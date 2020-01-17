 Зеленський або звільнить Гончарука через особисту образу, або залишить прем'єром "профана" - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Білецького, розміщеному в його твіттері.

Білецький зазначив: "Уже тепер після офіційно визнаних владою "плівок Гончарука" сам Гончарук сьогодні написав заяву про відставку. Написав він президенту України, ще раз підкресливши свою "компетентність", тому що заяву потрібно було писати у Верховну Раду, яка і приймає відставку прем'єр -міністра..."

Білецький продовжив: "Тепер про ситуацію, в яку потрапив Зеленський у світлі цієї заяви про відставку. Вона в шахах називається "виделкою". Тому що, якщо Зеленський і його фракція приймуть відставку Гончарука, то виходить, що Зеленський - людина, яка образилася на правду. Тому що він образився на правду про те, що він оцінює стан країни по ціні олів'є, що у нього багато пустого місця в голові в питаннях економіки. На правду про те, що Гончарук, який відповідає за економіку України - профан. І людина, яка ображається на правду виглядає негарно".

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"З іншого боку, якщо він залишить Гончарука, то він опиниться в ситуації, коли він залишив непрофесійного, некваліфікованого і некомпетентного товариша, який сам себе оцінює в питаннях економіки як "профан".

Таким чином, Зеленський знаходиться в звичайній, шаховій, виделці. Чому так сталося? Якщо говорити серйозно, то це сталося тому, що при владі перебувають некомпетентні люди, які прийшли шляхом обману звичайних людей за допомогою телевізора і гроші, котрі в них вливав міжнародний спекулятивний капітал, типу Сороса, і деякі українські олігархи".