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Все про:космос (145) Марс (10) Ілон Маск (13) SpaceX (11)

 Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск збирається будувати по 100 міжзоряних кораблів на рік. Щоразу, коли орбіти Землі і Марса перебуватимуть у потрібному положенні, він збирається відправляти на Червону Планету по 100 тисяч добровольців.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи справді він збирається до 2050 року відправити на Марс 1 млн осіб, Маск відповів "Так".

У відповідь на нагадування про те, що через розташування Землі і Марса оптимальний момент для польоту з однієї планети на іншу відкривається лише кожні 26 місяців, Маск повідомив, що у цей час "простою" готуватиметься до колонізації.

"Завантажимо флот Марса на навколоземну орбіту, 1000 кораблів відправляються впродовж ~ 30 днів кожні 26 місяців. Battlestar Galactica...", - написав Маск.

Читайте також: Космічний корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю. ВIДЕО

Він також зазначив, що на Марсі існуватиме велика потреба в робочих руках. А отже, потрапити на Червону планету зможуть навіть ті, у кого немає грошей на таку подорож. Їм нададуть позику.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Ілон Маск представив прототип ракети Starship для колонізації Місяця і Марса.

Але в листопаді під час випробувань перший повномасштабний прототип космічного корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170553
 
   
 Топ коментарі
 
Катастрофа. Разбился самолет. Попали в чистилище русский, еврей и
украинец.
Подходит к ним апостол Павел и говорит:
- Сейчас мы будем выяснять, кому из вас в рай, а кому в ад. Это займет
некоторое время. Ну а пока могу предложить исполнение одного вашего
желания, такого, о котором вы всю жизнь мечтали, одним словом любого,
кроме возвращения на землю.
Русский:
- А вы точно исполните это желание?
Павел:
- Обязательно.
- Тогда я хочу, чтобы умерли все жиды, а то они везде суют свой нос,
лезут в правительство и мешают нам жить.
Еврей:
- А я хочу, чтобы все русские повымирали как мамонты, они нам, жить
нормально не дают, во всех своих бедах обвиняют, и, вообще, от них одно
зло.
Украинец:
- А вы точно исполните желания русского и еврея?
Павел:
- Естественно, как я и обещал!
Украинец:
- Тогда мне чашечку кофе, пожалуйста.
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140 млн одной национальности пусть отправит.
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Надо отдать ему сепаратистов - пусть экспериментирует
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Сегодня Александру УСИКУ - 33!

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 91 кг.


