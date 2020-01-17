EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  2096  24
Все про:іноземець (137) Нацполіція (8833) смерть (3767) Тернопільщина (214)

 Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній в м. Тернопіль виявив місцевий житель. Він викликав швидку і поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.

Непритомну дівчину в стані клінічної смерті госпіталізували в медустанову. Однак врятувати її не вдалося.

Пізніше стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження.

У цей день вона прийшла до подруг, була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту.

Остаточна причина смерті буде відома після розтину. Цей факт внесено до реєстру відповідно до статті 115 КК. Триває слідство.

Читайте також: Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170520
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо вкоротила собі віку...
За півроку ці проблеми виглядали би дурницями, над якими можна посміятись.
 показати весь коментар
 
У Києві теж було раніше самогубство студентки з Туркменістану, якій не продовжили візу.
 показати весь коментар
 
Вот Вам и подруги , жаль , что не оказалось Друга.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У Києві теж було раніше самогубство студентки з Туркменістану, якій не продовжили візу.
 показати весь коментар
 
 
То була студентка медичного універу, НМУ ім.Богомольця. Пам'ятаю ту історію в новинах ЦН. Здається, студентка стрибнула з мосту в крижану воду Дніпра.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо вкоротила собі віку...
За півроку ці проблеми виглядали би дурницями, над якими можна посміятись.
 показати весь коментар
 
 
Можливо була візова проблема, а повертатися до себе не хотіла.
 показати весь коментар
 
Таких студентов: и чернокожих, и индусов... в каждом городе пруд пруди. Иной раз думаешь, я что-ли в Индии уже живу?))).
Девушку, конечно, жаль.
НО! Почему они к нам едут учиться? Неужели в наших вузах образование наилучшее? Нет, оно сравнительно дешевое. А так... ...тыщ баксов баксов заплатил и учись.
 показати весь коментар
 
наша бамажка в Камеруне и на Мадагаскаре на вес золота..
 показати весь коментар
 
А что, Вам жалко, что едут? Это ж приток валюты в страну, экспорт образовательных услуг.
 показати весь коментар
 
Мені один сирієць у свій час зізнався, що учиться в київському виші, бо дешево. А український диплом потім підтвердити у них - жодних проблем. Спеціалістів не вистачає. От і їдуть до нас. Порівняно толерантна країна, де дешево вчитись, дешево жити, вулицями ходять красиві дівчатка, які за запашну і хрустку зелену банкноту не проти запустити м'ясного угонщика у свій червоний шкіряний салон. А щоб іноземця виперли з універу за неуспішність чи прогули - майже нереально. Биканати і ректорат моляться на іноземців, бо вони платять доларами за навчальні "послуги".
 показати весь коментар
 
Очень жаль девушку. Лучше бы это была старушка, мужик, или из зевласти кто то. Таких не жаль.
 показати весь коментар
 
Сейчас время сессий, скорее всего проблемы учебного плана, вероятно отчисляли из вуза.
 показати весь коментар
 
якщо була на платній формі і платила фіг би в неї проблеми були з сесією
 показати весь коментар
 
Не знаю, как у вас, а у нас за неуспеваемость вполне иностранца отчислить могут.
 показати весь коментар
 
В Тернополе только финансово-єкономический институт можно считать вузом, все остальное - нелегальные бордели.
 показати весь коментар
 
дурня.. там 6 вишів високої якості..були б борделі ніхто б з іноземців сюди б не пхався
 показати весь коментар
 
Гы-гы-гы..
Про тернопольские вузы анекдот с бородой.
Вызвали в обком ректоров вузов и сказали, что из Киева пришла команда преобразовать их в публичные дома.
Давайте обсудим ваши проблемы для реализации планов, поставленных пленумом КПУ.
Берет слово ректор пединститута.
Нам надо 100 000 рублей и два года.
Зачем?
Докупить необходимое оборудование, пройти теорию и практику.
Ректор мединститута попросил 20 000 рублей и месяц.
Зачем?
Теорию мы знаем, практику прошли, надо немного докупить оборудования.
Ректор политеха.
Мне надо две копейки и две минуты.
Зачем?
Позвонить, что мы переходим на легальное положение.
 показати весь коментар
 
Пысы.
Могу назвать человек 20 известных банкиров и страховщиков, которые закончили финансово-экономический в Тернополе.
Но нет ни одного известного медика, ученого, педагога.
Вот и вся мораль, малята.
 показати весь коментар
 
Студентка,скоріш за все, медичного. Бо знала, яку речовину випити і скільки, щоб була летальна доза. Це не істерички, що демонстративно п'ть 20 таблеток Аллохолу, картинно завиваючи і артистично заламуючи руки лягають на підлогу, і чекають, поки переляканий об'єкт атаки істерички вкличе "швидку". Швидка промиє шлунок,завезе в найближче приймальне відділення. А дурепа там вже просереться від Аллохолу, і на тому кінець
 показати весь коментар
 
Ага. Випадково випила бабусині краплі від глаукоми, чи заковтнула пачку таблеток від паркінсонізму - думала що аскорбінка
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору