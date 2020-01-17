 Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це йдеться у відповідях на питання ЗМІ.
"Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою. Оголошене у липні перемир'я, хоча і передбачало безстроковий характер, поки не привело до повного припинення вогню. проєкт поправок до Конституції про децентралізацію, внесений у грудні до Верховної Ради, насправді стосувалася не децентралізації, а реформи адміністративно-територіального устрою з посиленням повноважень центральної влади", - заявив Лавров.
Згадав Лавров і про так звану "політику насильницької українізації":
"У країні триває наступ на російську мову, яка зазнає подвійної дискримінації - щодо української мови і мов країн ЄС", - вважає він.
Краткое содержание речи...
Зеля злякавсь.
Месяца не прошло как ты его хвалил!
Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска.
https://www.tvc.ru/news/show/id/175370