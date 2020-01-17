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Все про:Польща (2057) українці (564) еміграція (43)

 Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі

Загалом право проживати в Польщі на постійній основі мають понад 400 тисяч іноземців. Близько половини з них - українці.

Про це розповів речник Управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 423 тисяч іноземців, які 1 січня 2020 року мали дійсні документи на проживання в Польщі, найбільше було громадян України (214,7 тис.), Білорусі (25,6 тис.), Німеччини (21,3 тис.), Росії (12,5 тис.), В’єтнаму (12,1 тис.)",- зазначив Дудзяк.

За його словами, впродовж року найбільше дозволів на проживання в Польщі отримали українці (35,6 тис.), білоруси (5,5 тис.) і громадяни Грузії (2,7 тис.), Індії та Молдови – по 1,1 тис.

Як повідомили в Управлінні з питань іноземців РП, цікавим є факт, що упродовж року на 120% (до 1,4 тис.) зросла кількість британців, які отримали дозвіл на проживання в РП. Це пов’язано з непевністю щодо умов виходу Великої Британії з ЄС.

Читайте також: 35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що упродовж 2018 року майже 40 тис. іноземців отримали дозволи на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років) і близько 10 тис. – на постійне проживання (5-10 років).

Станом на сьогодні, 59% іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, перебувають у віковій групі 20-39 років, 26% - 40-59 років, 12% іноземців мають менше 20 років.

Найпопулярнішими місцями для проживання іноземців в Польщі є Мазовецьке воєводство (адміністративний центр у Варшаві) – 117 тис., Малопольське (Краків) – 45 тис., Нижньосілезьке (Вроцлав) – 34 тис. та Великопольське (Познань) - 33,5 тис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці - рекордсмени за кількістю посвідок на проживання в ЄС у 2017 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170542
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро отсюда даже собаки убегут шутка ли тупой клоун правит страной
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Хорошо хоть ти сбєжал. Ат павєсткі, ілі так, в Англію патянула?
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говорят что до ввторой мировой украинцев в УКРАИНЕ было80 млн . как сейчас турков .
КОГДАТО кацапы должны ответить за геноцид украинской нации

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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И правильно сделали
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Ну звичайно. Ти з Порошенком з США скільки років боровся? Всі п'ять?
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Очень даже правильно. А обоссаные вонючие пенсы голосующие за гречку и гнилую колбасу а также личинки дегенераты ими воспитанные, сидят на ровной ...опе перед телевизором и...ждут правительство в Киеве которое им выплатит пенсию как в гейропе и...сделает низкие цены. ПС. Жалкое опущенное племя дебилизированных люмпенов дегенератов.
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Не суди.Це наслідки 70 річного господарювання совка.Надіюсь він залишився тільки в мізках зелебобиків а не в генах...
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Ну при совке пирамидки журналюги не продавали бы, к примеру)))
70 лет в стойле, но хоть учится заставляли, более 20 лет обыдлючивания.
Вы наверное за Зе голосовали?))
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Скоро отсюда даже собаки убегут шутка ли тупой клоун правит страной
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В том и проблема, что бесполезный ПЕС никуда бежать не хочет, а постоянно то гавкает, то скавчит.
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Хорошо хоть ти сбєжал. Ат павєсткі, ілі так, в Англію патянула?
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Был бы он бесполезный - ты б на него так не гавкал и не скавчал Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 279
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все согласно желания малороссов и их выбора... Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 849
но потом и они уедут....
останется дикое поле, которое заселят со временем другие народы.....
впрочем какаяразница....?
но как говорил Каневский - "Это будет уже совсем другая история"..
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А то последние 5 лет до "клоуна" не бежали рекордными темпами, ага...
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Ездили на зароботки так как команда Порошенко добилась чтобы работать можно было легально а потом они выбрали Зе хуже не будет и теперь мечтают свалить нахрен чувствуешь всю прелесть ситуации?
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Та какое там на заработки. Печатали статистику в 2018м - рекордное количество эмигрантов из Украины за все годы независимости было.
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Кто тебе печатал статистику? На чем? Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 9121 Не неси пургу - вахтенным методом все ездят. "Рекордное количество" ни одна страна не принимает, даже рашка. Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 4931
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Где печатали? В комсомольской правде? Вот тебе конкретный пример . Есть у меня знакомый еврей считает себя рюзькое всю жизнь пропинал писюна мастером на трубном заводе проголосовал за ЗЕ заводу хана его сократили он собирается ехать на ПМЖ в Израиль на новый год смотрел расейское телевидение и выступление )(уйла Вовки 😂😂 скажи мне кто он? Впрочем не стоит я тебе скажу он 100ый Зебил
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Такое не читаю. Скорее всего тут на цензоре - в основном новости тут черпаю.