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Не украинский! Боксер, манкурт! И есть ему подобные, ломаченки.
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Есть ярко выраженные враги Украины, такие как Шуфрич, Бойко, кум Уйла Медведчук.
Там все понятно. А есть такие, как усики и ломаченко.
Противно даже в морду их плюнуть. прикрываясь флагом Украины, ищут себе выгоду финансовую на ринге. Имейте смелость уже, откажитесь от гражданства Украины и сосите своему любимцу Уйлу и его вежливым людям, раз они вам так нравятся, иуды!
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Другого мнения от порохоботов никто не ожидает...
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очнулся сердешный, марс давно уже украинизирован еще при святом пете и называется жовто-блакытной планетой
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Бажано відпраіити побільше москалів: на Марс, нахрін, та на інші планети.
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Вони почнуть будувати труботровід "марсіанський потік". Воно вам треба.
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Теж подумав,що він рахувати не вміє:кацапи кажуть,що їх аж 140 млн.Не влізуть всі.Доведеться під землею всіх забетонувати.Цем. заводам -робота буде.
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На марсе нет магнитосферы. Одна вспышка солнца и вы труп через неделю от лучевой болезни. Плюс гравитация в 3 раза ниже.
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Естественно там нужно будет много людей.
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Хрень полнейшая. Хоть бы к тому сроку одну пилотируемую экспедицию. Да и для чего миллиону человек тратить триллионы долларов. Ладно бы это была новая Америка с бескрайними лесами озерами и реками. Но это ж блеять даже не пустыня Сахара.
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Редакторы на Цензоре,ну не держите вы всех за лохов!!!
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а может он туда розовых пони отправлять будет , их конечно больше миллиона но если во главе с зеленым вождем , то планета вздохнет , или хотя бы украина
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Маск верит некоторым достаточно мрачным прогнозам, что к 2050...2070-му году Земля станет непригодной для биологических форм жизни. А Марс, хоть и суров, но позволяет худо-бедно выжить. И да, если эти прогнозы сбудутся, вот смеху то будет.
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він збирався розпочати тераформування з ядерних вибухів, щоб (гіпотетично) запустити процеси мертвої планети...
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А московии к этому времени, на остатках территории замкада, установят наконец то туалеты во вех домах Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 908
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да нет там все быстрее . вон в лугандонии даже телефон автоматы поставили , шаг назад конечно , но ! по любосу , это все таки движение
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А будинків набудувати забудуть...Тому ті туалети знов будуть на вулиці.Єта-разсьєя,братішькє.
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А в чем коммерция? А коммерция начнется когда их завезут на Марс - обратный билет на Землю будет стоить очень дорого Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 7584
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фильм Бегущий человек видели? Там победители шоу получали путевку на чудные острова где жили как в раю. А на самом деле "победителей" убивали за кадром.
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А ты все реальность меряешь по художественным фильмам?Так может про Мстителей нам расскажешь?
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Тоже идея, но если цель просто убийство 1 млн человек, то можно организовать это дешевле чем типа космический полет. И в наше время будет трудно полностью скрыть что на самом деле на Марс никого не отправляют.
С еще одной стороны колонизация планет и расселение в космосе это будущее человечества. И попытки реализации этих программ необходимы уже сегодня, может получится не сразу но будет нарабатываться опыт который однажды перерастет в достижение этой цели.
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Повна маячня по перше немає в жодної країни тих ресурсів і фінансів ,по друге хтось знає умови на Марсі? дуже низькі температури ,дуже висока радіація немає повітря і води ,а по третє невже стільки людей добровільно погодятся на самогубство .
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Да не сцы... Он имел в виду отправку кацапов. Для отправки их на Марс никаких денег не жалко! А чем больше там радиация и холоднее - тем лучше
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нормально там для кацапов будет, ягель вырастет !
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они в такой среде выросли им по .. только в марианскую впадину , что бы с концами
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не дружит с головой товарищ, как и маркс
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амбітно... але проблема сонячної радіації поза магнитними полями Землі та Місяця чи є вирішена? Це ж не просто засіб доставки, десанту та гіпотетичного тераформування, це перш за все засіб забеспечення життєдіялтьності в умовах глибокого космомосу. ... 30 років... може й побачим.
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дай бог щоб за 30 років хоча б одна експедиція на марс успішно пройшла.
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дай то бог. я все ж залишаюсь оптимістом. можливо силові поля, як рішенння, можливо. ключ- все ж таки - це влада над гравітацією... імхо.
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PS ...але наразі ми нажаль далекі до цього... ресурси ідуть на хз шо...
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Головне-берізки на озеленення не брати,бо москаль скаже "О,Родіна!"
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А колонистов будут отправлять на Марс на такие же "подготовленные" участки, как у некоторых наших военнослужащих в местах отведения (т.н. разведения сил) или будут сооружены какие-то купола? Умиляют такие амбициозные планы Маска.
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ты хоть одного отправь..в палатке там сидеть..сначала надо белку стрелку и макет гагарина с немытой попкой отправить а потом миллион ватников.
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Люди иммигрируют из мест там где им плохо в места где им будет хоть чуточку лучше. А тут маск говорит - мультимиллионеры живущие в комфортном климате с бесплатным кислородом в домах с бассейнами и возможно даже на берегу моря, купят билет в один конец длинной 1000+ суток в неизвестность, где тебе гарантируют суровые условия с дефицитом кислорода воды еды и солнечной энергии и постоянное ношение неудобной одежды, от целостности которой в прямом смысле зависит жизнь? Ты серьезно? Рили?
Есть только один(по моему мнению) шанс на то что толпы повалят на Марс. Это провести промо-акцию в стиле фильма Бегущий человек.
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У этих полетов на Марс будет промоакция - уничтожение на Земле жизни. И тогда ломанутся абсолютно все, кто к этому моменту останется жив...
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Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн дончан и луганчан?
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Нас вже ніхто і ніщо не врятує. Залишається тільки повільно повзти на кладовище. Повільно - щоб не створювати паніку.
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Есть такой советский фильм "Мечте навстречу" с песней "И на Марсе будут яблони расти":
https://www.youtube.com/watch?v=9n2cInJo2sE

Мечтали, мечтали советские люди, а оно вон как повернулось - американцы будут на Марсе яблони выращивать.
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Он уже обещал построить в Неваде в пустыне заводик который будет обеспечивать элекричеством все Штаты . Забыл видно .
2050 году Маска уже не будет . Может обещать подвинуть Землю ближе к Марсу.
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Теперь заробитчанам из Украины откроется дорога на Марс.
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Надо понимать не в прямом смысле. Развивай ракетостроение, космическую отрасль, привлекай инвестиции.
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Зато скрепостанцы к тому времени уже и забудут, что такое орбита. Будут развлекать друг друга баснями о том, что хитрый Маск всё в павильоне снял и никто никуда не полетел.
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Кацапы заявят, что на Марсе геи, жиды и негры. Да и вообще, никто ни бельмеса по-русски. И никуда не полетят. А если полетят, то тут же устроят там войну, потому что им покажется, что им мало территории.
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Друг с другом, пускай воюют.
Хоть Столетнюю войну пусть устраивают.

