 Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.

Непритомну дівчину в стані клінічної смерті госпіталізували в медустанову. Однак врятувати її не вдалося.

Пізніше стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження.

У цей день вона прийшла до подруг, була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту.

Остаточна причина смерті буде відома після розтину. Цей факт внесено до реєстру відповідно до статті 115 КК. Триває слідство.

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