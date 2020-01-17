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 Політика України
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 "ЄС" просить Богдана, Баканова та Авакова пояснити свою відсутність на нараді РНБО з розслідування катастрофи літака МАУ

Фракція "Європейська Солідарність" направила депутатський запит про відсутність на робочій нараді з питань, пов'язаних з авіакатастрофою літака Boeing-737 в Ірані, керівника Офісу Президента Андрія Богдана, голови Служби безпеки України Івана Баканова і Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Зазначається, що запит був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України.

"Володимиром Зеленським при РНБОУ було створено оперативний штаб для розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737.

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Однак звертаємо вашу увагу, що на зазначеній нараді були відсутні Керівник Офісу Президента України А.Й. Богдан, який, за інформацією ЗМІ очолює комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України, Голова Служби безпеки України І.Г. Баканов та Міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков", - йдеться в запиті.

"Відсутність на згаданій нараді очільників органів державної влади України, відповідальних за національну безпеку України, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки, боротьби з тероризмом, вважаємо неприйнятним", - зазначають в "Європейської Солідарності".

Парламентарі вимагають від зазначених осіб надати офіційну відповідь на питання – чи брали вони участь у засіданнях оперативного штабу і в разі їх відсутності на засіданні чи перебували вони в офіційній відпустці в цей час.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170537
 
   
 Топ коментарі
 
это потому, что "таёжный саюз" тебе близок
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А куда Зеля тянет зебилов,в лахту. Куйло мясо зебилов на фарш для сирий и ливин нужно,алкаши заканчиваются.
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Не дуркуй- козлятина з поросятиною заодно навіть при голосуваннях у парламенті.Так що косити під українця вже не вийде.
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Чего партия "ЕС" ВСЕ ВРЕМЯ ВВОДИТ НАС В ОМАНУ?
она не "ЕС", а все время брюзжащий, скулящий "ПЕС"
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