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Где ты такое видел? Кацапы могут друг другу морды бить по пьяни, это верно, но воюют они всегда со своими соседями.
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Элементарно Ватсон!
Кацапы тут же поделятся на "исконно сруцких" и всяких там хахлов, пиндосов, жидов, гейропейцев, хачей и т.д.

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Маску на Марсе нужны специалисты. А в чем специалисты наши "можновладці"?
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без підготовки нічого не вийде. спочатку туди треба завезти настойки бояришніка - прикормити місце . тоді думаю охочих багато буде
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На всяких конференциях, в научно-популярных фильмах Маск рассказывает о том, что Марс можно колонизировать (терраформировать). Но ни от кого не слышен главный вопрос: "ЗАЧЕМ?????" Зачем куда-то лететь, если на Земле не освоены 80% суши и 99% океана?
Зачем жить в условиях Марса, если даже пустыни на Земле - это рай по сравнению с Марсом? Больше некуда деньги вкладывать? Этому авантюристу скучно строить мировую экономику так, чтобы не миллионы не голодали, а, наоборот, строили рай на Земле. Или уже построили?
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На то і розраховано - відволікати землян він поганих думок ))

Дурний думкою багатіє - це про Маска буквально Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 9163
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Маск уверен, что на Земле через 30-40 лет будет невозможно жить и цивилизация умрет. Он делает бэкап на другой планете. Разумное решение. И нет, это не дело для Маска, или таких как Маск, кормить миллионы или создавать для них тепличные условия. Они от этого не станут строить рай на Земле, а начнут заниматься фигней и постить фоточки в инстаграм.
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Если на Земле через 30-40 лет будет невозможно жить, то через 20-30 лет землянам будет не до построения космических кораблей. Перейти на Земле с одного пастбища на другое - это одно, а лететь больше года в безжизненную пустыню - это другое.
Дешевле озаботится вопросом, как сделать так, чтобы жизнь на Земле не стала невозможной.
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Маск уверен, и я с ним полностью согласен, что это человечество уже обречено, и ничто его не спасет от уничтожения. А бэкап на всякий случай всё же нужен.
PS Лететь три месяца, если оптимальное расположение планет. Всё равно много, конечно, а самое главное, пионеры-первопроходцы осознанно полетят с билетом в один конец. И это печально, потому что улетят-то лучшие. А кацапская алкашня вся как один останется.
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А тебе тоже скучно строить мировую экономику так, чтобы "не миллионы не голодали", или ты сидишь и ждешь пока Маск тебе ее построит? Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 560
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Вот совки типа "первыми" запустили человека в космос, вопрос: "ЗАЧЕМ?????" - если и спустя 60 лет с того момента кацапы продолжают в подавляющем большинстве срать в дырку в полу! Нет бы ***** построить дороги, научиться производить бытовую технику, одежду и обувь! Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 3363
А Маск на высоком идейно-техническом уровне реализует давнюю мечту человечества - стать межпланетной цивилизацией! Задать недосягаемую доселе планку развития! И не в виде какого то сраного комунизьма, а в воплощенных в металле межпланетных ракетах. Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 8252
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Макс фантаст - що там людям робити як що кисню там у два рази менше ніж на Землі,бо гравітація у два рази слабіша ніж на Землі,тому по суті там і нема атмосфери ))
Купола і підземні споруди прийдеться робити - то факт, як в кіно с Шварцнегером Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 3532
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Там все печальнее - давление местной атмосферы 1% от земного. И кислорода в той атмосфере - доли процента.
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Там всё гораздо хуже: атмосферное давление в 160 раз меньше земного, гравитация в 3 раза меньше, среднегодовая температура минус 50 град.С. Сколько надо приложить усилий, чтобы на Марсе "яблони зацвели" даже под куполом?
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Редактор Цензора не понял Маска. Не один млн., а одну Думу.
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Лучше 144 миллиона. Достаточно один транспортник с водярой на Марс отправить и они сами туда полезут.
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Сильно сомневаюсь. 40% россиян никогда не пересекали границы области или республики, где они там живут. Одни только москвичи сильно выделяются на этом фоне.
Так что транспортник с водярой просто собьют на орбите выведения и выжрут дома. А обломки ракеты попилят на металл, продадут, купят водяры и опять всё выпьют.
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Отправить на Марс или Луну 140 миллионов это хорошо бы. Однако если неподалеку (до 100 световых лет) взорвется сверхновая звезда - гаплык будет всем, шо на Марсе, шо на Земле. И никто не увидит IPhone 13 и Samsung Galaxy 13
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В радиусе 200 световых лет вокруг Солнца нет ни одной звезды, которая может взорваться сверхновой в ближайшие 500-700 миллионов лет. Так считают астрономы, а они вроде столь близкие к Земле звездные системы все пересчитали и систематизировали.
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