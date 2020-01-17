 Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, рішення про це було прийнято після особистої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
"По-перше, хочу подякувати вам за цю зустріч. По-друге, я отримав від вас заяву сьогодні про звільнення і, у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями, чи зі скандалами, як завгодно, скажімо так, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене особисте до вас ставлення, і особисте ставлення до вашого молодому уряду. Я подумав, і мені здається, що правильно буде, я вирішив дати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні є дуже важливі і дуже турбують наше суспільство", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео якої поширено Офісом президента", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
Видно так і розраховано було.
Але тепер питання про інше - чи відповість за цей скандал - його організатор ?
А організатор - вже вирахований - Беня .
Чи будемо чекати , яке велике розслідування проведе Аваков + СБУ + .....
А якщо пройде тривалий час , а результатів офіційного рослідування не буде ?
Ніщо так краще не ілюструє ефект Даннінга-Крюгера поточної влади як той факт, що у парламентсько-президетнській республіці прем'єр подає заяву про відставку президенту...
На сегодняшний день Зеля всё делает правильно! И даже Оман был правильным шагом,,, если запэдрот бесится об этом! Браво, Зе!