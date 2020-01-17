 Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.
Непритомну дівчину в стані клінічної смерті госпіталізували в медустанову. Однак врятувати її не вдалося.
Пізніше стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження.
У цей день вона прийшла до подруг, була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.
Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту.
Остаточна причина смерті буде відома після розтину. Цей факт внесено до реєстру відповідно до статті 115 КК. Триває слідство.
За півроку ці проблеми виглядали би дурницями, над якими можна посміятись.
Девушку, конечно, жаль.
НО! Почему они к нам едут учиться? Неужели в наших вузах образование наилучшее? Нет, оно сравнительно дешевое. А так... ...тыщ баксов баксов заплатил и учись.
Про тернопольские вузы анекдот с бородой.
Вызвали в обком ректоров вузов и сказали, что из Киева пришла команда преобразовать их в публичные дома.
Давайте обсудим ваши проблемы для реализации планов, поставленных пленумом КПУ.
Берет слово ректор пединститута.
Нам надо 100 000 рублей и два года.
Зачем?
Докупить необходимое оборудование, пройти теорию и практику.
Ректор мединститута попросил 20 000 рублей и месяц.
Зачем?
Теорию мы знаем, практику прошли, надо немного докупить оборудования.
Ректор политеха.
Мне надо две копейки и две минуты.
Зачем?
Позвонить, что мы переходим на легальное положение.
Могу назвать человек 20 известных банкиров и страховщиков, которые закончили финансово-экономический в Тернополе.
Но нет ни одного известного медика, ученого, педагога.
Вот и вся мораль, малята.