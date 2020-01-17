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Все про:авіакатастрофа (494) Бориспіль (295) Іран (440) Офіс Президента (216)

 В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента

19 січня, орієнтовно об 11:30 пройде церемонія вшанування пам'яті загиблих у катастрофі українського літака в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"У неділю, 19 січня, об 11:30 (орієнтовно) почнеться церемонія вшанування пам'яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170544
 
 
 Топ коментарі
 
немножко хороших пятничных новостей вам с Сирии...



В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6046 JaziraNews

@MJazira3

·16 мин

Подтвердилась появившаяся ранее информация об уничтожении 4-х российских офицеров в н.п. #Катра в районе Джарджаназа на юго-востоке пр. Идлиб.

От некоторых арабских активистов поступают сообщения, что в ходе сегодняшних боев на юго-востоке пр. Идлиб была уничтожена брехливая собака путинской пропаганды #ОлегБлохин.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7239
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Главное гражданских отсеките чтоб их там не было как недавно при возложении Оманским....
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це йюде придумали шоп Водохреща сплюндрувати
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Главное гражданских отсеките чтоб их там не было как недавно при возложении Оманским....
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Даже судя по фотке гражданских основательно отсекли. Не поверю что в Борисполе такая пустота в зале как на фото где кловун цветы ложит.
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""Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!""
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У кого-то есть сомнение что оно профан? Даже печальной истории своих соплеменников не знает и не уважает!
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це йюде придумали шоп Водохреща сплюндрувати
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чому саме 19-го? От прилетять рештки з Ірану - влаштувати поховання і поминання
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гастрольний графік кварталу не дозволяє....
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немножко хороших пятничных новостей вам с Сирии...



В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6046 JaziraNews

@MJazira3

·16 мин

Подтвердилась появившаяся ранее информация об уничтожении 4-х российских офицеров в н.п. #Катра в районе Джарджаназа на юго-востоке пр. Идлиб.

От некоторых арабских активистов поступают сообщения, что в ходе сегодняшних боев на юго-востоке пр. Идлиб была уничтожена брехливая собака путинской пропаганды #ОлегБлохин.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7239
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Аэропорт Борисполь это первое что должно быть взято на прицел когда погоним ЗЕбильную шоблу кремлёвских холуев. Не Майдан, а именно аэропорт.
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Ну не треба з аеропорта робить поминальне місце, зелені уроди!
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Камеры журналисты...к чему??? Дайте родным спокойно встретить и забрать своих погибших.Это шоу им точно не надо!.
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Совсем непонятно, почему поминки надо проводить в Борисполе. Просто заняться нечем, кроме как поминки справлять.
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Оманський не розпорядився заборонити рейси до Іранії, ось і провести церемонію біля його будинку.
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Такі заходи у аеропортах дуже популяризують цей вид транспорту серед населення...
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А какая привязка к 19 января!? Не 9 и не 40 дней со дня катастрофы авиалайнера. Это придумал, чтобы снивелировать своим присутствием православный праздник.
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