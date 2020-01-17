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 Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс". ВIДЕО

Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, рішення про це було прийнято після особистої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"По-перше, хочу подякувати вам за цю зустріч. По-друге, я отримав від вас заяву сьогодні про звільнення і, у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями, чи зі скандалами, як завгодно, скажімо так, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене особисте до вас ставлення, і особисте ставлення до вашого молодому уряду. Я подумав, і мені здається, що правильно буде, я вирішив дати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні є дуже важливі і дуже турбують наше суспільство", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео якої поширено Офісом президента", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Дивіться: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170563
 
   
 Топ коментарі
 
А Ха Ха Ха Ха Ха Ха у него и правда в макитре пусто А Ха Ха Ха Ха Ха жесть то какая
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та меня также не удивило но реально пацан ЗЕ в голове пустой как бубен... он первым обращается к Гончаруку и говорит спасибо за то что вы согласились прийти ..и..... и... спасибо за то что обозвали меня пустым местом дебилом идиотом кретином туманом профаном и так далее.... Оливье было вкусным на следующий НГ... Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку: "Правильно будет дать Вам шанс" - Цензор.НЕТ 1080
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это уже не ДНО это где то за Солнцем.....
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За суттю це правильний крок, бо з розваленими на олігархічні купки слугами, у ВР, він би вже отримав прем'єра, який його просто на#єр посилав би...
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шанс в активе он уже использовал, осталось воспользоваться шансом в пассиве
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оставив , так оставив ...

Видно так і розраховано було.

Але тепер питання про інше - чи відповість за цей скандал - його організатор ?
А організатор - вже вирахований - Беня .
Чи будемо чекати , яке велике розслідування проведе Аваков + СБУ + .....
А якщо пройде тривалий час , а результатів офіційного рослідування не буде ?
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Беня -организатор? Если бы это был он то все решилось бы совсем по другому, для Бени слишком все просто было закручено.
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А он и не мог его уволить,снять его могла только ВР.
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боги, какое развитое у зе чсв, это просто орево))
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Смотрящих от Бени обломали... Думаю не обошлось без влияния из вне...
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Бездарное и тупое представление. Но что віслюкі понимают в шоу?
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Спектакль для 73% дебилов. Шанс оно дает. Президент причем тут? Парламент увольняет премьера.
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Какое законодательное право у президента решать, быть или не быть главе правительства на посту?.Для кого то или чего то нужен был этот спектакль с увольнением. 95 квартал рулит страной и впереди новые выпуски.
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В парламентско-президентской республике последнее слово именно за презом!
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Да блин, Конституция забилась в угол и горько плакала...
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Пляаааа, ЗЕля иди лучше на детях своих эксперементируй а не на людях живущих в Украине!!!
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Ну не научить вас-обезьян управлять авиалайнером,ведь всё равно расхерячите его!!!
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Яке відношення президент має до відставки прем'єр-міністра
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Спектакль, причем чисто в лукашенковском стиле, когда справедливый бацька разносит, а потом милует директоров предприятий.
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Эта «беседа» напомнила: Приятно познакомиться. Царь.(с)🙁
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Деградація та пронос‏ @Jeday_Hakimaru 11 часов назад
Ніщо так краще не ілюструє ефект Даннінга-Крюгера поточної влади як той факт, що у парламентсько-президетнській республіці прем'єр подає заяву про відставку президенту...
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На сегодняшний день Зеля всё делает правильно! И даже Оман был правильным шагом,,, если запэдрот бесится об этом! Браво, Зе!
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Elena Italenna Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс" - Цензор.НЕТ 109

На сегодняшний день Зеля всё делает правильно! И даже Оман был правильным шагом,,, если запэдрот бесится об этом! Браво, Зе!

Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс" - Цензор.НЕТ 9549
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Твоим языком говорит зависть и ревность пэдрота . Ничего нового.
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Ой плять....шанс он ему дал....Гончарук, возможно, один из немногих людей Зекоманды более-менее адекватных....
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...заднепрводные естест...за самокатчика)))))
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кто такой "самокатчик" и почему именно "самокатчик"?
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Надо срочно этому кабмину повысить зарплаты как минимум до 1 мио $ , иначе таких гениев и талантов перекупят международные корпорации еще бОльшими зарплатами и премиями )))))
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из китая Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс" - Цензор.НЕТ 7471..так там же расстреливают, потому и много не плотють Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс" - Цензор.НЕТ 2449
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Молодець Зеленський! Не повівся на виставу олігарха. Мочіть їх і далі.
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ну да... еще немного денег в бюджете есть.... Пир во время чумы еще можно продлить....
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Ну ось і закінчилась вистава! Дешевенька, ну на що вже здатні...
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Хто знає ким створений і запланований цей скандал з плівками - може самою Зе командою, щоб люди поспівчували Гончаруку і Зе команді в цілому, може кацапами, може Кломойським, хто знає, але взнаємо, бо правда вспливає завжди Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс" - Цензор.НЕТ 6513
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Зеленский! А где ваша честь, совесть и как быть с имиджем???
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Глупо давать шанс профану в экономике. Еще глупее было ставить профана премьер-министром. Дебилы, б..
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Мне кажется,или нет?шмаркля не понимает ,что читает?это ********,люди,шо вы выбрали??!!!Вам не стыдно???!!!
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Президент не может и не должен глубоко разбираться во всех вопросах гос. управления. Но он может привлекать различных специалистов в качестве советников и консультантов, мнению которых, он доверяет. Для того, чтобы выслушать все стороны, обдумать их аргументы и принять для себя определенную стратегию, на основе которой затем строить свою политику и реализовывать управленческий потенциал. Это и есть главная часть его работы - принимать решения на основе полученной информации. Президент, однако, видит макроэкономические показатели, часть из которых, очень медленно, но улучшаются и имеют перспективу улучшаться и далее. Скажем честно, такого в Украине еще не было. Мы имеем целый ряд положительных явлений. Ряд олигархов и их агентов мутят воду и будут это делать дальше, преследуя свои личные интересы. Желаю правителям придерживаться той восточной мудрости, которая гласит: собака лает, а караван идет.
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Красава. Всем сторонникам Порошенко. А что поменялось? Ничего. Как Порошенко грамотно пиз...л. Зеленский не очень граммотно пиз...т. Поэтому ждем следующих кандидатов на следующие пиз...ские выборы.
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