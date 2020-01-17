 Якщо знадобиться, ми ліквідуємо ДАБІ в її нинішньому вигляді, - Гончарук пообіцяв підтримку будівельної галузі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єра.

"Уряд зробить усе для стимулювання галузі — дерегуляція, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступна іпотека 11-12%, на яку очікуємо вже цього року. Кожна інвестована в будівництво гривня - це додаткові 6 гривень у суміжні галузі", - написав прем'єр.

На його думку, сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки і білим ринком праці - абсолютно досяжна мета.

""Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз", - написав Гончарук.

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За його словами, тіньовий ринок посередницьких послуг у видачі ліцензій на будівництво оцінюється в близько 100 млн грн/рік, при цьому за підсумками 2018 року майже половина заявок отримали відмови.