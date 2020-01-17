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 Деякі міністерства мають бути розділені, - Зеленський на зустрічі з Гончаруком

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо низки міністерств, зокрема, щодо Мінекономіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"У нас з вами було об'єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, тому що у нас, ми і з вами говорили про те, що у нас професійний кадровий голод. І у нас не дуже великий бюджет. Але мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", - сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що, напевно, є питання до Міністерства економіки, яке займається і сільським господарством.

"Мені здається, що потрібен новий концепт і новий підхід. Можливо, це стосується і Міністерства культури, і Міністерства ветеранів. Я хочу також побачити від вас всі пропозиції", - вказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170570
 
 
 Топ коментарі
 
Гениально это же ноу-хау именно этот виртуозный ход позволит учителям получать такие вожделенные 4 тысячи долларов 😂😂😂
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Країні потрібно більше міністерств!Більше контролюючих органів!Більше депутатів!Тоді стане менше бідних.
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А сколько было жарких споров во времена укрупнения министерств. бедный рабинович от ОПЖ и геращенко от ЕС чуть инфаркы не заработали! А теперь оказывается ОПЖ и ЕС были правы!! Только дебилы всё это увеличение министерств теперь будут выдавать за свой "крупный успех" управленческий успех. Вот дебилы на всё голову.
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Правильно- Минсельхоз надо выделить. Тем более, что есть готовые министр и его первый зам.
Деякі міністерства мають бути розділені, - Зеленський на зустрічі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 6184
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Ви не ту Конституцію читаєте. Читайте конституцію мокшандії, там заяву подають сцарю. А про наявність своєї Конституції України у зелених опаришів навіть не догадуються, вона ж по-українськи написана, як же вони її прочитають 😉🤣🤣😂
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Некоторые министерства должны быть разделены, а если не поможет - поделим ещё раз!
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Для того, чтобы разделить министерства, надо их сначала объединить. Толкем воду в ступе - складируем бабло в карманы.
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