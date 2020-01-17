 Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи справді він збирається до 2050 року відправити на Марс 1 млн осіб, Маск відповів "Так".
У відповідь на нагадування про те, що через розташування Землі і Марса оптимальний момент для польоту з однієї планети на іншу відкривається лише кожні 26 місяців, Маск повідомив, що у цей час "простою" готуватиметься до колонізації.
"Завантажимо флот Марса на навколоземну орбіту, 1000 кораблів відправляються впродовж ~ 30 днів кожні 26 місяців. Battlestar Galactica...", - написав Маск.
Він також зазначив, що на Марсі існуватиме велика потреба в робочих руках. А отже, потрапити на Червону планету зможуть навіть ті, у кого немає грошей на таку подорож. Їм нададуть позику.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Ілон Маск представив прототип ракети Starship для колонізації Місяця і Марса.
Але в листопаді під час випробувань перший повномасштабний прототип космічного корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань.
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 91 кг.
Там все понятно. А есть такие, как усики и ломаченко.
Противно даже в морду их плюнуть. прикрываясь флагом Украины, ищут себе выгоду финансовую на ринге. Имейте смелость уже, откажитесь от гражданства Украины и сосите своему любимцу Уйлу и его вежливым людям, раз они вам так нравятся, иуды!
С еще одной стороны колонизация планет и расселение в космосе это будущее человечества. И попытки реализации этих программ необходимы уже сегодня, может получится не сразу но будет нарабатываться опыт который однажды перерастет в достижение этой цели.
Есть только один(по моему мнению) шанс на то что толпы повалят на Марс. Это провести промо-акцию в стиле фильма Бегущий человек.
https://www.youtube.com/watch?v=9n2cInJo2sE
Мечтали, мечтали советские люди, а оно вон как повернулось - американцы будут на Марсе яблони выращивать.
2050 году Маска уже не будет . Может обещать подвинуть Землю ближе к Марсу.
Начни с кацапов дружище!
Хоть Столетнюю войну пусть устраивают.
Кацапы тут же поделятся на "исконно сруцких" и всяких там хахлов, пиндосов, жидов, гейропейцев, хачей и т.д.
Зачем жить в условиях Марса, если даже пустыни на Земле - это рай по сравнению с Марсом? Больше некуда деньги вкладывать? Этому авантюристу скучно строить мировую экономику так, чтобы не миллионы не голодали, а, наоборот, строили рай на Земле. Или уже построили?
Дурний думкою багатіє - це про Маска буквально
Дешевле озаботится вопросом, как сделать так, чтобы жизнь на Земле не стала невозможной.
PS Лететь три месяца, если оптимальное расположение планет. Всё равно много, конечно, а самое главное, пионеры-первопроходцы осознанно полетят с билетом в один конец. И это печально, потому что улетят-то лучшие. А кацапская алкашня вся как один останется.
А Маск на высоком идейно-техническом уровне реализует давнюю мечту человечества - стать межпланетной цивилизацией! Задать недосягаемую доселе планку развития! И не в виде какого то сраного комунизьма, а в воплощенных в металле межпланетных ракетах.
Купола і підземні споруди прийдеться робити - то факт, як в кіно с Шварцнегером
Так что транспортник с водярой просто собьют на орбите выведения и выжрут дома. А обломки ракеты попилят на металл, продадут, купят водяры и опять всё выпьют.