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 Звернулися повторно: Офіс Генпрокурора наполягає на тому, щоб Іран передав Україні "чорні скриньки"

Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до Ірану з тим, щоб українській стороні було надано бортові самописці збитого Іраном пасажирського літака МАУ.

Про це сказано на сайті Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 17 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"", - свідчить текст повідомлення.

Крім цього, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування цієї авіакатастрофи, зазначили в пресслужбі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170528
 
 
 Топ коментарі
 
Яке керівництво, так до них і на міжнародній арені відносяться...
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достаточно полгода дєятєльності Зє!біла во внєшнєй палітікє, как он стал вєлічайшім міровим підєром - рукі ніхто нє подайот, б'йют ногамі, спіт у параші
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Я балдею, какие зебилы лузеры: сбили украинский самолет, а ящики не отдают Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине "черные ящики" - Цензор.НЕТ 6588
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достаточно полгода дєятєльності Зє!біла во внєшнєй палітікє, как он стал вєлічайшім міровим підєром - рукі ніхто нє подайот, б'йют ногамі, спіт у параші
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Еще до того как лоун вступил на должность было понятно что с уважением Украины в мире придеться попрощаться, но большинству главное чтоб бы стало весело и зарплату учителям 4000$ так что теперь все вместе живем жизнью опущеных аброигенов. Избиратели малоросского клоуна достойны этого, а остальные к сожалению прицепом....
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Аятолла, почесывая толстое брюхо:
- Это кто там? а-а-а, этот клоун? - да не смеши Аллаха, шли этого сына ишака и собаки куда подальше, пусть жрет дерьмо шайтана!

И сын ишака и собаки уныло поплелся жрать дерьмо...
Впрочем, как всегда.
(зато не Порошенко)
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Яке керівництво, так до них і на міжнародній арені відносяться...
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......не отдают , потому что сбили СПЕЦИАЛЬНО !!!!!((((по приказу москвоии ((((
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когда ВСКРОЕТСЯ будет мало им места !!! сразу тоже отнекивались и говорили про АВАРИЮ (((( ( честному человеку , даже если и виновен то скрывать нечего !!!
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