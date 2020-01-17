 У 2019 році в підрозділах ООС забракували 200 тонн неякісних продуктів і 160 тис. сухпайків, - Міноборони

Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Переважна кількість продуктів була без відповідного маркування та етикетування з вичерпаним терміном придатності. Зокрема було забраковано продовольство, яке не відповідало стандартам ДСТУ і ГОСТ", - сказано в повідомленні.

Також представники Управління перевіряли сухі пайки. За результатами досліджень торік забракували близько 160 тис. комплектів сухпайків.

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