А конкретный частный пример не значит вообще ничего.
У меня есть конкретные примеры знакомых, эфигрировавших в 2006м, 2013м, в 2015м, в 2016м...
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Дело в том шо сказать тебе нечего где-то тут возможно на цензоре а может на столбе или на заборе это будешь тулить таким как ты сам это во первых . Во вторых только самый тупой олигофен ещё не понял кто такой зеленский и какая это ДИЧЬ . А теперь можешь быть свободен ибо ты скучное до немогу и твои высеры неинтересны впрочем как и ты само как личность . Бувай ✋
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Во-первых - ищи бревно в своем собственном глазу - то, что ты тут наговнял, вообще ничем и нигде не подтверждается - это просто твои больные фантазии соевой мартышки.
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Слышь ты чепушило завали свою пасть и шлепай нахрен . Базлает оно тут твоя цена в этой жизни 13 рублей за высер ибо ты по жизни на большее не способно .
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Не хватало еще, чтобы какое-то облезлое дешевое чмо, вроде тебя, мне рот затыкало Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 6101.
Попусти дерьмомет, быдло, ты никто и звать тебя никак.
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И каким образом команда Порошенко добилась того, что работать можно было легально?Я весь внимание.
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Я болт ложил на твое внимание вся информация есть в интернете или ты думаешь я тебе тут буду описывать все что делали наши дипломаты на протяжении пяти лет ? Я так понимаю ты тоже за ЗЕ 🙋🙋🙋
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И понимать не нужно-это упоротый зелебобик !
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Да, за Зеленского, только я в отличие от тебя, убогого-соевого успел позаробитчанить в той Польше. Им прекрасно видел как, что и где кто и кому "делал легальность". И эти твои пафосные оды своему шоколадному божку-вообще не в тему. Сам то дальше своего города хоть выезжал, петюшка?
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Шоб не надо было ездить в Польшу нужно быть хорошим специалистом и тогда будешь нормально зарабатывать это первое . Второе я не пою оды Порошенко я говорю что работала целая команда специалистов . И третье я понял шо ты голосовало за ЗЕ так шо мог бы и не писать . бувай ✋
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Ну ты и упоротый же ты пельмень.
Толку с того, что ты хороший специалист, если ты в своей Шостке или Александрии больше пятёрки на рыло не получишь как ни мудохайся?
Ты походе вообще нигде не был, и, судя по комментам, вообще вчерашнее школоло лет двадцати с небольшим максимум. Понабирали тут в порохоботы по объЯвлению на вокзале...Жизни ты не видел, а всё туда же, рассуждать берёшься...
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Ну и для особо тупых. Я уже с тобой попрощался шо тебе не понятно? Разговор закончен можешь быть свободно.
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Внутреннее быдло из тебя прям прет, мартышка соевая.
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Работать и зарабатывать легально, конечно, можно - вот только Порошенко к этому не имеет ровным счетом абсолютно никакого отношения.
Ибо безвиз не дает права на легальную работу - легальная работа идет по рабочей визе, которая делается точно также, как и до Порошка.
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чтобы получить вид на жительство в Польше, нужно там проработать и прожить определенное время. вот те цветочки, которые распустились при потрохе, сейчас превратились в ягодки
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха класс Порошенко по любому виноват А Ха Ха Ха Ха Ха класс 👍👍 блин давно с интеллектуальными креветками не общался. Лови лайк от меня
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а кто искусственно обвалил курс гривны в 4 раза? я, что ли?
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Слушай кацап давай договоримся я тебе отвечу на последний вопрос и ты пойдешь в эротическое пешое путишествие. И по состоянию на 14 год экономика Украины на 60 процентов была ориентирована на расею в связи с окупацией Крыма и войной на Донбассе а так же отказа торговли и сотрудничества с Мордором произошел обвал гривны . А теперь пшло нах 👉
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Беня еще качнул в офшоры 5,5 ярдов долларов денег вкладчиков Привата и рефинанса Нацбанка. После чего чудесным образом произошел обвал гривны. Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 5751
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Макс Полиграфыч, зачем манипулировать фактами и смешивать их?
Сначала кто то, власть имущий, 2 года вкачивал в Приват деньги. (Это не Порошенко и не Яценюк, конечно) Кто то, (не Коломойский) выводил эти бабки в английски офшоры.
Затем идиллия кончилась, как и все бренное на этой Земле. (Не Гонтарева придумала НБУшные правила, что стадионы и вообще недвижимость не может служить залогом, поэтому Приват обязан подтвердить свои активы под уже взятые кредиты! Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 5774 ) Результат - Приват банкрот, который надо срочно спасать, оказывается! И вот кот Базилио с Алисой проводят спасение Привата, обрушив гривну в 4 раза! Брависсимо!
Европейские суды сейчас тупо возвращают Приват Коломойскому.
Кто в проигыше? Как по мне - народ Украины.
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Ну начнем с того что массовое бегство началось еще при Парашенке Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 8434
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Ты лучше начни с того шо сходи нахрен вслед за вон тем товарищем которого я послал перед тобой ☝ ибо отвечать каждому дураку нет желания
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Зачем мне идти туда на чем ты всю свою никчемную жизнь сидишь
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Тебя можно понять - сидишь всю жизнь свою кчёмную на бутылке, и уже мечтаешь посидеть на чем нибудь еще Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 2413
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а когда дважды зек правил, ничо так, да? А когда спиртовый алконавт?
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Всё больше поляков, находят работу в Германии...А с марта, и украинцы смогут ,легально, в Германии работу искать..
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вот что связывает эту картину с УКРАИНОЙ?
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 430
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ходожник ЭНДИ УОРХОЛ -урожденный лемок (карпатский народ ). родившийся в эмигрантской среде
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 6985
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говорят что до ввторой мировой украинцев в УКРАИНЕ было80 млн . как сейчас турков .
КОГДАТО кацапы должны ответить за геноцид украинской нации

