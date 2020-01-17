 Нарахування за тепло і гарячу воду мають бути знижені, - АМКУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Вжити заходів щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року, в зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ", - сказано в повідомленні.
Крім того, постачальники тепла зобов'язані проінформувати споживачів про зміну нарахувань. А також з урахуванням аномально теплої зими провести перерахунок за ненадані або надані в неповному обсязі послуги.
Підставою для перерахунку в АМКУ називають "зниження більш ніж на 20% ціни на природний газ, яка є основною складовою собівартості теплової енергії".
Перерахунок має проводитися щомісяця з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду.
Как так, тарифы заставляют снижать)))
Особенно в такую холодную зиму!
Просто прийдут платежки с меньшими суммами по причине теплой погоды.
Но вы вполне сможете спеть дифирамбы гончаруку.
Разницу затрат на подогрев при +8 и -10 предоставить?
Он коммуналку снизит! - кричали 73% зеленоубогих улиток.
А в это время пришли платежки за отопление в декабре 2019… Привожу скрины оплаты отопления своей квартиры в Кривом Роге,3 комнаты 58 кв.м., счетчик отопления на весь дом.
При Порошенко декабрь 2018 - 1325 грн
При Зеленском декабрь 2019 - 1550 грн
Казалось бы, каких-то 200 грн добавилось, але є одне але.
В декабре 2018 (при Порошенко) средняя температура была -1 градус. А в декабре 2019 (при Зеленском) +5 градусов.
Цена газа при Порошенко в декабре 8500 грн. Цена газа при Зеленском в декабре 6200 грн.
Казалось бы, газ дешевле и температура окружающей среды выше, так почему отопление дороже??
Правильно! Потому что РОССИЙСКИЙ уголь Коломойского дороже на 1000 грн или 3650 грн тонна, чем Ротердам+ уголь при Порошенко 1980 грн тонна.
Щось я не зрозумів... Зебубочка своїм великим наказом "знизив" ціну на газ півроки тому, а перерахунок з січня 2020? Да і харківський гепа вже всім розказав, що виконуючи розпорядження "Вяликого Зе" у платіжках ціни знизяться. Так, сума зменшилась, але це тому що був теплий листопад/грудень. А тарифи зовсім не змінились. Ось таке шулерство державного рівня.
Это еще морозов не было.
Ну и брехуны эти зеленые!
но может возникнуть ситуация, когда будут взиматься деньги за подвод к квартире горячей воды! ( как с газом)
не пользуешься-все одно плати!
Посмотри в платежки, там 10-20 грн за это уже снимается.