 Україна звернулася до нас за декількома видами допомоги, ми її надамо, - Помпео про розмову із Зеленським

Про це сказав державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю американському радіо WIBC, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Держдепартамент США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останнє спілкування з президентом Зеленським відбулося відразу після того, як був збитий літак "Міжнародних авіаліній України". Президент Зеленський звернувся до нас за кількома видами допомоги. Ми одразу ж погодилися, що надамо йому все відповідно до запиту, наскільки це можливо", - зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, за словами держсекретаря США, у розмові з українським президентом було обговорене й "стратегічне значення відносин між нашими двома країнами".

Помпео зауважив, що в Україні тривалий час насправді існувала серйозна корупція. Але, за його словами, після Майдану країна прийняла "фундаментальне рішення" і після останніх виборів має нову демократично обрану владу. Тому США "робитимуть все можливе", щоби підтримати Україну боротьбі з корупцією та відновленні національної економіки, підкреслив глава Держдепу.

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