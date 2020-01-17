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Все про:футбол (659) Хмельниччина (302) футболіст (70)

 Клуб першої ліги "Агробізнес" відрахував футболіста Сікорського за відпочинок у Росії

Футбольний клуб першої ліги "Агробізнес" відрахував гравця Ігоря Сікорського після його поїздки на відпочинок у Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФК.

"Гравець демонстративною подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися своєю улюбленою справою, завдяки захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя.

В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.

ФК Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу", - йдеться в повідомленні.

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Футбольний клуб в односторонньому порядку розірвав контракт із Сікорським у зв'язку з діями, що завдають шкоди репутації команди.

ФК "Агробізнес" - футбольний клуб із Волочиська Хмельницької області, виступає в 1 лізі ЧУ. Сікорський провів за "Агробізнес" 19 матчів і забив дев'ять голів. Нині його вже колишня команда розташовується на шостому місці турнірної таблиці Першої ліги, відстаючи від першого рядка на два очки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170513
 
   
 Топ коментарі
 
+100500, повна повага клубу!!! Таких треба гнати засцяними ганчірками...
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Нехай цей ганяльщик м"яча з кінцями на московію їде відпочивати! Колаборанти українцямне друзі. Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России - Цензор.НЕТ 6195
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догрався любитель кацапердії Клуб першої ліги "Агробізнес" відрахував футболіста Сікорського за відпочинок у Росії - Цензор.НЕТ 566 Ну тепер прямо в команду м. Нижній Тагіл
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+100500, повна повага клубу!!! Таких треба гнати засцяними ганчірками...
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Совершенно правильно. Да и не отдыхать он ездил в парашу, а устраиваться.
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Скорее всего. Зима не самый лучший сезон для посещения Питера.
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Нехай цей ганяльщик м"яча з кінцями на московію їде відпочивати! Колаборанти українцямне друзі. Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России - Цензор.НЕТ 6195
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Попалась в ваш коллектив паршивая овца - вон на ее без сожалений. Молодцы!!
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хороший клуб.., теперь за него болеть буду
хотя и не футбольный фанат.., и о таком клубе впервые слышу...
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я теж вболіватиму...клуб йде на вищу лігу
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правильно! А шевчук (б/у шахтар) відпочиває у криму... йому там подобається
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Клубу - огромное уважение. В то же самое время сикорский - гавноед!
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А чого не на колінах перед престолом холоп,а Хмельницькі гайдамаки в заший і для прикладу правильно зреагували.
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краще, щоб бики йому член покрутили
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З таким іменем і прізвищем, і така гівновата!
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мда не те уже игори и не те сикорские пошли...
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Следует вспомнить, шо "тот" Сикорский хотя и родился в Киеве, был близким другом царя и придерживался имперских взглядов. И он одинаково ненавидел как большевиков, так и деятелей УНР.
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Это правильное отношение к подобным!!
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какая фамилия звонкая, знаменитая
какое говно современный ее носитель...
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а міністра оборони за відпочинок у тещи звільнили?
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У Литві звільнили з армії всіх офіцерів у яких жінки росіянки
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цег гівно ще колись у Вересі грало.. тьфу на тебе
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Гувер забрав паспорт у зірки світового кіно Чарлі Чапліна, і депортував з Америки з мішком на голові, коли той скомуниздивсь. В Україні всі оті-футболіісти, боксери, співуни - ватне лайно процвітає.
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А міністра оборони не відрахували, за відпочинок в мацковської тещі на млинцях...
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Это позор всему мировому ногомячу!
Мировая команда,потеряла мировую величину.
В миротворец его внесли?
Люди добрые,что вы творите?
Ну кроме выражения из к/ф Неуловимые мстители,где оттаман говорил о том,как в бессильной злобе.....
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