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 За рік у зоні ООС загинуло 132 і поранено 716 військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Від початку 2019 року в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло 132 українських військовослужбовців, 716 зазнали поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 зазнали важких поранень, у Луганській області - 31 і 197 відповідно", - сказано в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що контролюють хід розслідування і судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців ООС через обстріли противника.

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Так, слідчі Нацполіції ведуть розслідування за фактом обстрілу промзони в Авдіївці 15 січня 2020 року, внаслідок якого загинув військовослужбовець ЗСУ.

Загибель військовослужбовця 16 січня від снайперського обстрілу в с. Новозванівка Попаснянського району веде головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення згаданих злочинів, проводяться необхідні слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170515
 
 
 Топ коментарі
 
Господин Президент . Порошенка уже Год нет . По Вашему приказу солдаты перестали Стрелять. Они , что Мишени , для Отстрела .
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В результате перемирий и переговоров в минске и парыже под хвалебные отзывы Запада. Продолжайте в том же духе бля....
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Герої невмирають, вмирають вороги!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Никто и никогда свои настоящие потери не скажет. На любой войне любая сторона конфликта всегда старается занижать свои потери и завышать потери противника.. так за прошедшие сутки в зоне ООС погиб один боец. На самом деле как минимум двое.. https://www.obozrevatel.com/crime/tragicheskaya-poterya-pobratima-stalo-izvestno-o-smerti-bojtsa-azova-foto.htm
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Господин Президент . Порошенка уже Год нет . По Вашему приказу солдаты перестали Стрелять. Они , что Мишени , для Отстрела .
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Генпрокуратура пропиарилась, хотя об этом должен докладывать видимо генштаб или министерство обороны. Я не верю, что генпрокуратура заводит и контролирует уголовные дела по фактам ранения и гибели наших воинов. Тяжело определить на войне убийц наших ребят. Только пророссийские итальянцы могли Маркива посадить....
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В результате перемирий и переговоров в минске и парыже под хвалебные отзывы Запада. Продолжайте в том же духе ***....
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Герої невмирають, вмирають вороги!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Що ж так? А відомий персонаж казав, щоб закінчити війну і не гинули люди "нада просто пєрєстать стрєлять". Наказав не стріляти, війська відвів, Мінська група зараз веде переговори про відступ на інших ділянках, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ "Гнутове".
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Розвод зенелохів продовжується пора їх етапувати в Ростов.
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73 процента населения? Ты прям Украину в пустыню хочешь превратить?
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Ну, если 23% осталось, и то хорошо будет За рік у зоні ООС загинуло 132 і поранено 716 військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9452
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Не 73% населення, а 73% голосувавших, а це значно-начно менше, по-перше. А по-друге, ще невідомо, хто і як рахував голоси, щось мені здається, що не просто так змінили голову ЦВК...
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Зеленский, где окончание войны? Трепло ты никчемное!
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