 РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає деокупацію територій і зниження напруженості у відносинах з Росією. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави зазначив, що нинішнє засідання має консультативно-дорадчий характер, щоб усі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документа.
"Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить", – сказав Зеленський на початку зустрічі. Президент запропонував усім учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати проєкт Стратегії та подати свої пропозиції. "І після цього ми зустрінемось і затвердимо документ", – додав він.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проєкт Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 Закону "Про національну безпеку України". В основу документа було покладено виборчу програму Президента, яку підтримала переважна більшість населення країни.
"Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення", – сказав секретар РНБО.
За словами Данілова, йдеться про стратегію людського розвитку, стратегію воєнної безпеки, стратегію громадської безпеки та цивільного захисту, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, стратегію кібербезпеки, національної розвідувальної програми, стратегію з питань зовнішньополітичної безпеки, стратегію з питань державної безпеки, контррозвідки і боротьби з тероризмом тощо.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко повідомив, що проєкт Стратегії був опрацьований відповідною робочою групою та презентований, зокрема, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у грудні минулого року, де отримав схвальну оцінку.
В основу діяльності пропонується покласти три основні засади: розвиток оборонних і безпекових спроможностей, які унеможливили б збройну агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії; здатність суспільства та держави швидко й адекватно реагувати на зміну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування своїх основних механізмів; розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і державами – членами НАТО, прагматична співпраця з іншими країнами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.
Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проєкті Стратегії визначається забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед – розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.
Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів "Крим – це Україна". Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах.
Тєпєрь імєют право.
Хмари, Фаріони, Дроздови, Скрипіни, Тягнибоки, і т.д.?
«За спасєніє Украіни от Порошенка» ?
Вашу, (тудой сюдой), эта зеленая шобла хоть кроме букваря что-то читали?.
1.Отступить
2.Сдаться
3.(пропозиція від Єрмака) отсосать у ху№ла всем РНБО.
ви зробили це разом, їжте не обляпайтесь.
Для них : Жрать. Срать. Ржать і «Однокласснікі»
В основу документа была положена избирательная программа Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.
Или сразу начнут хезать?
незабаром цілуватимуть фуйлові чоботи.
ідіоти..
Без вариантов.
Богдан Федюк Владимир привет вам из родного для вас тоже города Кривой Рог. Подскажите а зачем мы голосовали за вас? Для чего вы нужны кроме как красивые речи произносить на Новый Год??
Петя сидит? Бывшие коррупционеры сидят? Да они же при вас заняли ещё большие должности чем имели ранее! Вы довольны премьер министром который миллионы сам себе и своей команда выпалачивает за просто так и который на вас так гонит? Вы серьёзно? Ваш друг Юзик вон катается по Кривому Рогу и казино всякие под себя поджимает вместе с алко точками и вы этого не видите или не хотите видеть?
Я и мои друзья были горды тем что выбрали президента земляка - теперь нам стыдно.
"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях" Двусторонние отношения - это война или дружба?
паРашу и ху...ло устроят искоючительно такие "меры" если Зел поставит Украину перед кремлядями на колени и примет их условия, только тогда настутит уменьшение эксалации конфликта и улучшение отношений с мордором
Як, зрештою, слугує і ціла низка новомондних термінів з часткою "де-": декомунізація, деолігархізація, декорумпіцація... Аж до демократизації та дебілізації включно.
Не зенаступніки теє понавидумували та запровадили лохам у ширвжиток, однак, як видно, "воно й у їхніх мізках прижилося". З гідністю.
І вже викривило сприйняття так, що язик з легкістю повертається плести щось у дусі незламних однотурових миролюбів: "самодеокупація внаслідок зменшення напруженості у стосунках з окупантами шляхом ведення тривалих переговорів під егідою", чи ще якась гібридно-переможна хвігня.
Ніяка "деокупація" нікому не світить! Надто ж тим, хто навіть не наважується той процес правильно назвати. Сратєгі, мля...
срульлох. Йа чебурашка.