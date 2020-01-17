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 Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький

Глава "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив про те, що президент Зеленський опинився "у вилці" через плівки Гончарука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Білецького, розміщеному в його твіттері.

Білецький зазначив: "Уже тепер після офіційно визнаних владою "плівок Гончарука" сам Гончарук сьогодні написав заяву про відставку. Написав він президенту України, ще раз підкресливши свою "компетентність", тому що заяву потрібно було писати у Верховну Раду, яка і приймає відставку прем'єр -міністра..."

Білецький продовжив: "Тепер про ситуацію, в яку потрапив Зеленський у світлі цієї заяви про відставку. Вона в шахах називається "виделкою". Тому що, якщо Зеленський і його фракція приймуть відставку Гончарука, то виходить, що Зеленський - людина, яка образилася на правду. Тому що він образився на правду про те, що він оцінює стан країни по ціні олів'є, що у нього багато пустого місця в голові в питаннях економіки. На правду про те, що Гончарук, який відповідає за економіку України - профан. І людина, яка ображається на правду виглядає негарно".

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"З іншого боку, якщо він залишить Гончарука, то він опиниться в ситуації, коли він залишив непрофесійного, некваліфікованого і некомпетентного товариша, який сам себе оцінює в питаннях економіки як "профан".

Таким чином, Зеленський знаходиться в звичайній, шаховій, виделці. Чому так сталося? Якщо говорити серйозно, то це сталося тому, що при владі перебувають некомпетентні люди, які прийшли шляхом обману звичайних людей за допомогою телевізора і гроші, котрі в них вливав міжнародний спекулятивний капітал, типу Сороса, і деякі українські олігархи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170559
 
   
 Топ коментарі
 
Взагалі то зелене стадо найкумедніша річ що колись була в українській політиці.
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А если бы гончарук подал заявление фонарному столбу?
То же так же все обсуждали?
Бо през имеет к этому отношение поскольку постольку.
И если бы там было не сборище некомпетентных баранов,
то заявление подано было бы до верховной рады, как и положено по закону.
И всего этого цирка просто не было.
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Я жил в Чехии почти весь 2019 год.Нам до них до Луны на заднице.
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Це він відосік запиляв з Золотого,в якому клявся насмерть стояти ?
Маріонетка Авакова коментує дії маріонетки Коломойського.
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хз. може він маріонетка когось по)(уйлистіше.
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віриш в харківських українських націоналістів?
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Это не оскорбление, а разглашение государственной тайны.
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Билецкий манипулятор Авакова.
Умные люди могут себя называть профанами перед другими, но настоящие профаны никогда себя таковыми ни на слух, ни в мыслях не назовут!
Гончаренко, по крайней мере, показал себя порядочным человеком, подав в отставку. Чего не скажешь об Авакове!
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Чмом он себя показал а не порядочным человеком Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький - Цензор.НЕТ 4559
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За три года Гончарук и Нефедов не пропустили ни одного гей-парада в Европе - Червоненко 23.10.19
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Малацца. Когда нечем крыть по делу, переходи на недостатки личности.
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цена салата оливье к новому году будет зависеть от курса доллара
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Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький - Цензор.НЕТ 2084хм..беркутню отдавали-его не видно и не слышно,а тема с гончаруком-и вот он здесь! Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький - Цензор.НЕТ 2084эта шлюха сейчас бене подмахивает?
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Ну-да ну-да - Авакову именно этого поста и не хватает
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Билецкий слишком прямолинеен у примитивен. У черного и белого цветов есть масса градаций. Это называется компромисс. И главное, что нужно знать, если сменить премьера, то нужно менять и правительство, так как новый премьер будет ставить своих людей. Кто сказал, что новые люди дадут лучший результат, чем теперешние? Вот то-то и оно.
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Оооооооо! Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький - Цензор.НЕТ 7112
Паявилися нацжонки - происходит что то мутное и грязное!
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