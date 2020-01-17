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Все про:прокурор (403) Офіс генерального прокурора (36)

 Офіс Генпрокурора оголосив набір нових прокурорів

В Офісі відкрито 100 вакансій прокурорів, на них хочуть бачити "фахівців не з системи". Документи від кандидатів почнуть приймати 20 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Ми хочемо, щоб до Офісу Генерального прокурора приєдналися сто прокурорів серед фахівців ззовні системи з п'ятирічним досвідом в області права", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що у відборі можуть взяти участь особи з юридичною освітою і п'ятирічним досвідом в області права.

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Процедура для таких претендентів буде аналогічна процедурі атестації прокурорів. Вона включатиме тести на знання законодавства і загальні здібності і співбесіду з практичним завданням.

"Запрошуємо юристів, адвокатів, науковців, які відповідають вимогам відповідно до закону і готові захищати і представляти права громадян та інтереси держави, підтримувати обвинувачення в суді, здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях, взяти участь у відборі", - закликав Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Документи від охочих прийматимуться з 20 січня до 2 лютого 2020 включно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170567
 
   
 Топ коментарі
 
На цьому фото у неї сумка Bally вартістю мінімум 55 000 грн та каблучка Bulgari вартістю від 50 000 доларів.

Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров - Цензор.НЕТ 1702
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Смешно
А тем временем



АвтоМайдан
@Auto_Maidanв.о. голови Одеської податкової Наталія Чеботарьова, яку було затримано на пропозиції хабара прокурору за нерозслідування корупційних справ проти її підлеглих, прогнозовано вийшла з СІЗО, внісши заставу в 904 тис. грн.
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гонтарева луценко сеня забор
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Як у Кварталі нікого не залишилось, ще Ліга сміху є.
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а может отчитаетесь что сделали старые? может они вообще нах... не нужны?
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Больше новых лиц больше . Предлагаю генпрокурором сделать Дядю Жопу он **** прикольный не ну а шо спускать Украину в унитаз так уж со смехом плясками и игрой на рояле
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На Озерці або Привозі потрібно було об`яви розвісити.
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Смешно
А тем временем



АвтоМайдан
@Auto_Maidanв.о. голови Одеської податкової Наталія Чеботарьова, яку було затримано на пропозиції хабара прокурору за нерозслідування корупційних справ проти її підлеглих, прогнозовано вийшла з СІЗО, внісши заставу в 904 тис. грн.
 показати весь коментар
 
 
На цьому фото у неї сумка Bally вартістю мінімум 55 000 грн та каблучка Bulgari вартістю від 50 000 доларів.

Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров - Цензор.НЕТ 1702
 показати весь коментар
 
 
Морда, як в шмари якоїсь. І дорогі цяцьки не допоможуть.
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Янелох Оманский, "свой прокурор", "Я в экономике профан", "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну"!
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Так исти, весільні фотографи, кухарі і інші видатні корифеї юриспруденції - бігом на конкурс.
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Прокурорские внуки привстали, вынули наушники из ушей.
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Обьявляеться Комсомольский Набор , - Экономисты , Юристы - Кирпичный завод , - Пьяницы и Туниядцы , - В Прокуратуру.
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в первую очередь там нужны парубки с крепкой печенью, мозги там це не головное
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Да не то слово. Требуют опыт работы и юридическое образование. При Пете то совсем по-другому было, по свойски...
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Да не то слово! При Янелохе то совсем по другому, один Баканов чего стоит друг детства, аж звание лейтенанта дает))) ну совсем не по свойски...
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С юридическим образованием? Што за волюнтаризм? Юра Луценко там и без таких условностей справлялся. И не простым, а самым шо ни на есть Генпрокурором.
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Янелох Оманский, клялся и божился - "старые времена закончились", кумовства больше не будет))
Што за волюнтаризм? Президент Зеленский назначает своего друга детства - Ивана Баканова и не простым, а самым шо ни на есть главой СБУ!
Прежде чем Петю постоянно вспоминать, смотрите на Вову!
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в прокуроры я б пошел
пусть меня научат
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А чем не устраивают эти прошедшие отбор и детектор лжи,слышком правильные что ли?Или что скорее всего никакого отбора и не было.
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