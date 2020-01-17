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Все про:аеропорт (429) Запоріжжя (544) обшук (844) СБУ (5027)

 СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

Співробітники СБУ в Запорізькій області проводять обшуки в місцевому аеропорту в межах розслідування будівництва нового терміналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

"Кримінальна справа, у якій проводяться обшуки в аеропорті, була порушена ще у 2015 році і стосується дій тодішнього керівництва підприємства. Однак ця справа викликає більше запитань, ніж відповідей. Так, справу було порушено ще у 2015 році про події, які мають місце у 2017 році. Де логіка? Правильно, її немає. Як можна порушити справу про події, яких ще не було? Більш того, дозвіл на обшуки було видано ще у грудні минулого року. Відтак це не було несподіванкою. Наразі відомо, що обшук проходить у штатному режимі", - прокоментував Зломинога.

За його словами, йдеться про правопорушення передбачених ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою і службовим становищем; службове підроблення).

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"Буде проведено аналіз документів, які видавалися слідчими на місці, і надамо висновки щодо того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо, що найбільш цікавляться будівництвом нового терміналу", - сказав керівник юридичного відділу міськради.

У мерії зазначили, що слідчо-оперативні дії не вплинули на режим роботи аеропорту і він працює в штатному режимі без затримки рейсів.

У грудні минулого року в запорізькому аеропорту завершилося будівництво нового терміналу. Об'єкт площею понад 12 000 кв.м будувався протягом двох років. КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" відкрило кредитну лінію в державному банку "Укргазбанк" на 13 млн доларів. Кредит брали на 5 років під 7,5%, в заставу банку місто віддало комунальний стадіон "Славутич-Арена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170525
 
 
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А все ждут , что в Кабинете Гончарука, или там ума не хватает?
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Да его же только построили, по нему даже Богуслаев с Разумковым расхаживали за ручки держались, а мэр Буряк вообще не перестает пиарится.
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причем тут СБУ к стройке аэропорта? готовят почву под нужного "концессионера"?
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Щось якась там мутка незрозуміла, не інакше дехто бородатий хоче прикрити запорізький аеропорт, щоб збільшити трафік у найближчому сусідньому...
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Сотрудники СБУ проводят обыски в аэропорту в рамках расследования строительства ...

Это реально цирк какой-то. Какое отношение имеет СБУ к строительству? Шпионы что ли аэропорт строили???? Самая бесполезная организация в стране - СБУ. Хрен знает чем они только не занимаются.. Уже строительство контролируют.... Сколько кирпичей, сколько цемента будут считать... Шпионов ловить некогда....
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