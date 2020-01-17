 Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Це більше політичне рішення самого Олексія Гончарука — подати заяву про свою відставку саме до Володимира Зеленського", — сказала вона.
Шуляк також наголосила, що "Гончарук як і інші член уряду, є командою, яка є частиною великої команди президента і вся робота уряду, вона була спрямована на те, щоб виконувати по-перше програму президента, з якою він йшов на вибори".
"Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри і поваги до президента, у зв’язку з цією інформаційною атакою з відомими плівками, політично Олексій прийняв таке сильне командне рішення. Ми не вбачаємо у цій ситуації чогось сумнівного чи неправильного. Олексій Гончарук вирішив вчинити саме так", — додала вона.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
Честно говоря наилучший вариант в данной ситуации - конфликт между премьером и президентом, но для этого гончаруку нужны яйца.
Він зробив зебобіків особисто сам, тобто, здриснув
А если б тебя с каждого утюга обвиняли в "покупке 25 вилл в Маями", украденом миллиарде или убитом тобой брате?
Просто интим, мля.
Но раз так происходит, значит сам гончарук знает, какое кодло там сидит и что за его отставку все быстро проголосуют. А тут баз и новое правительство формировать нужно, опять застой будет..
Все для того щоби відтягнути час дачі пояснень за чергові косяки.
Ще не придумали як роз"яснити Оманський вояж Зе....... (звернулись до Кашпіровського той порадив "само розсосется") Чекали ..... не розсосалос........виаішили почекати ще...... а паузу треба ж чимось заповняти.
Далі, треба роз"яснити чому такі недолугі дії стосовно розслідування авіатрощі літака.
Під час "гаку" (дві з половиною відстані основної дороги) при шляху до дому - дещо сталось ....ні не то що "цар не правдивий", - просто отримав новий сценарій ; "іхтамнет не збивали українській літак під Тегераном". Ні....тоді чому розслідування веде Іран=РФія? (Знову радились з Кушпіровським) порада та ж сама.