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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Какая чушь
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народность ЛЕМКИ - кацапы уничтожили полностью
земли их СТАЛИН отдал ПОЛЬШЕ взамен калинигралской области
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 4835
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сейчас лемки живут в ПОЛЬШЕ И СЛОВАКИИ
УКРАИНСКИХ ЖЕ ЛЕМКОВ сталин после войны вагонами вывозил на восток УКраины . без еды . без домов .ОНИ просто гибли

Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 5311
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лемки . бойки . гуцулы жили на своих землях практически 1500 лет .если не больше
КИЕВУ тоже 1500 лет
их не трогали австрийцы. но дорвались до КАРПАТ москали и за несколько лет практически уничтожили эти народы
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так шо нечего удивляться лозунгу КАРПАТ - МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
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Карпатский народ=донбасский народ=народ крыма?
Пшла вон, сепаратюга! УКРАИНА И НАРОД УКРАИНЫ.
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Дуй по стрелочке , козломордый тролль под прокси
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Шо, сепаратюга стэцька, спалилась?))))
Увольняйся, фсьо, денех не будет)))
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Правильно буде "лемко". Етнічна група українців Карпат і Пвдепрпаття - лемки.
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то мабуть "патріоти" ...
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це, тіпа місто-обласний центр слінял за бугор
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Тут є один громадянин Польщі, палкий шанувальник Бойка і Зеленського. Але найбільше прихильників Зеленського з Англії та Німеччини. Просто у них проксі швидкісні і безкоштовні.
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Это при том, что закордон на выборах проголосовал за Пороха.

