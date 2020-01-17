 "Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди, ми чекаємо фахівців. Я фейки не коментую. Це все фейк", – наголошує Іванісов.
На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати "вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака", він заявив, що незабаром всі докази буде оприлюднено.
"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - додав депутат.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.
Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов Источник: https://censor.net.ua/n3170574
проблема СН -вони ще "зелена' партія..
Іванісов,Скороход-це"труднощі росту"..
Катастрофічні помилки це інше.
Зокрема Абромявічус.
Где то месяц назад Зеленский лично обещал, что если инфа о судимости его депутата , то этот депутат сложит депутатский мандат !!!
О сколько обещаний чудных готовит криворожский лох...
- хранить блокноты
- отпралять материалы в архив
Блин, чуть не забыл - подписочки, кисочки.
Дурында, тебе мало наваляли в МВД, ты на себя статейки веселей тянешь.
Сейчас, элементарно через ст.28 ККУ получить полный фарш.
Это всё Зинка виновата!
ну классный же пацан, ей бога, мордатенький такой....
а шо деток?
так опять же бес попутал - бесу мандат и складывать.
Первой работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев).Он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и срочно уволился. Это связанно с скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
Когда от физрука простого, вроде ж ни за что, отгреб он менделей...
А тебе Иванисов, быдло депутатское, которое не может оторваться от кормушки и от супер зарплат - тебе, смерд отстойный, не понять!