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Все про:будівництво (448) Держархбудінспекція (39) Гончарук_Олексій (480)

 Якщо знадобиться, ми ліквідуємо ДАБІ в її нинішньому вигляді, - Гончарук пообіцяв підтримку будівельної галузі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд зробить все для стимулювання будівельної галузі та за необхідності ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єра.

"Уряд зробить усе для стимулювання галузі — дерегуляція, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступна іпотека 11-12%, на яку очікуємо вже цього року. Кожна інвестована в будівництво гривня - це додаткові 6 гривень у суміжні галузі", - написав прем'єр.

На його думку, сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки і білим ринком праці - абсолютно досяжна мета.

""Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз", - написав Гончарук.

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За його словами, тіньовий ринок посередницьких послуг у видачі ліцензій на будівництво оцінюється в близько 100 млн грн/рік, при цьому за підсумками 2018 року майже половина заявок отримали відмови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170530
 
 
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уволєнний самокатчік ліквідіруєт схєматози
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Нужно помнить, что Гончарук обещал 40% роста ВВП. Никто еще не знает как, а Гончарук наверное и понятия не имеет, что никому это не удавалось, но это не важно. Оливье, Маркарова и Рыжкова, сплетем очередную мульку и расскажем ничего не понимающему о том чего сами не понимаем.
Сарказм конечно, но похоже это уже правда, а это уже кошмар.
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Дипломований профан може 150%зростання ВВП. Якщо знадобиться, ми ліквідуємо ДАБІ в її нинішньому вигляді, - Гончарук пообіцяв підтримку будівельної галузі - Цензор.НЕТ 6593
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