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 Політика України
  2010  32
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Все про:заробітна плата (621) Зеленський (4166) Гончарук_Олексій (509)

 Зеленський закликав Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і держкомпаніях

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"Прошу вас, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, заступників міністрів і будь-яких інших державних компаній, їхніх очільників і заступників. З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, не зважаючи на їх досвід, практику, і навіть не зважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео яке поширене Офісом президента.

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація довкола передбачених трудовими контрактами премій співробітникам НАК "Нафтогаз України" за отримані від російського "Газпрому" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу може обернутися внутрішньоукраїнським скандалом і попросив прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід з цієї ситуації.

"Я вас прошу розібратися також із більш складним питанням... Не дуже багато залежить від вас, але дуже хочу, щоб Ви розібралися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом: НАК "Нафтогазу", з приводу їх відсотка, які вони отримують з $2,9 млрд, які ми отримали від РФ. Тим відсотком вони отримують, згідно з контрактом, $29 млн... Знайти вихід з цієї ситуації, запропонувати вихід з цієї ситуації", - сказав Зеленський.


Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Дивіться: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170566
 
 
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Зарплаты можно не платить. Всё в ЗВФ. Сразу экономика вырастет.
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Привязали б зарплати до рівня ввп, або краще промвиробництва (в умовах війни ключовий показник), але ніхто робити цього не хоче, бо у владу йдуть не розвивати, а заробляти.
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Міністри не хочутьжити як прості українці ?
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Я правильно понимаю, что пол года Лёха-профан этот процесс не контролировал и все министерские упыри начисляли себе зарплаты/премии кто как хотел ?
П.С. Слово-то какое вспомнил - концепция!
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Алкоголик про зарплату не думает только в день, когда её выдают.
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Что они будут делать при ГРОМАДНОЙ дыре в бюджете и отсутствии инвестиций и роста экономики? Наверное, включат станок. Кто-то может спрогнозировать размер инфляции и стоимость пресловутого оливье ПОСЛЕ ЭТОГО по отношению к новогоднему салатику?
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Нова концепція зп в міністерствах від зюзіків:
- Это тебе... Это мне... Это опять тебе... Это обратно тебе... Это все время тебе...("Свадьба в Малиновке")
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ЗенеЛох-42 узнав какие окладьі(их заработной платой ето назвать у меня язьік не повопачивается) у нееоторьіх почтовиков и членов КМ, почувствовал себя лохом.
Последним
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Зеленский ,решать надо с поднятием минималки в разы а не с аппетитами каких-то недоносков !!!
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как я уразумел позавчера ничего особенного не случилось. просто утечка информации. и ЗЕ ваще не лох. зто такой себе междусобойчик получился. вот я представляю картину. Юля президент и узнает что ее окружение ведет такой разговор. (что мы этой дуре вольем в уши то она и будет знать) даже в страшном сне не присниться, какие были бы последствия. а ему................ КАКАЯ РАЗНИЦА .что меня в ...уй не ставят. я не лох. я президент этой страны. помните общение с бойцом?

зе
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Поздно всрался. А где ты ЗЕ раньше был??? В Омане или в полном обмане (ДЕРЬМЕ)
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Здравствуй параша номер 2 - эта страна Украина, все законы как в парашостане - РФ и кодекс по выборам. Да здравствуй величайший правитель малороссии Осел Оманский он никогда уже не отдаст власть демократическим способом.
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виталя на фоне цих гигантов мысли - истинный интеллектуал
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Dubinsky.pro, [17.01.20 20:30]
Краткий итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить ещё более тупых.
Но уволить никого не получится, потому что увольнять должен самый тупой.
Тупик.
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Так вони про олів'є поговорили чи ні, бо лінь ролік дивитись
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з приводу їх відсотка, які вони отримують з $2,9 млрд, які ми отримали від РФ. Тим відсотком вони отримують, згідно з контрактом, $29 млн... Знайти вихід з цієї ситуації, запропонувати вихід з цієї ситуації

а що,є вихід?(окрім пролетарсько-матроського) Зеленський закликав Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і держкомпаніях - Цензор.НЕТ 8332
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Невже щомісячну зарплату керівника "Укрпошти" обмежать до рівня річної зарплати президента США?
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