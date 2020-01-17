 Журналістів поділять на "професійних" і всіх інших, - Бородянський представив законопроєкт

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступник Анатолій Максимчук повідомили під час презентації проєкту закону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Зокрема, в проєкті закону йдеться про створення організації журналістського самоврядування, "яка буде стежити за дотримання професійної етики та стандартів". Ця організація буде видавати єдину прескарту, "яка визнається державою як підтвердження професійного статусу журналіста".
"Статус професійного журналіста надається за умови дотримання Кодексу професійної етики. За порушення передбачено призупинення або припинення статусу професійного журналіста. Самоврядна організація розробляє і затверджує Кодекс професійної етики журналістів", - йшлося в презентації.
На питання, що буде, якщо хтось із журналістів не виявить бажання вступати до цієї організації, міністр Бородянський відповів: "Він зможе бути просто журналістом".
Окрім того, проєкт закону передбачає розширення кола осіб у статтях про перешкоджання нападу, пошкодження майна професійного журналіста і оператора, а також особливий порядок здійснення слідчих дій і оголошення підозри професійному журналісту (за участю представника самоврядної організації), безкоштовну правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з професійною діяльністю, і фізичну охорону журналіста і членів його сім'ї в разі загрози їхньому життю та здоров'ю.
Проєкт закону передбачає запровадження Індексу довіри. "Може бути присвоєний будь-якому медіа після перевірки, проведеної на підставі добровільного звернення до однієї з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і досвід і відповідають критеріям, встановленим Уповноваженим з питань інформації", - йшлося під час презентації проєкту.
Передбачена також посада Уповноваженого з питань інформації, якого повинен призначати Кабінет Міністрів з кандидатів від Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства юстиції та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
У його повноваження входитимуть моніторинг інформаційного простору і реакція на заяви про поширення дезінформації; звернення до розповсюджувачів інформації із заявами про відповідь або спростування дезінформації; звернення до суду з заявами про обмеження доступу до інформації за відсутності вихідних даних розповсюджувача або відсутності реакції на його заяви; звернення до суду з позовами про спростування і надання права на відповідь з приводу дезінформації; звернення в правоохоронні органи в разі наявності ознак кримінального злочину.
У презентації повідомлялося, що розповсюджувач масової інформації - фізична або юридична особа, в тому числі суб'єкт у сфері медіа, який створює або збирає і поширює масову інформацію. Масова інформація - будь-яка інформація, доступна для необмеженого або невизначеного кола осіб або до якої можна отримати доступ будь-якій особі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, в тому числі за угодою або дозволом розповсюджувача такої інформації.
Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення дезінформації.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про медіа, підготовлений групою депутатів фракції "Слуга народу".
До того ж потрібні відео ТВ-каналів можна дивитися в інтернеті - на оф.сайтах, Тишлангу та в інших місцях.
...
Один вопріс: достовірність теж будуть визначати слуги? Видаватимуть сертифікат БЕСПЕСДЬІ ПРАВДА! ИНФА СОТКА - і тільки з таким сертифікатом можна щось постити (інакше СІЗО)?
А вы в каденциях предыдущей власти видели профессионалов не в пользу набить себе карман?
Если тоже не можете уявить,то креститесь может Бог пошлёт просветление.Словоблудие это под видом наивности.
единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста"
подвержденный государством журналист, ето тебе не какой то там неподвержденный.
Якщо критерієм привілейованості стає лояльність владі - все, справа швах.
Перекладаю: буде каста "угодньіх власти" привілейованих і захищених журнашлюх - а будуть "просто журналісти", яких не проблема пресанути "по закону", посадити, покалічити та навіть замочити, якщо будуть "дохрена вякать против ослорежима". Не кажучи вже про рівні доступу.
Журналіст без ЗЕ-ліцензії - не журналіст роби шо хоч з такими.
І недопуск журналіста кудись, куди "низзя", буде не незаконним перешкоджанням - а "ну а ****, посторонним сюда не положено, в чем проблема?"
А от з сертифікованими привілейованими придворними буде зовсім інакше. І доступ куди треба, і захист усіх рівнів.
The term Fourth Estate or fourth power refers to the press and news media both in explicit capacity of advocacy and implicit ability to frame political issues. Though it is not formally recognized as a part of a political system, it wields significant indirect social influence
для начала хоть определение прочитайте, хоть на вике. Для самых тупых цитирую -Журнали́ст - литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
это профессия, такая же как инженер и учитель. Среди них могут быть талантливые и не очень, подлые и не подлые, творческие люди и ремесленники. и ставить всех на одну доску - как минимум, тупо. Но тупизна - общий признак большинства комментаторов.
Все, можете банить.
В статье 19 Декларации излагается суть свободы мысли и слова. В ней говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами, независимо от государственных границ»
Из этого не следует, что свобода СМИ ничем не ограничена, но следует, что непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ либо такие расплывчатые требования, как, например, то, что каждый должен «уважать национальную честь и достоинство государства», не могут считаться законными. Из этого также следует вывод о том, что регулирование масс-медиа должно осуществляться органами, которые не зависят от политической государственной машины, но служат общественным интересам.
В частности, комментируя в 2009 г. в одной из своих резолюций («Свобода мнений и их свободное выражение», № 12/16) положения статьи 19 (3) МПГПП, он призвал все государства - члены ООН воздерживаться от введения ограничений, не согласующихся с положениями пункта 3 этой статьи, в том числе ограничений в отношении:
«i) обсуждения проводимой правительством политики и политические дискуссии;
представления докладов о правах человека,
деятельности правительства и коррупции в органах власти;
участия в избирательных кампаниях,
мирных демонстрациях или политической деятельности, в том числе за мир и демократию; выражения мнений, несогласия, религиозных взглядов или убеждений, в том числе лицами, принадлежащими к меньшинствам или уязвимым группам;
ii) свободного потока информации и идей, в том числе такими методами, как запрещение или закрытие изданий и других средств информации и злоупотребление административными мерами и цензурой;
iii) доступа к информационно-коммуникационным технологиям или использования этих технологий, включая радио, телевидение и Интернет»
Молодцы! Спасибо вам, Владимир Александрович, за таких "правильных" министров... Мы то всё ждали шо сгинет порошенка и перестанут пиз...ть журналистов и в Украине можно будет не боясь высказывать разные мнения. А оно во как оказуется...
(хоча може бути так, що й на кухні небезпечно буде згадувати, як при Пороху було - бо програма "Портнов в смартфоне" буде вас прослуховувати в режимі 24/7, а за спробу деактивації - турма)
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет Вовка!
Пусть всегда буду - йа!
А я вот тут, день и ночь распространяю хрен знает что, но " доступное для неограниченного или неопределенного круга лиц", МНЕ пропуск с подписью и печатью полагается, али как?
Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой.
Альбер Камю
(Вадим Синявски
Свобода слова! Я тобі не дорогенька...