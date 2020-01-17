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 Політика України
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Все про:обстріл (5891) Донбас (12988) операція Об'єднаних сил (1972)

 Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;

поруч з Широкиним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З міномета калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ упродовж пів години з мінометів обстрілювали позиції українських воїнів біля Оріхового, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170551
 
 
 Топ коментарі
 
Потерь нет, - штаб ООС

О потерях узнаем в новостях что хоронят очередного погибшего бойца ВСУ где то на Житомирщине...Сейчас с шоблой ЗЕсепаров только так можно узнать о потерях
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А блазень вже обговорює з рашею нові ділянки "розведення"... Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6081
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Родственники из Бахмута звонят, 20ч.10.мин. Сепары херачат из тяжелого в сторону наших,а нам" мир,перемирие,просто прекратить стрелять..." Что за херня,КАКОЙ ОТВОД? Репост пож.
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Потерь нет, - штаб ООС

О потерях узнаем в новостях что хоронят очередного погибшего бойца ВСУ где то на Житомирщине...Сейчас с шоблой ЗЕсепаров только так можно узнать о потерях
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А блазень вже обговорює з рашею нові ділянки "розведення"...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=iTqoCxV7qxs&feature=emb_logo

А действительно, нах нам это заминированное, полностью разграбленное и ненавидящее Украину ОРДЛО. Это будет бетонная плита тянущая нас постоянно вниз к рашке.
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там якшо не вбило зразу - нема потєрь - навіть, якшо той помер через полчаса
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Скоро и Об обстрелах нельзя будит Говорить , штобы ковото не Нервировать.
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Россия расширила действие своей радиостанции на Азовское море....Что ватники потеряли в украинском Крыму и в занятом открыто российскими войсками Новоазовска. с побережьем? Почему Главнокомандующий Зеленский молчит и не освобождает Новоазовск?
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хоть из автомата стрельнули в ответ?
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Усе хорошо...про потери на линии зеленского вам расскажут на сепар тв
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Родственники из Бахмута звонят, 20ч.10.мин. Сепары херачат из тяжелого в сторону наших,а нам" мир,перемирие,просто прекратить стрелять..." Что за херня,КАКОЙ ОТВОД? Репост пож.
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Сегодня опять летал вертолет.Раненых доставляют в Харьков.
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А бубочка новые точки сдачи рисует какой он главнокомандующий сдача во весь рост интересов страны ему некогда или даеж нет мыслей соболезнования погибшим выразить не говоря чтоб в госпиталь к солдатам проехать

Окупанти маскують готові до бою танки й артилерію на лінії розмежування
17.01.2020, 20:36 • 90 • 0

Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 507
На фронті російсько-української війни загарбники маскують важке озброєння. Про це із посиланням на розвідку повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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За інформацією Головного управління розвідки, ватажки незаконних збройних формувань поспіхом активізували заходи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, зокрема - РСЗВ, які в готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях менших за визначені, що є порушенням Мінських домовленостей про відведення важкого озброєння.
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Крім того, російські окупанти й колаборанти вживають заходів із обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
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