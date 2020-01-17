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 Політика України
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 "Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука подумати над можливим кадровим посиленням уряду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"Що стосується Кабміну, у мене немає жодного відсотка підстав думатипро те, що хтось із них нечесна людина, або думати про те, що вони непрофесійні люди. Я пам'ятаю, яким чином ви обирали цей уряд, як ми з вами спілкувалися, спілкувалися з ними, бачили їхню стратегію, їхню команду, але ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Тому я прошу вас знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників, того чи іншого міністерства, згідно їх професійним даним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170568
 
 
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Места слабые то нашли. Токо заменить не получится. Мозги не продаются в магазине. И ученые еще не научились вставлять в пустые бошки зетипиллов. так ша...А-ха-ха!! По приколу зато.
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Та аж бігом ! Одна нога -здєсь,другая рука-там ! Работаєм на 1000 % !!!!
"Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 5934
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Самое слабое звено в Украине это Вова Оманский...
"Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 3509
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Деградація та пронос‏ @Jeday_Hakimaru 11 часов назад

Ніщо так краще не ілюструє ефект Даннінга-Крюгера поточної влади як той факт, що у парламентсько-президетнській республіці прем'єр подає заяву про відставку президенту...
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Слабое место это некомпетентность *********** Малороссии и тупизна команды правительства. Поздравляю Вас 73% дебилов вы это сделали вместе, главное что не Порошенко
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Заменять необходимо ВСЮ зелёную плесень,без исключений!!! Причём без права когда-либо занимать руководящие должности!!!
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Вот бляха интересно, подготовить оперативного сотрудника - минимум три года (при хорошем наставнике). Подготовить кучу идиотов - пару недель в Карпатах, это турборежим.
Бляха, чучело зеленое, начни международку с изучения "векторной политики". Проблемы ВСУ со службы. Экономику с образования.
Я бесплатно не работаю.
Далее только нецензурная брань.......
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Тёмный Рыцарь, [17.01.20 20:59]
И, как вы понимаете, с этого дня пугать досрочными выборами уже никого не стоит.
Идти не с чем.
Тёмный Рыцарь, [17.01.20 21:22]
Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку: "Вы глубоко в экономике".
Тролль. "Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 7336
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рейтинг Зе Фсьо.
Зе ще не зрозумів,що його втопив власний Прем"єр.

Комусь жалко Лузера,що ,не розуміє елементарщину-зараз незаміна Гончарука НА БУДЬ-КОГО-ЦЕ СЛАБКІСТЬ?
у ЛІДЕРІВ не прощається.
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Итак гейклуб "Слабое место" создан. Пока там два члена!)
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"Слабое место в правительстве" это Джон Кейнсли , печатающий воображаемые деньги , в воображаймом либертарианском кругозоре Гончарука ...
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Перевелись Бальцеровичи....Одни Гончаруки остались...
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Гончарук обычная школота, которая уверена, что творог добывается из вареников.
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сразу называю слабое место. я......... написал ЗЕ жалобуу на укрлесхоз. его люди передали мою жалобу на укрлесхоз в укрлесхоз на рассмотрение. о чем меня добросовестно оповестили письмом. я энаю на 100% как в одной из отраслей (не лесхоз) добавить в бютжет если не миллиард то сотни миллионов точно. но я и Вы уважаемые читатели нах....й никому не нужны с нашими ((((бредовыми)))) советами. в подтверждение привожу не свои (((бредовые))) а их умные слова. в тени 53%% экономики а это 12 ярдов $ ; из них, бурштын 2 ярда $ игорний бизнес 3 ярда $ таможня 3 ярда$ незаконная добыча строй матерьялов еще 1 ярд $ дальше табак лекарства незаконная предприним. деятельность и вся остальная неучтенка. ЧТО вам *****...М не хватает. тобы послать нах.....й мвф и жить достойно?
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