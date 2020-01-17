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 Політика України
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 "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає нормальним, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку Президенту України Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука. ФОТО

"Це про відносини президента і прем'єра, і ми поки що стоїмо "в сторонці" від цього процесу", - сказав Арахамія.

Він додав, що хоч Україна і парламентсько-президентська республіка, втім, парламент контролюється партією президента.

"Є президент, у нього є питання з прем'єром, і ми будемо підтримувати - як монобільшість і як представники партії президента - позицію президента в цьому питанні", - сказав голова фракції.

Зауваження про те, що Конституція цього не передбачає, Арахамія відкинув.

"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні", - сказав він.

Також дивіться: Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170490
 
   
 Топ коментарі
 
действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))
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Вася Шевченко f77d76ba

действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))"При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 4568
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством. Источник: https://censor.net.ua/n3170490
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Тобто депутат закликає не виконувати Конституцію.
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Майдан 2013-2014 гг был испытан и морозом. А сейчас - для чего дана такая зима украинцам?
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Пока украинцы, как французы, не научатся регулярно устраивать власти вырванные годы, разовые Майданы, даже политые кровью, ничего не изменят.
Зима то теплая, да Наем уже рыло наел, а кроме него на акции протеста получается некому звать...
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Чтобы депрессировать). Такая зима - аномалия. Болячки липнут к людям, как будяки) Зима, конечно, своё возьмёт. Февраль, март... Может и апрель захватить. Морозы будут еще. Природа непредсказуема. И, к сожалению, да, она плохо отражается на украинцах. Во всех смыслах. Здоровье. Политическая ситуация. Отношения в семьях от бесконечного безденежЬя. И, конечно, же, война...
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волав зелений пройдихвіст, шо посадить баригу.. тепер не знає куди позичені від Сірка очі ховати.. від людей ховаєтся.. пісюлькі якісь роздає.. час вже в школах підручник з Історії України підписати 30 років в лайні.. методичка для особливо обдарованих
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Малоросс, никто не забудет, что ты врал про Порошенко и сейчас продолжаешь, уравнивая его и с убийцей-Януковичем, в том числе.
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Не не причем, а какая разница если всеравно в розницу...
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Арахамія: "ми партія президента". - То це не партія тоді, а секта.
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навіть шимпанзе розумніша за Арахамію "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 9074
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а откуда этот гопник взялся? он костюмер был в 95 квартале или работник сцены? говор у него такой, как будто декорации по сцене всю жизнь возил, а потом резко в князи.
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Таке враження, що в Україну заїхав цирковий балаган! Що несе ця мавпа?!
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При чем тут конституция? Значит вместе со своим презвиздентом будешь жрать книжечку под названием "Конституция", принародно.
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Да какая разница?...Они ломали Конституцию через колено, при роспуске ВР, ЦИК и тд... Да и законы принимали в нарушении регламента и очень даже не чисто...а тут подумаешь, какой то премьер, не туда написал заявление.) Глядя на это представление невольно вспоминается поговорка: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".)
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Мне кажется, что события последних месяцев говорят о том, что перед тем как стать депутатом , кандидаты должны сдать экзамен на знание конституции и регламента ВР. Примерно так как на водительские права. Кто не сдал - тот умственно отсталый и не имеет права быть депутатом.
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Абсолютно верно! Считаю, что перед принятием присяги Нардепа, каждый потенциальный кандидат должен также пройти профосмотр психолога, нарколога и пройти тест на знание законодательства по аналогии с тестами при вступлении на госслужбу.

Просто стадо зеленых безграмотных овец. Дипломы МВА для управления государством не подходят!

