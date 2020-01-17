 "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.
"Це про відносини президента і прем'єра, і ми поки що стоїмо "в сторонці" від цього процесу", - сказав Арахамія.
Він додав, що хоч Україна і парламентсько-президентська республіка, втім, парламент контролюється партією президента.
"Є президент, у нього є питання з прем'єром, і ми будемо підтримувати - як монобільшість і як представники партії президента - позицію президента в цьому питанні", - сказав голова фракції.
Зауваження про те, що Конституція цього не передбачає, Арахамія відкинув.
"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні", - сказав він.
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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
Зима то теплая, да Наем уже рыло наел, а кроме него на акции протеста получается некому звать...
Просто стадо зеленых безграмотных овец. Дипломы МВА для управления государством не подходят!
Какая разница
есть конституция или нет
сборище сектапартія СН закликає жити не за основним Законом? Дааа... Одні навибирали, інші - накерували. Стидобище!
Як жеж так???
Що ж таке???
Яка така Конституція???
А ти власне чому в "собачник" вліз, якщо такий ніжний слух маєш-ся?
Мы не понимаем их стратегии и не видим их реальной работы, так, шобы лично на себе почувствовать. И в следствии этого, создаётся навязчивое ощущение, шо наша страна идёт куда-то не туда, куда мы все хотели и надеялись.
А эти бравые ребята ежедневно закрепляют в нас эти ощущения, своими косяками и постоянными скандалами.
И ветер не успел со стен сорвать афиши
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Куда ушли слоны в какие города
Погонщики ведут ученого верблюда
Куда уехал цирк уехал он туда
Где кто-то сказку ждет и верит в чудо
Куда уехал цирк
Своих усталых змей туда факир несет
Бумажных голубей туда уносит ветер
Туда под Новый год уходит старый год
Туда на карусели едут дети
Туда под Новый год уходит старый год
Туда на карусели едут…
1) "пацаны" (богдан, арахамия,ермак) трут теры, базарят, разводят, решают. И мышление у них такое: какая разница, зачем законы и т.д. Мурчащим лучше бы молчать, ну не могут они второпать, что по понятиям на этом уровне нельзя
2) "профаны" ( гончарук, пристайко) страхуют " пацанов ", могут носить жилетки и имеют хоть какое то образование. Где нужно пустиь пыль, там они.
3) "дебилы" ( милованофф) играют роль громоотводов, имеют вид блаженных, первые пойдут под нож если, что.
4)"лохи" ну так получилось. Отвлекают народ, веселят, играют роль "дебилов" но только тоньше.
Люди, что мы выбрали!!!!!
идиоты какие-то
ОПЗЖ зазначили, що кожен день перебування при владі уряду Гончарука "дискредитує президента і веде до загострення соціально-економічної кризи в країні".
"Некомпетентний, безвідповідальний, набраний із випадкових людей уряд виявився неспроможним забезпечити розвиток країни. Недобір коштів до Державного бюджету за 11 місяців минулого року досяг 55 млрд гривень. Недофінансовується медицина і освіта. Масовими стали затримки зарплат, зокрема в державному секторі економіки. Зриваються виплати субвенцій, фінансування програм регіонального розвитку. В країні півроку падає промислове виробництво. Від початку роботи уряду Гончарука темпи падіння зросли у 5,3 рази. Банкрутують підприємства, масово скорочуються робочі місця і мільйони українських громадян вимушені шукати роботу за кордоном. Якщо це "хороші новини" для країни - очільник уряду не просто профан в економіці, він - брехун і пройдисвіт". https://tsn.ua/politika/opzzh-vimagaye-vidstavki-profana-brehuna-i-proydisvita-goncharuka-i-vsogo-uryadu-1475823.html
а причем тут вообще ты))
Кто ты вообще такой,чучело абхазское)))
По ходу звеном работаешь, от одних передаешь другим оказывается. Передаст Анахерамия))
Звучит))
Арахамия то...
Я чуть со стула не свалилась)).
Давид Георгиевич Арахамия (укр. Давид Георгійович Арахамія; род. 23 мая 1979, Сочи, Краснодарский край
Видать, друг Миши Галуснята. И, соответственно, Владимира)).