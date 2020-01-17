 Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.
"У нас незабаром є обов'язок, згідно з законом, 14 лютого представити парламенту проміжний звіт про нашу роботу. І я думаю, що це прекрасна ідея, прекрасна можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі", - сказав Гончарук під час зустрічі із Зеленським.
Зеленський вказав, що це потрібно зробити до наступної сесії парламенту, до 4 лютого. "Тобто звіт у вас буде. Якщо можна це зробити до 4 лютого. Домовилися", - зазначив він.
Гончарук зазначив, що це можливо.
Після завершення зустрічі президент і прем'єр потиснули один одному руки.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.
Що таке "Особистий бренд"?
Це коли після фрази "довбодзьоб на самокаті" ніхто не питає про кого саме мова.
(с) Мережа
Юлія - Ylia , цікаво, чому вона написала Лулія? Може це конспірація?
Анекдот згадала:
-Изя, а хто ты по национальности?
-А шо случилось?
tZE inform
@tZEinform
InfoResist
Фото: Александр Сенько
До марта текущего года правительству Министерством культуры, молодежи и спорта будет представлен проект закона «О противодействии дезинформации», предполагающий административную и уголовную ответственность за распространение фейков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, предполагается ввести в стране институт уполномоченного по вопросам информации, в полномочия которого будет входить мониторинг публикаций, реакция на сообщения о ложных сообщениях с обращением в правоохранительные органы и суды.
За системное, массовое и умышленное распространение ложных сведений и нарушение правил опровержения будет накладываться административная и уголовная ответственность
Отмечается, что если ложь будет добровольно опровергнута, то начиная с третьего факта нарушения в на протяжении года, чревато наложением штрафа в размере 1 тысячи минимальных зарплат (4,7 млн грн.) за каждый случай.
Если авторы публикации дезинформации отказываются добровольно опровергать, штраф составит 2 тысячи «минималок» за каждый случай, что эквивалентно 9,4 млн грн.
При этом утверждается, что санкции будет накладывать исключительно суд при согласии уполномоченного.
Штрафовать будут также за смену адреса материала с неправдивой информацией (23,5 тысячи грн).
Отмечается, что уголовному преследованию СМИ будут подвергаться весь «период отсутствия полного контроля Украины над государственной границей».
Систематическое умышленного искажение фактов, событий и явлений, представляющих угрозу национальной общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья, как предусмотренно, будут караться штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85000-170000 грн) или исправительными работами от 1 до 2 лет по месту работы осужденного.
Публикация дезинформации с помощью ботов или фейковых аккаунтов грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Обеспечение ресурсами источников массовой дезинформации -«посадка» на 3-5 лет.
В том случае, если повторный массовый или организованный обмен привела к тяжелым последствиям, нанесла масштабный материальный ущерб чревато заключением на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью.
В соответствии с предлагаемыми новинками, в школах, вузах, курсах повышения квалификации будут проводится уроки медиаграмотности. Кроме того, ожидается, будет введен индекс доверия, свидетельствующий соблюдение СМИ журналистских стандартов. Последний станут присваивать только после обращения изданий.
Каждое издание будет обязано размещать о себе подробные сведения, а журналисты обладать единой пресс-картой для подтверждения профессионального статуса.
Ранее нардеп от президентской партии «Слуга народа» и бывшая журналистка телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что журналистам и блогерам в Украине следует «фильтровать речь», а свободу слова стоит «приглушить».
Каменяр @hu_lviv
Оман пострадал от внезапных наводнений. В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
може в Канадию двинула, на канадиянцев посмотреть?
так ето нада сразу в столицу, Едмонтон...
Оман пострадал от внезапных наводнений
"В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
Метеорологическое бюро Омана сообщило, что в среду на Джабаль-Шамсе, самой высокой горе на Аравийском полуострове, которая находится в северо-восточной части Омана, температура упала до −2 °C.
Люди, живущие в районе 3000-метровой горы, заявили, что сильный дождь и снег заблокировали дороги и оставили большинство из них изолированными от мира. Местные жители переживают, что в случае сохранения ненастной погоды у них закончится еда. Низменные районы затоплены дождевой водой, а на возвышенностях выпал снег.
Метеорологическая служба сообщила, что в ближайшие два дня по всей стране снова ожидается дождь.
В Маскате, столице Омана, и окрестностях сильные ветры и дожди вызвали хаос, некоторые жители покинули свои дома в низменных районах. Многие дороги оказались под водой.
Власти призвали автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости.
Государственное телевидение сообщило, что районах вади были сметены десятки автомобилей и нанесен ущерб имуществу. Все обошлось без смертельных случаев, но в больницы Маската были госпитализированы с различными травмами 200 человек. Большинство пострадавших - рабочие."
В Україні спекулюють про відставку уряду Олексія Гончарука. Натомість за перші чотири місяці роботи він досяг величезних успіхів, каже експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.Роберт Кірхнер (Robert Kirchner): Що стосується економіки, то оцінка того, що досі можна було побачити, дуже позитивна. Україна продемонструвала 2019 року один із найвищих показників зростання ВВП останніх років - імовірно, близько 3,5 відсотка в реальних цифрах. Це навряд чи те, що хотів би бачити уряд - цілі набагато амбітніші. Хай там як, а це явний тренд угору. І якщо подивитися на інші економічні показники, то інфляція суттєво скорочується - 4 відсотки відповідають коридору, закладеному Нацбанком України, золотовалютні резерви наприкінці минулого року суттєво зросли, гривня суттєво зміцнилася у ціні, що є свідченням довіри з боку інвесторів. Дефіцит, закладений у бюджет 2020 року, помірний. Державний борг у співвідношенні до ВВП знижується. Усі ці показники демонструють, що економіка розвивається в правильному напрямку. Звісно, це не лише досягнення уряду за чотири місяці, тут роль відіграє й робота Нацбанку, і попереднього уряду. Але в будь-якому разі, ми на правильному шляху.