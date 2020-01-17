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Все про:армія (2659) Міноборони (3017) продукти (186)

 У 2019 році в підрозділах ООС забракували 200 тонн неякісних продуктів і 160 тис. сухпайків, - Міноборони

За результатами ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторних досліджень у 2019 році в районі операції Об'єднаних сил близько 200 тонн харчових продуктів визнано неякісними і непридатними для харчування військовослужбовців ЗС України

Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Переважна кількість продуктів була без відповідного маркування та етикетування з вичерпаним терміном придатності. Зокрема було забраковано продовольство, яке не відповідало стандартам ДСТУ і ГОСТ", - сказано в повідомленні.

Також представники Управління перевіряли сухі пайки. За результатами досліджень торік забракували близько 160 тис. комплектів сухпайків.

Дивіться також: Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170540
 
   
 Топ коментарі
 
Не удалось Ослу Оманскому солдатам хрень впарить и хорошо
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Виробник сухпаю не винний що сухпай тримали на складах довше ніж потрібно! Які претензії до виробника? Закуповували більше сухпайків бо планувалась велика війна і мобілізація, але війна не активізувалась і тому сухпайки лишились на складах! Потрібно було продати сухпайки населенню ще до того як сплив термін придатності і на ці гроші купити свіжі сухпайки! Але не було кому цим займатись!
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С истекшим сроком годности!
Это - важно знать.
Вопрос - Почему "Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности"?
Остается выяснить - Кто наживался на Армии?
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Не удивлюсь если это пакостная тварь Ноздрачев их заказывала в ООС....
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Виробник сухпаю не винний що сухпай тримали на складах довше ніж потрібно! Які претензії до виробника? Закуповували більше сухпайків бо планувалась велика війна і мобілізація, але війна не активізувалась і тому сухпайки лишились на складах! Потрібно було продати сухпайки населенню ще до того як сплив термін придатності і на ці гроші купити свіжі сухпайки! Але не було кому цим займатись!
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Цікаво, а генерали куштують хоча б іноді такі солдатські "смаколики" чи в районі операцій ООС не бувають ?
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Не удалось пэтюне солдатам хрень впарить и хорошо
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"Руки отрубленные" - с истекшим сроком годности.
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Не удалось Ослу Оманскому солдатам хрень впарить и хорошо
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скока можна на петюню мастурбировать?! он с 20 мая прошлого года уже не президент. а, посему фсе вопросы по некачественному питанию к действующему главнокомандующему.
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с 20 мая прошлого года карета превратилась в гарбуз, петр алексеевич в золушку, а шоколадки и торты для армии в просроченные сухпайки)))
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але ж і виробники які скоти..
за це би їм по 10 років з конфіскацією..
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За эти "продукты" интенданты с крутыми звёздами имеют хорошие откаты, чего же здесь не понятного.
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С истекшим сроком годности!
Это - важно знать.
Вопрос - Почему "Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности"?
Остается выяснить - Кто наживался на Армии?
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коментар відмічено як спам  
 
Атец нации, гэтьман, патриот!!!
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Вам двум зебилам не надоело как какаду перекривливать друг друга?
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если намекаешь на президента то до мая "наживался" Петро а потом Нелох . который в турборежиме все поменял . или не поменял ?
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не удалось забарыжничать, но удалось испортить.
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ага, ага - это же барыга продукты с 20 мая прошлого года морозил на складах мо .
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А стрев'ятники вже позлітались...на продукти забраковані.
Так це певно за часи вашого ЗЕ все погане в армію пхали
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По договорам, которые были заключены в декабре 2018 январе 2019.
Точно Зеленский виноват, от же барыга
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а ті договори читав ?
зможеш відповісти чи відповідає те, що постачали, тому, за що платили ?
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Давай ты сначала подтвердиш, шо именно при Зеленском гадость поставляли!
Или опять "люды кажуть" будет?
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А що тут підтверджувати.. Більшу частину цього року він був президентом.
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Договора при ком и с кем заключались?
Правильно, и при пэте и с его прихвостнями
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і знову ми повертаємось до умов, які ти не читав, і тому не можеш нічого стверджувати.
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Так зачем ты утверждаешь?
А договора при пэтьюне заключались его прихвостнями и с тех сделок и пэтьюне перепало, это факт.
Хавай
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ти умови договорів читав ? давай викладай.
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там прямо написано про закупівлю неякісних продуктів ?
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от куди мона вдало спихнути просчрачине їдло
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Забраковали и забраковали, бронежилеты тоже, как выяснилось, "х..йня", но деньги-то за них уже были уплачены - значит нужные люди обогатились. А остальное неважно. Армия, друзи, бабки, как говорится.
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Экспертиза грит шо хорошие. Но Зелёная Ху..ня по телеку сказала шо плохие. Как жыть?!
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"писатели" , а кто скажет ,когда была проверка и когда кончился срок годности ??
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Як писалось вище - потрібно було реалізувати сухпай під кінець терміну придатності (за півроку до кінця терміну) на виручені гроші оновити запас.
У мене питання чи будуть зроблені висновки і як буде виправлено ситуацію. Безвідповідальність і безкарність приведе до нових збитків. Сподіваюсь що просрочка не попала до наших військових
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а скільки ше не обнаружено? А скільки вже згодували захисникам Вітчизни?
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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сам по себе украинский сухпай вполне на уровне и даже чем то превосходит аналогичный российский . почему не отправили в войска а держали на складах до окончания срока хранения вопрос не к производителю а к интендантам У 2019 році в підрозділах ООС забракували 200 тонн неякісних продуктів і 160 тис. сухпайків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4246
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"В 2019 году в подразделениях ООС забраковали 200 тонн некачественных продуктов и 160 тыс. сухпайков, - Минобороны" - другими словами, как в ссср, армия - это та же свиноферма, можно списывать любое дерьмо, всё сойдёт с пук.
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Правила приймання продукції за кількістю і якістю діють в цілому світі десятки років, також діють стандартні правила зберігання продукції, а ще умови договорів. Можливо їх завезли ще кілька років тому і на складах вони перележали ? А якщо це виробники чи постачальники напаскудили то де затримані разом з тими хто приймав неякісну продукцію.
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"По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований в 2019 году в районе операции Объединенных сил около 200 тонн пищевых продуктов признано некачественными и непригодными для питания военнослужащих ВС Украины"
в районе операции Объединенных сил - это как?

Они там по полям лежали?
Были выданы в подразделения?
ГДЕ ОНИ БЫЛИ?
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забракували і все?! хто винен, в чому?! хто сидить за поставку отрути?! хто черговий мародер на війні?! хоча, кому питання, оманському віслюку чи баклану куршавельському?!
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