 Зеленський закликав Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і держкомпаніях

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"Прошу вас, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, заступників міністрів і будь-яких інших державних компаній, їхніх очільників і заступників. З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, не зважаючи на їх досвід, практику, і навіть не зважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео яке поширене Офісом президента.

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація довкола передбачених трудовими контрактами премій співробітникам НАК "Нафтогаз України" за отримані від російського "Газпрому" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу може обернутися внутрішньоукраїнським скандалом і попросив прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід з цієї ситуації.

"Я вас прошу розібратися також із більш складним питанням... Не дуже багато залежить від вас, але дуже хочу, щоб Ви розібралися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом: НАК "Нафтогазу", з приводу їх відсотка, які вони отримують з $2,9 млрд, які ми отримали від РФ. Тим відсотком вони отримують, згідно з контрактом, $29 млн... Знайти вихід з цієї ситуації, запропонувати вихід з цієї ситуації", - сказав Зеленський.





Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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