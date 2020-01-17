 Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі

Про це розповів речник Управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З 423 тисяч іноземців, які 1 січня 2020 року мали дійсні документи на проживання в Польщі, найбільше було громадян України (214,7 тис.), Білорусі (25,6 тис.), Німеччини (21,3 тис.), Росії (12,5 тис.), В’єтнаму (12,1 тис.)",- зазначив Дудзяк.
За його словами, впродовж року найбільше дозволів на проживання в Польщі отримали українці (35,6 тис.), білоруси (5,5 тис.) і громадяни Грузії (2,7 тис.), Індії та Молдови – по 1,1 тис.
Як повідомили в Управлінні з питань іноземців РП, цікавим є факт, що упродовж року на 120% (до 1,4 тис.) зросла кількість британців, які отримали дозвіл на проживання в РП. Це пов’язано з непевністю щодо умов виходу Великої Британії з ЄС.
Зазначається, що упродовж 2018 року майже 40 тис. іноземців отримали дозволи на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років) і близько 10 тис. – на постійне проживання (5-10 років).
Станом на сьогодні, 59% іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, перебувають у віковій групі 20-39 років, 26% - 40-59 років, 12% іноземців мають менше 20 років.
Найпопулярнішими місцями для проживання іноземців в Польщі є Мазовецьке воєводство (адміністративний центр у Варшаві) – 117 тис., Малопольське (Краків) – 45 тис., Нижньосілезьке (Вроцлав) – 34 тис. та Великопольське (Познань) - 33,5 тис.
70 лет в стойле, но хоть учится заставляли, более 20 лет обыдлючивания.
Вы наверное за Зе голосовали?))
но потом и они уедут....
останется дикое поле, которое заселят со временем другие народы.....
впрочем какаяразница....?
но как говорил Каневский - "Это будет уже совсем другая история"..
А конкретный частный пример не значит вообще ничего.
У меня есть конкретные примеры знакомых, эфигрировавших в 2006м, 2013м, в 2015м, в 2016м...
Попусти дерьмомет, быдло, ты никто и звать тебя никак.
Толку с того, что ты хороший специалист, если ты в своей Шостке или Александрии больше пятёрки на рыло не получишь как ни мудохайся?
Ты походе вообще нигде не был, и, судя по комментам, вообще вчерашнее школоло лет двадцати с небольшим максимум. Понабирали тут в порохоботы по объЯвлению на вокзале...Жизни ты не видел, а всё туда же, рассуждать берёшься...
Ибо безвиз не дает права на легальную работу - легальная работа идет по рабочей визе, которая делается точно также, как и до Порошка.
Сначала кто то, власть имущий, 2 года вкачивал в Приват деньги. (Это не Порошенко и не Яценюк, конечно) Кто то, (не Коломойский) выводил эти бабки в английски офшоры.
Затем идиллия кончилась, как и все бренное на этой Земле. (Не Гонтарева придумала НБУшные правила, что стадионы и вообще недвижимость не может служить залогом, поэтому Приват обязан подтвердить свои активы под уже взятые кредиты! ) Результат - Приват банкрот, который надо срочно спасать, оказывается! И вот кот Базилио с Алисой проводят спасение Привата, обрушив гривну в 4 раза! Брависсимо!
Европейские суды сейчас тупо возвращают Приват Коломойскому.
Кто в проигыше? Как по мне - народ Украины.
КОГДАТО кацапы должны ответить за геноцид украинской нации
https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
земли их СТАЛИН отдал ПОЛЬШЕ взамен калинигралской области
УКРАИНСКИХ ЖЕ ЛЕМКОВ сталин после войны вагонами вывозил на восток УКраины . без еды . без домов .ОНИ просто гибли
КИЕВУ тоже 1500 лет
их не трогали австрийцы. но дорвались до КАРПАТ москали и за несколько лет практически уничтожили эти народы
Пшла вон, сепаратюга! УКРАИНА И НАРОД УКРАИНЫ.
Увольняйся, фсьо, денех не будет)))
А проксевые "эмигранты" они такие - кто из Донецка, кто из Днепра, кто вообще из жопы Мира на Роисе пишет.
Польша не резиновая!
Это сугубо мое, субъективное мнение, основанное на личном общении с теми, кто уже вернулся в Украину, а не на официальной статистике.
Когда-то Маргарет Тетчер сказала, что в СССР в эффективной экономике работает 15 млн человек. Все остальные работают в неэффективной экономике, т.е. являются балластом. С тех пор мало что изменилось. В БСССР в эффективной экономике работает примерно 15 млн чел. Значит, на Украину приходится не более 5 млн чел. Да, не более 5 млн человек в Украине работает в эффективной экономике, которая прихватизирована олигархами. Всех остальных олигархи рассматривают ка балласт. Балласт олигархи хотят сбросить. Поэтому нам и придумали безвиз. Должно остаться не более 5 млн человек, которые работают эффективно на олигархов. Остальные должны либо вымереть, либо выехать.
Щекаладное ворье и другая олигархня добились своего. Украинцы массово тикают за кордон. А остальные вымирают. Население Украины сокращается на 270 тысю человек в год.
"Да, ну, нафик", - подумали украинцы, - "люди столько не живут", - и свалили в Польшу уже сегодня.