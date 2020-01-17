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 Суспільство
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Все про:Шеремет (341) запобіжний захід (81) Дугарь Яна (32)

 Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня

Суд продовжить розглядати клопотання захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь 24 січня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання перенесли, тому що з апеляційного суду досі не передали матеріали справи щодо першої інстанції, яка обрала запобіжний захід. Клопотання про дослідження цих матеріалів було подано стороною обвинувачення.

У п'ятницю, 17 січня, Печерський суд допитав ще двох свідків, які підтвердили алібі Яни Дугарь. Вони заявили, що бачили її в момент скоєння злочину на території 66-го військового медичного госпіталю в Покровську в Донецькій області.

Дивіться також: Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь і виступ свідків. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170511
 
 
 Топ коментарі
 
Все чіткіше вимальовується концепція, який вихід СН знайшли - тягти гуму. Страшно, що Антоненко та Кузьменко сидять в СІЗО, а там легко зробити відпрацьоване ментами та гебнею "не дожил до суда".
Причому методики різні - можна грубо (вбивство співкамерниками або спроба втечі), а можна закинути на тубхату - і все, кровохаркання і швидка смерть.
Або закатувати іншими методами - печінку й нирки повідбивати та відмовити у медичній допомозі.
Або слідчий експеримент на кілька годин на морозі у футболці, пневмонія - і на медчастину з директивою "лечить не надо".
Зелені виродки, мля...
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Я бы сделал рокировку: суд в СИЗО до 24 января, а Другарь на волю. Это было юы справедливо, пропорционально вине каждого.
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гада так не скулила
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ахусаса?
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Все чіткіше вимальовується концепція, який вихід СН знайшли - тягти гуму. Страшно, що Антоненко та Кузьменко сидять в СІЗО, а там легко зробити відпрацьоване ментами та гебнею "не дожил до суда".
Причому методики різні - можна грубо (вбивство співкамерниками або спроба втечі), а можна закинути на тубхату - і все, кровохаркання і швидка смерть.
Або закатувати іншими методами - печінку й нирки повідбивати та відмовити у медичній допомозі.
Або слідчий експеримент на кілька годин на морозі у футболці, пневмонія - і на медчастину з директивою "лечить не надо".
Зелені виродки, мля...
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А можно просто признаться и честно отсидеть положенное в одиночке... Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня - Цензор.НЕТ 3595
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А можно просто признаться

...
Так, можна. Коли посадять на пляшку та залишать лише два пальці не зламаними (щоб підписати зізнання). Або привезуть жінку або дітей і катуватимуть в тебе на очах.
Можна, звичайно, на суді відмовитись і сказати, що підписав, аби припинили калічити. Але з цього засідання привезуть на прес-хату. А звідти якщо вийдеш, то із зниженим до пасивного ********* (або пасивної лесбійки) статусу.
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А що, обов'язково треба бути в цих органах, щоб знати про специфіку їхньої роботи?
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Нет, лучше продолжай сидеть с бабульками у подъезда...и чем дольше будешь там сидеть, тем больше будешь знать! Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня - Цензор.НЕТ 4913
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Яке примітивне в тебе мислення. Навіть перші комп'ютери були розумнішими.
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Ось тобі звичайнісінький приклад, яких багато:

...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
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Так может, выпустить из тюрем сотни тысяч убийц и казнокрадов? А то какой-то Шмерц утверждает, что всем ломали ребра и не давали шоколадок!
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Ты сученок себе накаркал, желаю тебе то что ты желаешь другим
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Я бы сделал рокировку: суд в СИЗО до 24 января, а Другарь на волю. Это было юы справедливо, пропорционально вине каждого.
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Ну, Дугарь не в СИЗО сидит, а в своей киевской квартире.
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Ну конечно, вы абсолютно правильно уточнили! Ведь квартиру в Киеве можно за копейки арендовать! Чего ж в Днепре сидеть, скучать?!
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