...чтоб с первого разу (или раза?...да что ж такое??? )))))))
(ну вы поняли)))))
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Как посмели? Сейчас портянка заставит ГБР открыть уголовное дело на них!
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кацапам їх підкиньте, нехай рогаті га корм крабам підуть!!!!
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На иных СМИ пишут:

"Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль. "©
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Головне, что они там нафиг не нужны. Имитация бурной деятельности.
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Кацапы вижжят - значит правильные мины устанавливаются!
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Я имею ВУС командира тральщика и почему то, мне кажется, что это мина не донная. Матросы БЧ 3 возятся возле морской корабельной якорной гальваноударной мины. Про год изготовления промолчу.
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