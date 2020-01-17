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Все про:авіакатастрофа (494) Канада (756) Трюдо Джастін (110)

 Канада виплатить по 20 тис. дол. родинам своїх громадян, які загинули під час аварії українського літака в Ірані, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у п'ятницю, що Оттава виплатить по 25 тис. канадських доларів (понад 19 тис. американських доларів) родинам свої громадян - жертв катастрофи українського літака в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тис. (канадських – ред.) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів", - повідомив Трюдо.

За словами канадського прем'єра, це - перша допомога для родичів, яким потрібно оплатити рахунки для організації жалобних заходів.

"Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин, - сказав Трюдо. - Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз".

Водночас, він підкреслив, що вся сума компенсацій, яку у подальшому виплачуватиме Іран, піде повною мірою безпосередньо родинам.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170571
 
   
 Топ коментарі
 
Слабо конечно, они эти деньги, себе оприходуют, ведь им зарплаты надо минимум 100 тысч.
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Украина выплатит дополнительно 20 тыс долларов на премии чиновникам министерства Гончарук.
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А нашим по 20 штук зелени слабо?!
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Слабо конечно, они эти деньги, себе оприходуют, ведь им зарплаты надо минимум 100 тысч.
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Ну будь на борту самолета весь кабинет министров Украины, то не постеснялись бы и 100 000 у.е. выложить для семей.
А так, с чего париться.
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Канадцы - порохоботы. Бубачку абижают.
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При чём тут Канада, если выплачивать должен Иран?Вира, она же компенсация.
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Текст, наверное, порохоботы переводили Канада виплатить по 20 тис. дол. родинам своїх громадян, які загинули під час аварії українського літака в Ірані, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8948
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Так там навіть з перекладом зрозуміло - " на расходы по организации похорон и переездов", - сообщил Трюдо. Источник: https://censor.net.ua/n3170571"
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Читал...
Просто решил постебаться над порохоботами...
Не только ж им надо мной...
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Зє!біли туповаті - їм тра' розтлумачити матєрним йєзиком
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трюдо ж пояснив - поки дождуця від бармалєїв, то пройдуть тижні, а допомога сім'ям потрібна вже сьогодні. А те, шо виплатить Іран, повністю піде сім'ям
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А, теперь стало малость понятнее. Ну и накрутили же 40 бочек арестантов вокруг простого дела...
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Украина выплатит дополнительно 20 тыс долларов на премии чиновникам министерства Гончарук.
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29 лімонів хотять тіко нафтогаз менеджери
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Это же расходы на похороны. Читайте внимательней.
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Це гроші на поховання і доставку, Іран виплатить окремо, але на це потрібен час. Україна виплатить десь по 8 тис, але дасть літак для доставки загиблих.
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