А проксевые "эмигранты" они такие - кто из Донецка, кто из Днепра, кто вообще из жопы Мира на Роисе пишет.
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Отак... Наши - в Польшу на ПМЖ. А к нам - ИНдусы на ПМЖ. Прикольно)). Отучатся в Медицинском, например, и давай наших девок замуж брать... И никто им не запретит. А жаль.
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Це тільки легальні українці а легальних плюс не легальних українців у Польщі вже знаходиться біля трьох мільйонів поляки місяць тому озвучили цю цифру.
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Только в Польше, а еще есть и др. страны..
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V lItve 45% ili okolo 10000 jest legalno ne mense goda zyvucix.Belorusov tut toze nemalo 32%
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проголосували за Клоуна і звалили,а ви тут Порохоботи розгрібайте
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Потом под польскими флажками будут тут на Цензоре переживать за Украину с патриотичной пеной у рта..
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Ну в Польше хоть Петя не сжигает евробляхи и продукты с другими товарами дешевле.
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Скажи мне,просто интересно-тебе Порох еще в кровать не гадит ？
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хто такий порох?! якщо ти вважаєш таким панамського-ліпецького мародера від якого отримуєш 40 срібників, то помиляєшся!
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Я не за деньги.Почему вы все меряете деньгами.
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Свинарчук он же Порося гадил, гадит и будет гадить до конца своей паскудной жизни везде.
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Из всех политиков в Украине,меня интересует то что говорит или делает Порошенко ! Стадо Зебаранов меня не интересует.
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Да мне насрать что ты там думаешь в своей Польше гастарбайтер вонючий. Подмывай сраки дальше ато хозяин выгонит тебя в шею и не сможешь своей жене которая сейчас с соседом кувыркается деньги переслать. Олень рогатый
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Ну что сделаешь, не хотели они доганять Польшу 50 лет как Петя им обещал. 200тыс. активных, предпреимчивых и работоспособных украинцев, заметте. Спасибо скажим Пете и ЗЕ за рехвормы и *покращення* не по дням а по часам.
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Молодцы, в индивидуальном порядке интегрируются в ЕС.
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останній анклав, схоже, таки здолано..(
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Вместо того что бы возвращаца при ЗЕкловуне побежали ещё усиленней. А ведь 73% из этих беженцев проголосовало за ЗЕкловуна...шо ж вы свалили? А как же конец эпохи бедности??
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Как по мне, то уже начался откат из Польши обратно в Украину.
Это сугубо мое, субъективное мнение, основанное на личном общении с теми, кто уже вернулся в Украину, а не на официальной статистике.
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таким чином моє місто , якби всі гастери були звідси, стало б пустелею! а слуги урода "покращують" життя змінами до податкового кодексу! невже мародер з южанінськими змінами нічому дурнів не вчать?! типий, ще тупіший!
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Вот что безвиз животворящий делает.


Когда-то Маргарет Тетчер сказала, что в СССР в эффективной экономике работает 15 млн человек. Все остальные работают в неэффективной экономике, т.е. являются балластом. С тех пор мало что изменилось. В БСССР в эффективной экономике работает примерно 15 млн чел. Значит, на Украину приходится не более 5 млн чел. Да, не более 5 млн человек в Украине работает в эффективной экономике, которая прихватизирована олигархами. Всех остальных олигархи рассматривают ка балласт. Балласт олигархи хотят сбросить. Поэтому нам и придумали безвиз. Должно остаться не более 5 млн человек, которые работают эффективно на олигархов. Остальные должны либо вымереть, либо выехать.

Щекаладное ворье и другая олигархня добились своего. Украинцы массово тикают за кордон. А остальные вымирают. Население Украины сокращается на 270 тысю человек в год.
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Еще до выборов говорили что на 1 млн в год! Определитесь Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 3178
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В результате шоколадных реформ Украина отстала от Польши на 50 лет. Это официально объявили, что Украине надо 50 лет, чтобы выйти на уровень сегодняшней Польши.

"Да, ну, нафик", - подумали украинцы, - "люди столько не живут", - и свалили в Польшу уже сегодня.
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Представь на сколько отстала твоя родная рашка, если ее бюджет равен бюджету одного только американского города Нью Йорк Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 5303
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Скоро еще уставшие от войны зеленые призывники подтянутся.
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