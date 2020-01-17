 Україну 20-21 січня відвідає глава ОБСЄ Рама

Про це повідомили в албанському головуванні в ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Діючий голова ОБСЄ відвідає 20-21 січня зі своїм першим офіційним візитом Україну", - повідомив співрозмовник, додавши, що в Україну Рама прибуде 19 січня ввечері.

За його словами, остаточна програма візиту наразі фіналізується з українською стороною. Опрацьовуються зустрічі з керівництвом держави.

Точно підтверджено зустріч чинного голови ОБСЄ з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у понеділок, після чого у будівлі МЗС відбудеться спільна пресконференція.

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Крім того, відбудеться зустріч Еді Рами з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, також планується поїздка на Донбас.

Як відомо, обов'язки держави, що головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, 1 січня 2020 року перейшли від Словаччини до Албанії.

Прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама під час представлення пріоритетів Албанського головування 9 січня у Відні повідомив, що свій перший візит, як чинний голова ОБСЄ, здійснить до України.