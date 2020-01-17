 Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це більше політичне рішення самого Олексія Гончарука — подати заяву про свою відставку саме до Володимира Зеленського", — сказала вона.

Шуляк також наголосила, що "Гончарук як і інші член уряду, є командою, яка є частиною великої команди президента і вся робота уряду, вона була спрямована на те, щоб виконувати по-перше програму президента, з якою він йшов на вибори".

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"Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри і поваги до президента, у зв’язку з цією інформаційною атакою з відомими плівками, політично Олексій прийняв таке сильне командне рішення. Ми не вбачаємо у цій ситуації чогось сумнівного чи неправильного. Олексій Гончарук вирішив вчинити саме так", — додала вона.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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