 Журналістів поділять на "професійних" і всіх інших, - Бородянський представив законопроєкт

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступник Анатолій Максимчук повідомили під час презентації проєкту закону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Зокрема, в проєкті закону йдеться про створення організації журналістського самоврядування, "яка буде стежити за дотримання професійної етики та стандартів". Ця організація буде видавати єдину прескарту, "яка визнається державою як підтвердження професійного статусу журналіста".

"Статус професійного журналіста надається за умови дотримання Кодексу професійної етики. За порушення передбачено призупинення або припинення статусу професійного журналіста. Самоврядна організація розробляє і затверджує Кодекс професійної етики журналістів", - йшлося в презентації.

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На питання, що буде, якщо хтось із журналістів не виявить бажання вступати до цієї організації, міністр Бородянський відповів: "Він зможе бути просто журналістом".

Окрім того, проєкт закону передбачає розширення кола осіб у статтях про перешкоджання нападу, пошкодження майна професійного журналіста і оператора, а також особливий порядок здійснення слідчих дій і оголошення підозри професійному журналісту (за участю представника самоврядної організації), безкоштовну правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з професійною діяльністю, і фізичну охорону журналіста і членів його сім'ї в разі загрози їхньому життю та здоров'ю.

Проєкт закону передбачає запровадження Індексу довіри. "Може бути присвоєний будь-якому медіа після перевірки, проведеної на підставі добровільного звернення до однієї з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і досвід і відповідають критеріям, встановленим Уповноваженим з питань інформації", - йшлося під час презентації проєкту.

Передбачена також посада Уповноваженого з питань інформації, якого повинен призначати Кабінет Міністрів з кандидатів від Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства юстиції та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

У його повноваження входитимуть моніторинг інформаційного простору і реакція на заяви про поширення дезінформації; звернення до розповсюджувачів інформації із заявами про відповідь або спростування дезінформації; звернення до суду з заявами про обмеження доступу до інформації за відсутності вихідних даних розповсюджувача або відсутності реакції на його заяви; звернення до суду з позовами про спростування і надання права на відповідь з приводу дезінформації; звернення в правоохоронні органи в разі наявності ознак кримінального злочину.

У презентації повідомлялося, що розповсюджувач масової інформації - фізична або юридична особа, в тому числі суб'єкт у сфері медіа, який створює або збирає і поширює масову інформацію. Масова інформація - будь-яка інформація, доступна для необмеженого або невизначеного кола осіб або до якої можна отримати доступ будь-якій особі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, в тому числі за угодою або дозволом розповсюджувача такої інформації.

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Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення дезінформації.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про медіа, підготовлений групою депутатів фракції "Слуга народу".