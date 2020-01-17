 Правоохоронний комітет Ради продовжив термін подання кандидатур на посаду глави ДБР до 27 січня

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосувала більшість комітету.

З проханням продовжити подання до комітету звернулася фракція "Слуга народу", оскільки вони не встигли подати кандидатів о 12:00 17 січня. Подати до такого часу кандидатів комітет домовився на засіданні вранці 17 січня.

Зазначимо, закон про Державне бюро розслідувань передбачає, що Конкурсна комісія має бути сформована в 60-денний термін після звільнення попереднього директора ДБР (від 27 грудня). Водночас закон передбачає, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів мають визначити своїх представників у Конкурсній комісії в 30-денний період, тобто до 27 січня. Цього місяця у Верховній Раді більше не буде засідань, тому затверджувати своїх кандидатів у Конкурсній комісії будуть уже в лютому.

Нагадаємо, Конкурсна комісія має бути сформована з трьох представників президента, трьох Кабінету міністрів і ще трьох Верховної Ради.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовим виконувачем його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.

Нардепка Устінова заявила, що конкурс був оголошений з порушеннями. Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.

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