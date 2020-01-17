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Все про:Зеленський (4166) США (5950) Помпео (187)

 Україна звернулася до нас за декількома видами допомоги, ми її надамо, - Помпео про розмову із Зеленським

Офіційний Вашингтон готовий забезпечити запити України про всі види допомоги, з якими звертався Київ і про які йшлося під час останньої розмови глави Держдепартаменту США Майкла Помпео і президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю американському радіо WIBC, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Держдепартамент США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останнє спілкування з президентом Зеленським відбулося відразу після того, як був збитий літак "Міжнародних авіаліній України". Президент Зеленський звернувся до нас за кількома видами допомоги. Ми одразу ж погодилися, що надамо йому все відповідно до запиту, наскільки це можливо", - зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, за словами держсекретаря США, у розмові з українським президентом було обговорене й "стратегічне значення відносин між нашими двома країнами".

Помпео зауважив, що в Україні тривалий час насправді існувала серйозна корупція. Але, за його словами, після Майдану країна прийняла "фундаментальне рішення" і після останніх виборів має нову демократично обрану владу. Тому США "робитимуть все можливе", щоби підтримати Україну боротьбі з корупцією та відновленні національної економіки, підкреслив глава Держдепу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170569
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж одна надежда осталась на Америку храни ее Бог был у нас президент который мог противостоять мордорскому главорку мы его променяли на кучку зелёных соплей
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Эка тебя прёт заканчивай жрать 🍄 и начинай пить зелёнку возможно она остудить буйную головушку
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Благословит Господь Украину и Тех кто ЕЕ поддерживает в Эту трудную Минуту. Слава Украине.
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Да уж одна надежда осталась на Америку храни ее Бог был у нас президент который мог противостоять мордорскому главорку мы его променяли на кучку зелёных соплей
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Владимир Зеленский - лучший президент за всю историю независимой Украины! Я восхищаюсь его мудростью в столь молодом возрасте! и я восхищаюсь мудростью народа, который выбрал его!
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Эка тебя прёт заканчивай жрать 🍄 и начинай пить зелёнку возможно она остудить буйную головушку
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что может быть лучше партнерских отношений между мощной украиной и ледащей америкой, старина майк, не зная другого выхода, откровенно заискивал перед зелей
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Самая лучшая помощь, это когда Коломойский пройдёт по дорожке протоптанной Лазаренко
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Тоже неплохо. Только дорожка должна быть в один конец. А так полностью поддерживаю.
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Благословит Господь Украину и Тех кто ЕЕ поддерживает в Эту трудную Минуту. Слава Украине.
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Пришлите мозги зебилоидным, пора их в людей превращать. И поясните им значение слова "Конституция". Что оно значит для жизни нормального общества.
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А чего же ты барыге не пояснял, а вспомнил только сейчас зебилам?
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А кому я это адресую? Зебилам и бырыге. Оманскому. И его "слугам".
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Я вижу однозначное обращение к зебилоидным и не вижу к порохоботам, выражай свою адресацию конкретнее, не коси под порохобота.
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