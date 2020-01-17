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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (587) МЗС РФ (552) Донбас (12988)

 Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров

За словами в.о. міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, нове керівництво України "поки не поспішає з реалізацією обіцянок щодо припинення конфлікту на Донбасі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це йдеться у відповідях на питання ЗМІ.

"Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою. Оголошене у липні перемир'я, хоча і передбачало безстроковий характер, поки не привело до повного припинення вогню. проєкт поправок до Конституції про децентралізацію, внесений у грудні до Верховної Ради, насправді стосувалася не децентралізації, а реформи адміністративно-територіального устрою з посиленням повноважень центральної влади", - заявив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров

Згадав Лавров і про так звану "політику насильницької українізації":

"У країні триває наступ на російську мову, яка зазнає подвійної дискримінації - щодо української мови і мов країн ЄС", - вважає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170507
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы здесь вашего бубочку конь страны агрессора хвалит Смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении ситуации на Донбассе, - Лавров - Цензор.НЕТ 6855
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погибший паренек 20 лет вот кто актуален на сегодня, а не тезисы какого то и.о.
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А что, Порошенко тебе до сих пор в штаны срет? Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 6903
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Иииии гооооо гооооо)))))
Краткое содержание речи...
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Обезьяна армяно-еврейская. Здохни, мразь!
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Бо народ почав на протести виходити.
Зеля злякавсь. Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 3776
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а этот конь и Шойгу, интересно, тоже в отставку уходят вместе с правительством Медведа или они пожизненно?
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Это чучело еще чего то там иржет. Еще не сдохло. Пшел вон,тупой мерин.
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кто ты еще такой? поешь овса и иди в отставку уже вслед за шефом
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Да ты шо Коняка??!
Месяца не прошло как ты его хвалил!

Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска.

https://www.tvc.ru/news/show/id/175370
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