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Екзамен мають здавати кандидати в депутати, так ми виявимо більше дебілів.
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Более того, экзамен на элементарное знание основ государственного устройства должны сдавать и избиратели! Чтобы избиратель хотя бы понимал, кто и за что в стране отвечает.
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цитаруя зе-классика
Какая разница
есть конституция или нет
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зебанатов потравили? две зешавки тявкнули и все -и так по всему инету...
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совершенно не удивлен. Если в стране 73% имбецилов, то кого эти имбецилы могут выбрать себе в правители? Вопрос риторический...
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Превратили страну в балаган, устроили театр абсурда для не очень разборчивого украинского народа. Была Украина, а стало какое-то посмешище на карте мира.
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Це сборище секта партія СН закликає жити не за основним Законом? Дааа... Одні навибирали, інші - накерували. Стидобище!
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Дійсно...
Як жеж так???
Що ж таке???
Яка така Конституція???
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Так твій Осел Оманський на пару з Наємом коментарі на своїх сторінках в інтернеті уже заблокували, прикрились по твоєму...
А ти власне чому в "собачник" вліз, якщо такий ніжний слух маєш-ся?
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Пане Арахамія. Розумію, що для Вас Конституція немає ніякого значення. Але якщо мова йде про особисті відносини, то це має бути не заява про відставку, а приватний лист. Потрібно хоча б дотримуватися встановленої форми!
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Валенок он и в Африке валенок для них Конституция это набор мягких бумажек которым они подтирают свои жопы а в голове сквозняк с дуплом
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Що ви хочете від гопників--разумков сказав,що незважаючи на рішення Конституційного суду,про призначення голови ДБР (неправомічність президента) --буде так як сказав клоун 95 кварталу. . прийшли до влади шпанюки і шахраї.а Конституція і Закони їм до лампочки. "Розумний " НАРІД вибрав собі щось подібне. Хавайте все це,але коли будете давитись--не просіть водичкі..
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Так может им тогда в ЗАГС лучше заявление подавать?
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в спортлото лучше или бабке билетёрше на входе 95 шапито.
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Парашенка и его окружения сильно начали тошнить общественность где-то после года их "работы". Эти же ребята своими косяками, тупостью, непрофессионализмом... уже затошнили всех всего после трёх месяцев своей работы. Во дают!
Мы не понимаем их стратегии и не видим их реальной работы, так, шобы лично на себе почувствовать. И в следствии этого, создаётся навязчивое ощущение, шо наша страна идёт куда-то не туда, куда мы все хотели и надеялись.
А эти бравые ребята ежедневно закрепляют в нас эти ощущения, своими косяками и постоянными скандалами.
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Куда уехал цирк он был еще вчера
И ветер не успел со стен сорвать афиши
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Куда ушли слоны в какие города
Погонщики ведут ученого верблюда
Куда уехал цирк уехал он туда
Где кто-то сказку ждет и верит в чудо
Куда уехал цирк
Своих усталых змей туда факир несет
Бумажных голубей туда уносит ветер
Туда под Новый год уходит старый год
Туда на карусели едут дети
Туда под Новый год уходит старый год
Туда на карусели едут…
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Всю новоизбранную власть можно поделить на три сословия:
1) "пацаны" (богдан, арахамия,ермак) трут теры, базарят, разводят, решают. И мышление у них такое: какая разница, зачем законы и т.д. Мурчащим лучше бы молчать, ну не могут они второпать, что по понятиям на этом уровне нельзя
2) "профаны" ( гончарук, пристайко) страхуют " пацанов ", могут носить жилетки и имеют хоть какое то образование. Где нужно пустиь пыль, там они.
3) "дебилы" ( милованофф) играют роль громоотводов, имеют вид блаженных, первые пойдут под нож если, что.
4)"лохи" ну так получилось. Отвлекают народ, веселят, играют роль "дебилов" но только тоньше.
Люди, что мы выбрали!!!!!
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буду увольняться, тоже зеленскому заявление отправлю, пусть решает.
идиоты какие-то
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Какая разніца, в натурє??? Ця зеро-шобла хоча б Конституцію вивчила, чи чим вони там в своєму Трускавці займалися???
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Янелох Оман Вазеля дав доручення СБУ розібратись хто влаштував прослуховування. А тут і до ворожки не ходи. Г+Г оприлюднив заяву жопоблоку ОПЗЖ.

ОПЗЖ зазначили, що кожен день перебування при владі уряду Гончарука "дискредитує президента і веде до загострення соціально-економічної кризи в країні".
"Некомпетентний, безвідповідальний, набраний із випадкових людей уряд виявився неспроможним забезпечити розвиток країни. Недобір коштів до Державного бюджету за 11 місяців минулого року досяг 55 млрд гривень. Недофінансовується медицина і освіта. Масовими стали затримки зарплат, зокрема в державному секторі економіки. Зриваються виплати субвенцій, фінансування програм регіонального розвитку. В країні півроку падає промислове виробництво. Від початку роботи уряду Гончарука темпи падіння зросли у 5,3 рази. Банкрутують підприємства, масово скорочуються робочі місця і мільйони українських громадян вимушені шукати роботу за кордоном. Якщо це "хороші новини" для країни - очільник уряду не просто профан в економіці, він - брехун і пройдисвіт". https://tsn.ua/politika/opzzh-vimagaye-vidstavki-profana-brehuna-i-proydisvita-goncharuka-i-vsogo-uryadu-1475823.html
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Анахерамия..
а причем тут вообще ты))
Кто ты вообще такой,чучело абхазское)))
По ходу звеном работаешь, от одних передаешь другим оказывается. Передаст Анахерамия))
Звучит))
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Женат второй раз. Имеет шестерых детей.
Арахамия то...
Я чуть со стула не свалилась)).

Давид Георгиевич Арахамия (укр. Давид Георгійович Арахамія; род. 23 мая 1979, Сочи, Краснодарский край

Видать, друг Миши Галуснята. И, соответственно, Владимира)).
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А какая разница да?!зебилы?!Всю эту шваль на ростов зЕленую!
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Вообще интересно, что значит отношения между прочим им и президентом? Это же не личные отношения любовников. Конституция? Не,не слышали.
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ок, все пишем заявление на отпуск на имея зЭленского
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Він насправді дурень або прикидається?
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"При чем здесь Конституция?" -это просто-таки обязано стать девизом времени правления Зе-режима. "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 8231
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Именно этого кацапня и добивалась, бардак, обесценивание законов, балаган, шуты и проф непригодные кловуны при власти, сепары на всех ключевых должностях...и 73% ЗЕбилов перед телевизором за просмотром ватных Скотов по Г+Г...БелаРашку тоже так присоединяли..потом будет разведение войск и дальнейшая глубокая интеграция.
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Арахамия - свежеиспеченный гражданин Украины. Попиарился на волонтерском движении, чтоб протиснуться во власть. Ему Конституция Украины до одного... как говорится....
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