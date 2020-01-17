 У 2019 році в підрозділах ООС забракували 200 тонн неякісних продуктів і 160 тис. сухпайків, - Міноборони

Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Переважна кількість продуктів була без відповідного маркування та етикетування з вичерпаним терміном придатності. Зокрема було забраковано продовольство, яке не відповідало стандартам ДСТУ і ГОСТ", - сказано в повідомленні.
Також представники Управління перевіряли сухі пайки. За результатами досліджень торік забракували близько 160 тис. комплектів сухпайків.
за це би їм по 10 років з конфіскацією..
Это - важно знать.
Вопрос - Почему "Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности"?
Остается выяснить - Кто наживался на Армии?
Так це певно за часи вашого ЗЕ все погане в армію пхали
Точно Зеленский виноват, от же барыга
зможеш відповісти чи відповідає те, що постачали, тому, за що платили ?
Или опять "люды кажуть" будет?
Правильно, и при пэте и с его прихвостнями
А договора при пэтьюне заключались его прихвостнями и с тех сделок и пэтьюне перепало, это факт.
Хавай
У мене питання чи будуть зроблені висновки і як буде виправлено ситуацію. Безвідповідальність і безкарність приведе до нових збитків. Сподіваюсь що просрочка не попала до наших військових
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
в районе операции Объединенных сил - это как?
Они там по полям лежали?
Были выданы в подразделения?
ГДЕ ОНИ БЫЛИ?
ВР, КМ, ОП и их родственников кормить этими продуктами.
И эти п... ещё хотят землю распродать !!!