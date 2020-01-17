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Все про:депутат (992) зґвалтування (112) Іванісов (21)

 "Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства

Колишній "слуга народу", позафракційний народний депутат Верховної Ради Роман Іванісов заявив, що не збирається складати мандат у зв'язку з приховуванням від виборців інформації про свою погашену судимість і поширення ним неправдивої інформації про свою вищу освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди, ми чекаємо фахівців. Я фейки не коментую. Це все фейк", – наголошує Іванісов.

На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати "вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака", він заявив, що незабаром всі докази буде оприлюднено.

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"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - додав депутат.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170574
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ещё бы ты даже не думай о таком кормилец кто же нам законы то писать будет ?
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номінація на "Гордість Фракції"
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"Бывший "слуга народа". Колишніх блазнів не існує.
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Так бубочка же грозился. Гневно так с пафосом выступал и грозно бровки супил. И что, оказалось слабо? Не шмогла?
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Ну що ви за люди.Такі.Він же сказав вам чітко:" Єта.Дішьйова я чіррьнуха".Людині вірити треба.Злиї ви очінь.
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Ну ещё бы ты даже не думай о таком кормилец кто же нам законы то писать будет ?
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Це ми - його годувпльники. І він від такого не відмовиться. 😁
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Він довів що він хоч і ґвалтівнику, але точно не лох
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Ну так он и когда в групповом изнасиловании участвовал тоже видимо не отказывался. Теперь они в СН насилуют Украину.
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для особливо тупих

Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов Источник: https://censor.net.ua/n3170574
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Теперь он будет насильно входить в их фракцию. С любых направлений.
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Иванисову стоит изнасиловать пару коллег по фракции, чтобы показать нерушимость своих убеждений.
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кожна партія повинна відповідати за своїх представників..

проблема СН -вони ще "зелена' партія..
Іванісов,Скороход-це"труднощі росту"..

Катастрофічні помилки це інше.
Зокрема Абромявічус.
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Это получается что депутат который был Осуждён за групповое изнасилование, будет принимать, и голосовать за законы по которым должна жить вся страна, и каждый украинец в частности ??!!!
Где то месяц назад Зеленский лично обещал, что если инфа о судимости его депутата , то этот депутат сложит депутатский мандат !!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 3848
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Ой, я вас умоляю... клован обещал учителям по 4000 евро. И шо?
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Чем он может заставить Иванисова, своим прибором? не смешите мои тапочки, он что может это стать перед Кадыровым на колени и отсо...ть
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Информация не подтвердилась, это Иванисова изнасиловали, он потерпевший
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Тебя Иванисов, дурака отработают. У оперов есть "плохие" привычки
- хранить блокноты
- отпралять материалы в архив
Блин, чуть не забыл - подписочки, кисочки.
Дурында, тебе мало наваляли в МВД, ты на себя статейки веселей тянешь.
Сейчас, элементарно через ст.28 ККУ получить полный фарш.
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мне тоже думается что должны открыться новые обстоятельства
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Я на своих 16 аршинах сидел и сидеть буду!!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 7854
Это всё Зинка виновата!
"Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 1646
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а что, насильник не может быть хорошим депутатом и патриотом?
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может конечно.. у удмурдов целый през педофил.. живут и не гавкают
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зеленый педофил - дарю название режиссерам, фотографам та и всем...
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И правильно сделает депутат слуг уродов Иванисов. Кого только нет в партии Осла Оманского: Анальщики - занимающиеся внешними сношениями в международном комитете; насильники; разводилы дурных хохлов - Дубинские и канал Г+Г; 95 анал; и еще каждой твари по паре. Молодец Иванисов, без тебя и твоих законов будет скучно, нужно принять закон за изнасилование мужиков.
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а вообще, може наградить его чем?
ну классный же пацан, ей бога, мордатенький такой....
а шо деток?
так опять же бес попутал - бесу мандат и складывать.
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вы че?! он же курица, несущая золотые яйца) точнее занес за мандат. теперь не откажется даже под страхом смерти.
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будет искупать вину кровью - насадит на гаргалыгу отдельных самокатчиков
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Гончарук-пемьер
Первой работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев).Он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и срочно уволился. Это связанно с скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Депутат Іванісов- честь і гордість партії ;Слуга народа;!
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Пусть к Киве подсаживается. Будут друг друга за /// держать.
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іванісофф удівляєца: а чьо ко мнє прісталі? чо я должен сдавать мандат, йєслі там в СН всє такійє же, а то і хуже???
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"Налей-ка, Ленка, водки": усталым голосом промолвил лицедей,
Когда от физрука простого, вроде ж ни за что, отгреб он менделей...
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"Ветеран Саленко ("Альпинист") встал с инвалидной коляски и учится ходить."

А тебе Иванисов, быдло депутатское, которое не может оторваться от кормушки и от супер зарплат - тебе, смерд отстойный, не понять!
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