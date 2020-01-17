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 Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення

Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді України Олена Шуляк прокоментувала заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це більше політичне рішення самого Олексія Гончарука — подати заяву про свою відставку саме до Володимира Зеленського", — сказала вона.

Шуляк також наголосила, що "Гончарук як і інші член уряду, є командою, яка є частиною великої команди президента і вся робота уряду, вона була спрямована на те, щоб виконувати по-перше програму президента, з якою він йшов на вибори".

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"Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри і поваги до президента, у зв’язку з цією інформаційною атакою з відомими плівками, політично Олексій прийняв таке сильне командне рішення. Ми не вбачаємо у цій ситуації чогось сумнівного чи неправильного. Олексій Гончарук вирішив вчинити саме так", — додала вона.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Дивіться: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170512
 
 
 Топ коментарі
 
Десь я цього хлопця бачив.... де б це було.... Згадав!
Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение - Цензор.НЕТ 3344
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какая нахрен атака? всего лиш осветили то о чем вы говорите повседневно.это нормально в любой цивилизованой стране.вы же не ядерную бомбу обговаривали или план захвата рф
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Не вміють тримати удар зебобіки Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 8464 Спочатку мелять язиком не в попад, а потім " я не я і хата не моя" Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 8464
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это спектакль все! на банковой режиссеров и аферистов хватает. Шуляк тут тоже подыгрывает, мол информатака и он как честный фраер решил уйти. А чьо мы должны были смолчать?
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До того времени как ты поумнееш--да.Не каждый доживет.
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А что там про 47 млн. зеленых(вот же клятое слово), выведенных на счета Зеленского перед национализацией Привата?
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бужанский и дубинский уже едут бить морду оманскому барыге.
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Если у человека есть цель (в смысле путь, потому что от начала до цели нужно пройти), то в отставку не подают. Но если ты экономический профан. М президент экономический профан. Тогда пути нет. А цель как о осла из мультика. В принципе, решение тогда правильное. Вот есть, к примеру, у осла цель - съесть антилопу, или у безрукого инвалида цель - поднять штангу. Тогда осел может нанять он может нанять льва, а инвалид штангиста. Но особенность ослов в том, что в друзьях у них ослы. Поэтому решение Гончарука нельзя назвать неверным.
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А подать, пока фиктивное, заявление об отставке - это решение Гончарука да?
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Все равно подал. Значит у человека цели для страны нет. Если бы он был, как говорят, идейный - он бы шёл с этой целью её толкал несмотря ни на какие атаки. Чего ты к нему прицепился? Может это единственно правильное решение Гончарука? Ничего страшного нет. Просто нет смелого человека его утвердить. Потому что это тоже связано с работой. А это ж Украина.
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Думаю это, заявление премьера, впопыхах придуманное решение "команды президента", которая пытается сгладить/разрулить очередной скандал. И какого то смысла в этом заявление нет. Ну вот то что они смогли придумать - ума там немного...
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Дело в том, что у него нет цели. Есть некая "коллективная" цель, для обслуживания которой есть Зерро, гончрук и разумков.
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К сожалению у "коллективной цели" всегда есть вполне конкретная цель. В нынешней ситуации данная отставка премьера - спланированная акция для увеличения роли президента за счет ВР, да и самого премьера. То есть создаются предпосылки для передачи власти в одни руки, которые совсем неумелые. Зерро мало власти, несмотря на то что ВР полностью контролируется, оппозиция слаба. Кабинет министров практически полностью контролируется, за исключением пожалуй Авакова и может быть Маркаровой, таким образом они становятся следующей целью режима Зерро. Не знаю стоит ли напоминать, что ***** так же начинало. Если вдруг Зерро согласится на отставку, это приведет к формированию нового кабинета министров и соответственно все неугодные министры пойдут в сад, Авакова не жалко, Маркарову - совсем немножко. А то что он способен это сделать не вызывает сомнений, он уже доказал что Конституция для него пустое слово, КС не прийдет на помощь.
Честно говоря наилучший вариант в данной ситуации - конфликт между премьером и президентом, но для этого гончаруку нужны яйца.
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Коллективная цель у друзей-алкашей - как достать денег на бутылку. Цель - бутылка. Достать денег - процесс. Без процесса можно только украсть. Но если все друзья у Зеленского - профаны - процесса нет. Или воровать - или в отставку.
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Мы говорим не про непосредственных друзей, а про тех кто за ними стоит. Друзьям-алкашам денег даст, тот кто хочет разгрузить/загрузить машину. Бутылка будет откупорена только после выполнения работы.
