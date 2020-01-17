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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Данілов (46) Зеленський (4166) РНБО (635) стратегія (63)

 РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією. ФОТО

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією 01

Глава держави зазначив, що нинішнє засідання має консультативно-дорадчий характер, щоб усі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документа.

"Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить", – сказав Зеленський на початку зустрічі. Президент запропонував усім учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати проєкт Стратегії та подати свої пропозиції. "І після цього ми зустрінемось і затвердимо документ", – додав він.

РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією 02

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проєкт Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 Закону "Про національну безпеку України". В основу документа було покладено виборчу програму Президента, яку підтримала переважна більшість населення країни.

"Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення", – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, йдеться про стратегію людського розвитку, стратегію воєнної безпеки, стратегію громадської безпеки та цивільного захисту, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, стратегію кібербезпеки, національної розвідувальної програми, стратегію з питань зовнішньополітичної безпеки, стратегію з питань державної безпеки, контррозвідки і боротьби з тероризмом тощо.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко повідомив, що проєкт Стратегії був опрацьований відповідною робочою групою та презентований, зокрема, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у грудні минулого року, де отримав схвальну оцінку.

РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією 03

В основу діяльності пропонується покласти три основні засади: розвиток оборонних і безпекових спроможностей, які унеможливили б збройну агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії; здатність суспільства та держави швидко й адекватно реагувати на зміну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування своїх основних механізмів; розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і державами – членами НАТО, прагматична співпраця з іншими країнами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проєкті Стратегії визначається забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед – розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів "Крим – це Україна". Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170575
 
 
 Топ коментарі
 
Сцуко! Шість! Курва! Шість років як сраний Мордор на нас напав, а у них "зниження напруги з РФ"
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Бубочка с хуйлом в десна целоваться будет?
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Его там не было (см. фото). Он пиццу жрал. СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 1087
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...Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях...

РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 50
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Підозрюю, що саме такі заходи і мали я на увазі. Бо до зебілів ні, к не доходить, що ескалація відбувається через дії кацапії. І ніякі дії України її (ескалацію) не зупинять.
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Оні спаслі наріт от Порошенка.
Тєпєрь імєют право.
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Из за этого зелья может образоваться две Украины,одна ненавидит Московию,а другая часть Украины будет в союзе одной из колоний Московии ,ну вы понимаете с общей родиной типа совковый союз
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А куди ж подівались пламєнниє борци защітівшиє грудью Україну від марадьора Порошенка?
Хмари, Фаріони, Дроздови, Скрипіни, Тягнибоки, і т.д.?
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..а вот и Новый и Старый и Рождество прошли... Водохреща на носу.... А куда Богдана подевали?? Что то с нового года не слышно и не видно. Не пустили ли на фарш его китайские хунвейбины... Что то так загадочно всё!!!??? Кажись скоро будет основательный шухер!!!!
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Сидять у студії "Говорить Великий Львів" і плачуть-що защітілі..
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Цікаво, а Путін вже заготовив медалі з датою 21.04.2019,
«За спасєніє Украіни от Порошенка» ?

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Прямо спасу нет: гадят и гадят великому рехворматору и величайшему лидеру на всей земле.
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Бубочка с ****** в десна целоваться будет?
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Угу, чтобы аж пломбы у обоих повылетали.
Вашу, (тудой сюдой), эта зеленая шобла хоть кроме букваря что-то читали?.
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Букварь они скурили еще в первой четверти.
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Да был Президент у нас а теперь вот ЗЕбил покровитель имбецилов
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деоккупация территорий при помощи снижения напряженности с мордором (автор Сивуха-соавтор Вислюк)
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*****! Шість! Курва! Шість років як сраний Мордор на нас напав, а у них "зниження напруги з РФ"
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В основу документа была положена избирательная программа Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.



ви зробили це разом, їжте не обляпайтесь.
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Зрозумійте, якраз вони саме цього й хотіли. Їм насрать на: Україна. Армія. Мова. Віра, і, подалі від Мацкви.
Для них : Жрать. Срать. Ржать і «Однокласснікі»
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Вся біда в тому, що відсосувати буде народ, а не вони.
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uyt Nik

В основу документа была положена избирательная программа Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.

РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 176
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Это как сдать еще пол Украины и снять напряженность отдать людоеду ногу чтоб снять напряженность а потом быть все равно съеденным пришел к власти студень с желе придатками без хребта и мозговой ткани в новогоднем поздравлении он все сказал какая разница что часть страны что вся страна будет положена под врага ему все равно он просто зрадник
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Полностью текст статьи слабо прочесть? СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 7231
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«Референдум» на Донбассі, «Путін пріді ! Россія! Россія !» теж підтвердила «більшість» кормільцев України.
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Просто интересно, кто-то осилит весь текст статьи и только потом отпишится в комментариях?
Или сразу начнут хезать? СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 4425
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Навіть не збираюсь читати... Лише «зниження напруги» достатньо... Якщо би цієї фрази не було, можна було й заглибитись...
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Так Радбез збирали ради цієі останньої заяви,як наказав путін.
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Яке на#єр зниження напруги??? Пуйло заявив, що з Донбасу нічого відводити не збираєтьсі, бо всі танки то лугандонців... Яке може бути зниження напруги, зрадники, за круглим столом???
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кожний день обстріли, смерті наших воїнів, а ці малороси думають як снизить напряженность в отношениях с россией!!!!!
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***** - не агресор?!Сурков в Омані передав ЗЄ інструкції путіна?
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через неделю встретимся и вы мне заполните пустоту
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раз есть план, значит будет и косяк, шобы було все ништяк
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Что они понимают под словами "снижение напряженности в отношениях с Россией"?
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продолжить разведение по всей границе
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зебіли обрали зрадників - не прогадали !
незабаром цілуватимуть фуйлові чоботи.
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А де можна прочитати рєчь сівухі з цього збіговиська?
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Та нє, на порнохабі сівохо кастінг не пройде! Можуть тількі на піцці для цього тєла збанкрутіти! А воно їм нада?! Тільки квартал це чморидло зможе витримати! За беніни гроші, які він з бубачкой з Привату звіздів.Тому вони й перемогли...здоровий глузд!)
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чавкання, в стенограмі, не відображають РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 1666
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снижение напряженности в отношениях с Россией
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Хтось чув про деокупацію кацапами доМбасу і криму? А про виплату репарацій? То про яке "снижение напряженности в отношениях с Россией" вони мелють?
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Ідіоти. як можна деокупувати територію і зменшити напругу з мокселями одночасно?Просто
ідіоти..
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а вы, друзья, как ни садитесь, все ж ни в п#$%@ вы не годитесь. КВН-БО какое-то.
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Горят жопы ШАКАЛАднные.....
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я думаю тими півкулями, що в мене в черепі, а ти тими півкулями що у тебе в трусах.
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Это всё, что твоя единственная извилина, больше похожая на короткий отрезок, из себя выдавила? Ты - правильный сторонник Зеленского, у вас все такие.
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Нормализовать отношения с Россией можно лишь полной капитуляцией, с последующими многолетними репрессиями в Украине, пока никого и ничего украинского в ней не останется.
Без вариантов.
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НУ А ШО?
Богдан Федюк Владимир привет вам из родного для вас тоже города Кривой Рог. Подскажите а зачем мы голосовали за вас? Для чего вы нужны кроме как красивые речи произносить на Новый Год??
Петя сидит? Бывшие коррупционеры сидят? Да они же при вас заняли ещё большие должности чем имели ранее! Вы довольны премьер министром который миллионы сам себе и своей команда выпалачивает за просто так и который на вас так гонит? Вы серьёзно? Ваш друг Юзик вон катается по Кривому Рогу и казино всякие под себя поджимает вместе с алко точками и вы этого не видите или не хотите видеть?
Я и мои друзья были горды тем что выбрали президента земляка - теперь нам стыдно.
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А этому лишь бы Порошенко посадить. Было бы за что - посадили, а посколько не за что, то вы начинаете осознавать свой собственный идиотизм - вас обдурили, в том числе и по поводу "коррупционных злодейств" Порошенко. Новая власть - не лохи, вы - лохи.
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За формулировку "Напряжённость с Германией" в 1943 году расстрел давали как изменнику Родины. Чугункина на вас нет.
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сборище зебилов,два взаимоисключающих вопроса обсуждают
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Єто ещё что.. у них премии единоразовые за волонтьорство по нескольку раз.
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"которую поддержало подавляющее большинство населения страны" Ложь - 13,5 млн - это не подавляющее большинство населения Украины. Может какую-то другую страну имел ввиду?
"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях" Двусторонние отношения - это война или дружба?
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"Зелені" повні закінчені КРЕТИНИ. Бо "деокупація територій" є антитезою до "зниження напруженості у відносинах з Росією". ЦЕ РУХ У ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМАХ, це неможливо робити одночасні ніяким чином!!
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"...Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях..."
РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 1380
паРашу и ху...ло устроят искоючительно такие "меры" если Зел поставит Украину перед кремлядями на колени и примет их условия, только тогда настутит уменьшение эксалации конфликта и улучшение отношений с мордором
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паРашу и ху...ло устроят искоючительно такие "меры". если Зел поставит Украину перед кремлядями на колени и примет их условия, только тогда настутит уменьшение эксалации конфликта и улучшение отношений с мордором
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Покращення відносин з кацапією можливе лише за рахунок здачі інтересів та суверенітету України . Кацапія жодних поступок не робить , їй і так добре в своїй каналізації . Команда аскарид пакує Україну в програми та Закони для передачі москві . Кендюх і дупоголова 73% перемогли Україну остаточно .
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"Деокупація" - свіжо видуманий неспроможними термін, який повинен "підсвідомо" перекласти з них відповідальність за державний суверенітет та територіальну цілісніть на "когось" - на "світову громадськість", міжнародне співтовариство, навіть на окупантів.
Як, зрештою, слугує і ціла низка новомондних термінів з часткою "де-": декомунізація, деолігархізація, декорумпіцація... Аж до демократизації та дебілізації включно.
Не зенаступніки теє понавидумували та запровадили лохам у ширвжиток, однак, як видно, "воно й у їхніх мізках прижилося". З гідністю.
І вже викривило сприйняття так, що язик з легкістю повертається плести щось у дусі незламних однотурових миролюбів: "самодеокупація внаслідок зменшення напруженості у стосунках з окупантами шляхом ведення тривалих переговорів під егідою", чи ще якась гібридно-переможна хвігня.
Ніяка "деокупація" нікому не світить! Надто ж тим, хто навіть не наважується той процес правильно назвати. Сратєгі, мля...
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В Україні є зростання. Поки що лише цін, але дайте йому ще 100 днів! - https://www.youtube.com/watch?v=WqScLhbHzjo
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а ще е астрономiчнi зростання зарплат i премiй мiнiстрiв i топ чиновникiв
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цікаво, що спочатку? деокупація чи зниження напруженості?
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