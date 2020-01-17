 Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;
поруч з Широкиним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
З міномета калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
О потерях узнаем в новостях что хоронят очередного погибшего бойца ВСУ где то на Житомирщине...Сейчас с шоблой ЗЕсепаров только так можно узнать о потерях
А действительно, нах нам это заминированное, полностью разграбленное и ненавидящее Украину ОРДЛО. Это будет бетонная плита тянущая нас постоянно вниз к рашке.
Окупанти маскують готові до бою танки й артилерію на лінії розмежування
17.01.2020, 20:36 • 90 • 0
На фронті російсько-української війни загарбники маскують важке озброєння. Про це із посиланням на розвідку повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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За інформацією Головного управління розвідки, ватажки незаконних збройних формувань поспіхом активізували заходи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, зокрема - РСЗВ, які в готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях менших за визначені, що є порушенням Мінських домовленостей про відведення важкого озброєння.
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Крім того, російські окупанти й колаборанти вживають заходів із обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
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