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здриснув, тепер хоч виспиться нормально Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 6051 І буде ті місяці згадувати як чорні дні
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браузер глючный + клавиатура буквы пропускает. Задолбаешся следить.
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какая нахрен атака? всего лиш осветили то о чем вы говорите повседневно.это нормально в любой цивилизованой стране.вы же не ядерную бомбу обговаривали или план захвата рф
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раз в жизни правду прокурлыкал и влип в собственное зеленое дерьмо...
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конечно... выдал три государственные тайны 1 Зеленский и....т с туманом в голове 2 Сам Гончарук полный профан в экономике 3 Собирались министерством и думали, как сказать Зеленскому что падение экономики это хорошо вместо того что бы работать
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Це не стільки політичне рішення, скільки елементарне незнання Конституції і неповага до парламенту
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Чем быстрее вы, все зелёные мрази уйдете в отставку, тем лучше. Терпение народа не вечно и никакой Слабаков вам не поможет. Будем вешать на столбах, как бешеных собак.
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И напрасно. Яценюка тоже "ушли", просто полив обильно грязью. Только ничего хорошего из этого не вышло. Меня, собственно, волнует не судьба Гончарука, а применяемые методы и те, кто за ними стоит, поскольку такие методы применяют точно не из любви к родине.
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Десь я цього хлопця бачив.... де б це було.... Згадав!
Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение - Цензор.НЕТ 3344
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Лице не обтяжене інтелектом, так сказала вчителька з 45 річним педагогічним стажем Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 5342
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Гончарук на деле оказался бздливым крысенышем.
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Тільки в дудку погуділи, зразу в нірку Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 4019
Він зробив зебобіків особисто сам, тобто, здриснув
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Чем дольше гончарук в кресле премьера, тем ниже рейтинг зё. И скороё по этому показателю догонит потроха - 8% из 73%.
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А-ха))) Какие мы нежные. Надо же - "информационная атака".
А если б тебя с каждого утюга обвиняли в "покупке 25 вилл в Маями", украденом миллиарде или убитом тобой брате?
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При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера (с)
Просто интим, мля.
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Но подал он заявку зе! А почему а? Да потому что, если будут делать по правилам, головы будут лететь, не зависимо, надо не надо. А так за юпку зе подержался, тот понял и простил.
Но раз так происходит, значит сам гончарук знает, какое кодло там сидит и что за его отставку все быстро проголосуют. А тут баз и новое правительство формировать нужно, опять застой будет..
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Пояснимо Шуляк про "рішення Гончарука"...Рішення таке - побігти до Богдана і разом з ним - до Зєлі...Там впасти на коліна і,цілюючи мешти,кричати шо він самий вірний,помилуйте,дайте можливість виправити,загладити і таке інше...Потім розіслати гінців по зеленим депутатам і обіцяти,обіцяти,обіцяти...Ну а далі обтрусити пилюку зі штанів і написати заяву,знаючи що вона вже гівна варта...Ось таке рішення,нелегке і вистраждане...
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Це не драма, це фарс......... І тут не ціниться класіка драми, тут скоріш за усе маніпуляція для переміни уваги з чергового косяка, як це робится при демонструванні фокуса маніпулятором така собі "ловкість рук".
Все для того щоби відтягнути час дачі пояснень за чергові косяки.
Ще не придумали як роз"яснити Оманський вояж Зе....... (звернулись до Кашпіровського той порадив "само розсосется") Чекали ..... не розсосалос........виаішили почекати ще...... а паузу треба ж чимось заповняти.
Далі, треба роз"яснити чому такі недолугі дії стосовно розслідування авіатрощі літака.
Під час "гаку" (дві з половиною відстані основної дороги) при шляху до дому - дещо сталось ....ні не то що "цар не правдивий", - просто отримав новий сценарій ; "іхтамнет не збивали українській літак під Тегераном". Ні....тоді чому розслідування веде Іран=РФія? (Знову радились з Кушпіровським) порада та ж сама.
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Сьогоднішне засідання ВР це підтвердило!!!!!!
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Гончаруку пора тікать , а то будуть бити , можливо і ногами.
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С атакой в свявязи? А может потому шо он дуб -дерево и нихера дупля не нарезает куда он попал и шо делать надо? Выбрали типиллы Кловуна. Кого он мог поставить управлять економикой страны? Такого же типилла как сам. Поздравляю вас, зетипиллы с перемогой! Очередной!
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Вот так вот петятепилы получили по зубах ! Це перемога Зекаманды !
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Цю виставу придумали щоб притишити зашквар з Оманом. Ви помітили - вже мало хто згадує про нього.
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