 Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"У нас незабаром є обов'язок, згідно з законом, 14 лютого представити парламенту проміжний звіт про нашу роботу. І я думаю, що це прекрасна ідея, прекрасна можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі", - сказав Гончарук під час зустрічі із Зеленським.

Зеленський вказав, що це потрібно зробити до наступної сесії парламенту, до 4 лютого. "Тобто звіт у вас буде. Якщо можна це зробити до 4 лютого. Домовилися", - зазначив він.

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Гончарук зазначив, що це можливо.

Після завершення зустрічі президент і прем'єр потиснули один одному руки.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.

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